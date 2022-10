“Vous êtes libre de tweeter”, déclare Parag Agrawal à Elon Musk à propos des négociations tumultueuses sur Twitter

Elon Musk a récemment déclaré au PDG de Twitter Parag Agrawal qu’il ne voulait pas être un patron, ce à quoi Agrawal a répondu que le PDG de Tesla devrait également le traiter comme un ingénieur au lieu d’un PDG.

Un nouveau trésor de textes échangés entre Musk et des dirigeants de Twitter comme Agrawal et Jack Dorsey a maintenant été divulgué dans le domaine public.

Lors d’une conversation début avril avec le PDG de Twitter, Agrawal, Musk a admis qu’il ne voulait pas être un patron, rapporte TechCrunch.

« Franchement, je déteste faire des trucs de gestion. Je pense que je ne devrais pas être le patron de qui que ce soit. Mais j’adore aider à résoudre les problèmes techniques/de conception de produits », a déclaré Musk à Agrawal.

“Traitez-moi comme un ingénieur au lieu d’un PDG”, a répondu Agrawal.

Musk lui a dit qu’il avait des tonnes d’idées, mais “je veux juste que Twitter soit au maximum incroyable”.

“J’aimerais comprendre les détails techniques de la base de code de Twitter. Cela m’aidera à calibrer la stupidité de mes suggestions », a-t-il écrit à Agrawal.

“J’étais CTO et je suis dans notre base de code depuis longtemps. Je peux donc répondre à beaucoup, beaucoup de vos questions », a répondu Agrawal.

Agrawal a déclaré à Musk qu’il était libre de tweeter “Est-ce que Twitter est en train de mourir?” ou n’importe quoi d’autre sur Twitter « mais il est de ma responsabilité de vous dire que cela ne m’aide pas à améliorer Twitter dans le contexte actuel ».

“La prochaine fois que nous parlerons, j’aimerais vous donner une perspective sur le niveau de distraction interne en ce moment et comment cela nuit à notre capacité à travailler. J’aimerais que l’entreprise arrive à un endroit où nous sommes plus résilients et ne nous laissons pas distraire, mais nous n’en sommes pas là pour le moment », a déclaré un Agrawal provocant au PDG de Tesla.

Le 26 avril, Dorsey, Musk et Agrawal ont participé à un Google Hangout ensemble pour discuter de la prise de contrôle, et leurs différences étaient visibles dans les chats.

« Au moins, il est devenu clair que vous ne pouvez pas travailler ensemble. Cela clarifiait », a apparemment déclaré Dorsey.

Les discussions divulguées surviennent à un moment où Twitter et Musk sont engagés dans une féroce bataille juridique qui devrait commencer devant la Cour de chancellerie du Delaware aux États-Unis le 17 octobre.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici