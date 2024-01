Vous êtes malade. Est-ce le VRS, un rhume, le COVID ou la grippe ? Voici comment faire la différence.

Avec les cas de grippe, de VRS, de COVID-19 et de rhume qui atteignent actuellement des niveaux élevés dans tout le pays, il semble que tout le monde tombe malade. Pourtant, les symptômes de ces maladies peuvent se chevaucher, ce qui rend difficile de dire au premier coup d’œil de quoi vous souffrez.

Les médecins disent que la meilleure façon de savoir à quoi vous faites face est de passer un test. Mais si vous voulez avoir une idée générale de ce qui pourrait se cacher derrière votre congestion et votre misère, quelques signes peuvent indiquer que vous avez affaire à un virus plutôt qu’à un autre.

Tout d’abord, il est important de couvrir les symptômes de chaque maladie

Il existe de nombreux chevauchements entre ces infections, ce qui rend difficile, même pour les médecins, de déterminer ce que vous avez. Dr Thomas Russo, professeur et expert en maladies infectieuses à l’Université de Buffalo à Buffalo, NY, raconte Yahoo Life. Voici une répartition de chacun :

Symptômes de la grippe

Ce sont les principaux symptômes de la grippe, selon le Centres pour le Contrôle et la Prévention des catastrophes (CDC):

Symptômes du covid-19

Si vous avez le COVID-19, le CDC dit que vous êtes susceptible de ressentir ces symptômes :

Symptômes du VRS

Les personnes atteintes du VRS peuvent présenter ces symptômes, selon le CDC:

Nez qui coule

Diminution de l’appétit

Tousser

Éternuements

Fièvre

Une respiration sifflante

Symptômes du rhume

Ces signes peuvent indiquer que vous avez un rhume, le CDC dit:

Éternuements

Nez encombré

Nez qui coule

Mal de gorge

Tousser

Du mucus coule dans votre gorge

Larmoiement

Fièvre (ce n’est pas courant, mais peut arriver)

Alors, comment distinguer ces maladies ?

La meilleure façon d’en être sûr est de se faire tester. “Les différences sont toutes très marginales” Dr Patrick Jackson, médecin spécialiste des maladies infectieuses à UVA Health, a déclaré à Yahoo Life. Néanmoins, les médecins peuvent détecter de petits indices pour leur donner une idée de ce avec quoi vous luttez.

“Le COVID-19 et la grippe peuvent être bénins ou provoquer une maladie plus grave. Mais certainement, si vous vous sentez très fatigué et fatigué et que vous voulez vous coucher, cela vous fera penser à la grippe”, Dr William Schaffner, spécialiste des maladies infectieuses et professeur à la faculté de médecine de l’université Vanderbilt, raconte Yahoo Life. “Je mettrais le COVID juste à côté, mais ce ne sera pas un rhume.”

La rapidité avec laquelle vous tombez malade est un autre signe révélateur. Par exemple, les rhumes ont tendance à allez progressivement, tandis que Russo dit que la grippe “a parfois l’impression d’apparaître soudainement”. Donc, si vous avez l’impression d’être tombé gravement malade de nulle part, cela pourrait être la grippe.

Il peut être plus difficile de faire la distinction entre le rhume et le VRS, mais la façon dont la maladie affecte votre respiration peut être un indice. “Un rhume peut commencer par une gorge irritée, suivie d’un écoulement nasal, mais le RSV peut faire la même chose”, explique Russo. Cependant, « une respiration sifflante fréquente est un signe révélateur du VRS ».

L’endroit où se situent vos symptômes est un autre signe. Le rhume est «généralement limité au-dessus du cou», explique Schaffner. Cela signifie que vous êtes plus susceptible d’avoir un mal de gorge, un nez bouché et des yeux qui coulent à cause du rhume. Mais le COVID-19 peut au début ressembler à un rhume, dit-il. “La perte du goût et de l’odorat était plus courante avec le COVID au début de la pandémie qu’aujourd’hui”, note Russo.

Une autre bonne façon de savoir ce que vous avez, en plus de vous faire tester, est de réfléchir à vos expositions, note Russo. “Si vous vivez dans un ménage avec plusieurs personnes et qu’une personne tombe malade et que vous tombez ensuite malade, il est juste de supposer que vous avez ce qu’elle a”, dit-il.

Que faire si vous tombez malade

Si vous tombez malade en ce moment, il est facile de penser que la cause de votre maladie n’a pas d’importance : vous vous sentez simplement mal et c’est tout. Mais se faire tester peut révéler ce qui se passe chez vous et aider à orienter les médecins vers le traitement approprié qui pourrait vous aider à récupérer plus rapidement, explique Russo.

“Certainement, si vous faites partie d’un groupe à haut risque – vous êtes plus âgé, souffrez d’une maladie chronique sous-jacente, êtes enceinte ou êtes immunodéprimé – contactez votre fournisseur de soins de santé et passez un test”, explique Schaffner. “Nous pouvons traiter la grippe avec oseltamivir [Tamiflu]nous pouvons traiter le COVID avec des médicaments tels que nirmatrelvir/ritonavir [Paxlovid]. Ceux-ci aident à réduire la durée de la maladie et à faire en sorte que la maladie ne s’aggrave pas et que vous deviez être hospitalisé.

À noter : vous ne disposez que de peu de temps pour prendre du Tamiflu ou du Paxlovid. “L’utilisation de médicaments antiviraux pour prévenir la maladie ne fonctionne réellement que dans les premiers stades de l’infection”, explique Jackson. “Si vous n’interrompez pas la réplication virale dès les premiers stades, vous n’obtiendrez pas beaucoup d’avantages. Plus vous vous éloignez de l’apparition des symptômes, moins ils sont efficaces.”

En fin de compte, dit Russo, “cela se résume aux tests. Commencez par le COVID, puis appelez votre médecin au sujet d’un test de grippe s’il est négatif.” Votre médecin devrait pouvoir prendre les choses en main à partir de là.