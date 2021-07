Les combattants sont actuellement à égalité 1-1 dans leur série, qui comprend une victoire par TKO en 2014 pour McGregor et un triomphe par élimination directe pour Poirier à Abu Dhabi en janvier, qui était la première défaite par élimination directe de l’Irlandais à l’UFC.

La préparation de leur deuxième rencontre était bienveillante et pleine de respect mutuel, mais McGregor – à la croisée des chemins de carrière – a abandonné la routine des gentils tout en revenant à son personnage de discorde.

« Je vais lui passer par la tête, lui faire des trous et l’enlever de ses épaules. C’est le but ici », il a rechigné lors de la conférence de presse finale pour promouvoir le combat.

« Il en a fini ici, c’est fini pour lui, c’est la fin du chemin.

« C’est parti. Samedi soir, il s’est promené dans cet octogone comme un chien et il s’est endormi. » McGregor a menacé, tout en faisant également des références grossières à la femme de Poirier.

Un jour plus tard, à la pesée, « Notorious » n’avait pas manqué de mots. « Joe, dans 16 heures, cet homme va apprendre que si tu manques de respect à la gentillesse d’une personne et que tu la prends comme une faiblesse, tu dois payer. » il a dit au commentateur Joe Rogan.

« Demain soir, je vais faire payer cet homme de sa vie.

« Et je le pense vraiment. Tu es mort dans cet octogone demain soir. »

Pour tout le discours de cet être « la fin de la route » pour Poirier, McGregor devrait peut-être se regarder et mettre de l’ordre dans sa propre maison.

Conor McGregor : « Tu es mort dans cet octogone demain soir »#UFC264pic.twitter.com/3s4eJKwHXU – Justin Barrasso (@JustinBarrasso) 10 juillet 2021

Menaçant de casser le nez d’un journaliste lors d’une conférence de presse après qu’on lui ait rappelé qu’il avait une victoire à son actif depuis que Barack Obama était président des États-Unis, ‘Mystic Mac’ boit maintenant son whisky dans le bar de la dernière chance.

Le champion des poids mi-moyens Kamaru Usman s’est moqué du fait que McGregor ne l’est pas « ce gars-là plus », avec le joueur de 32 ans 3-3 lors de ses six dernières sorties, comprend deux défaites brutales contre Poirier et une défaite précoce contre le grand Khabib Nurmagomedov 29-0.

Une victoire pourrait lui valoir une chance de remporter la couronne des poids légers contre Charles Oliveira, mais la défaite le plongerait encore plus dans l’obscurité, avec le farceur YouTube devenu boxeur Jake Paul rejoignant la foule de ceux qui pensent que son temps dans les sports de combat d’élite est terminé.

« C’est un clochard » – Conor Mcgregor sur Kamaru Usman#UFC264pic.twitter.com/Q53dIFBSdP — TWSN (@TWSN___) 8 juillet 2021

« Vous pouvez dire que Conor l’a perdu », a déclaré le bagarreur 3-0, qui se prépare actuellement à affronter l’homme qui a succédé à Usman en tant que roi de 170 livres à Tyron Woodley.

« Il ne parle plus depuis un lieu d’authenticité et vous pouvez dire qu’il essaie de se convaincre de ses propres mensonges.

« Il s’offusque de tout maintenant.

J’ai demandé à mon bijoutier de me faire un collier de diamants de 100 000 dollars de ce cadre Révéler demain pic.twitter.com/XAmkJ2x8gZ – Paul-Paul (@jakepaul) 8 juillet 2021

« Il baigne dans sa propre insécurité. Quand nous nous battrons, je l’exposerai davantage pour la fraude qu’il est », Paul a prévenu.

Paul a également taquiné sur Twitter qu’il avait eu son bijoutier « faites-moi un collier de diamants de 100 000 dollars sur mesure de ce cadre », se référant à une photo de McGregor étincelle contre Poirier, qu’il a l’intention de révéler demain.

Conor, tu es un tel serpent, tu te faufiles par derrière et tu joues dur. Tôt ou tard, nous finirons nos affaires. Je ne suis pas comme les gars avec qui tu joues. – Rafael dos Anjos (@RdosAnjosMMA) 9 juillet 2021

Une vieille rivalité de McGregor avec l’ancien champion des poids légers Rafael Dos Anjos a été ravivée lors de la pesée.

Le Brésilien est également monté sur la balance, prêt à intervenir au cas où Poirier ou McGregor devraient se retirer en raison d’une blessure ou de Covid-19.

« Vous l’avez mis en bouteille! » Les caméras embarquées de l’UFC ont capturé l’altercation entre RDA et Conor McGregor au #UFC264 pesées. (📹 via UFC) pic.twitter.com/Iagl5qQKOm – UFC sur BT Sport (@btsportufc) 10 juillet 2021

« Conor, tu es un tel serpent – ​​tu te faufiles par derrière et tu joues dur » Dos Anos bouillonnait après que le couple ait été impliqué dans une altercation.

« Tôt ou tard, nous finirons nos affaires. Je ne suis pas comme les gars avec qui tu joues. »