«  Vous êtes le secrétaire d’État aux transports et vous avez le pouvoir de provoquer le changement  »

Au secrétaire d’État aux transports,

Je vous écris après une période de réflexion – une réflexion où j’ai contemplé non seulement les idées / conclusions que je suis sur le point de mettre en avant, mais aussi l’élément émotionnel où nous, en tant que famille, n’avons pas entendu un seul mot de votre part. Nous n’avons reçu ni appel téléphonique, ni e-mail, ni accusé de réception d’un membre de votre bureau. Rien.

En guise d’introduction, je m’appelle Niaz Shazad et je suis le fils de Nargis Begum – une mère attentionnée, une dame d’envergure et un pilier de la communauté. Pour vous, elle ne sera probablement qu’une autre statistique. Un des 38 venus et repartis suite au déploiement des autoroutes «intelligentes».

Ci-dessous se trouve une phrase d’accroche, une devise qui ne cesse de se faire entendre, pour le raisonnement psychologique, je suppose plus que toute autre chose – dans l’espoir que si elle est suffisamment répétée, elle est susceptible de rester et d’être crue. En réalité, c’est un double langage orwellien basé sur une sorte de sophisme mathématique.

«… Les autoroutes intelligentes sont aussi sûres ou plus sûres que les autoroutes conventionnelles qu’elles ont remplacées.»

La première priorité de toute route devrait être la sécurité – j’aimerais penser que nous sommes tous les deux d’accord sur ce point. Alors, pourquoi avons-nous un certain nombre de personnalités de premier plan qui soulèvent des préoccupations? Edmund King (le président de l’AA) a exprimé ses inquiétudes. Sir Mike Penning (ancien ministre des Transports) les a qualifiés de scandale et dit avoir été « trompé ». Le Dr Billings (SY Police and Crime Commissioner) les a qualifiés de « intrinsèquement dangereux ». John Apter (Fédération de la police) les a qualifiés de «pièges mortels». Selon un sondage AA Populus de 20 845 conducteurs, huit conducteurs sur dix pensent que la suppression des accotements durs sur les autoroutes intelligentes a rendu les autoroutes plus dangereuses qu’il y a quatre ans.

Je pourrais continuer, mais je suppose que le point est fait.

Ainsi, avec le bilan que vous et votre équipe avez entrepris après un an d’enquête, on nous dit ce qui précède. «Aussi sûr que, ou plus sûr que…» est basé sur une combinaison de métriques qui sont en grande partie faites maison, c’est-à-dire les innovations de Highways England, ou simplement en utilisant des données pour communiquer et relayer le slogan ci-dessus.

Mais prenons les mêmes données et voyons-les de l’autre côté.

Prenons par exemple le FWI – la métrique des blessures mortelles et pondérées – dans lequel vous attribuez une pondération 10 fois aux décès sur des collisions graves, puis sur de légères collisions, etc.

Mis à part les décès, je pense que nous pourrions accepter que des collisions, quelle que soit leur gravité, aient eu lieu dans les trois scénarios. Alors laissez-moi mettre en évidence ce qui suit, tiré de votre inventaire:

<< Le bilan a révélé que les taux d'accidents mortels sur ALR (0,11 par hmvm) sont inférieurs à ceux des autoroutes conventionnelles (0,16 par hmvm). De légers taux d'accidents sur les routes ALR sont plus haut (11 par hmvm) par rapport aux autoroutes conventionnelles (10 par hmvm), et les taux d’accidents graves sur ALR (1,3 par hmvm) sont aussi plus haut que les autoroutes conventionnelles (1,1 par hmvm). «

Pris ensemble, les régimes «All Lane Running» (ALR) et Dynamic Hard Shoulder (DHS) présentent un pourcentage de victimes total plus élevé que le pourcentage du trafic sur le réseau autoroutier, chaque année de l’étude.

En 2015, ils représentaient 10,4% du nombre total de victimes sur les autoroutes SRN et transportaient 7,6% du trafic. En 2016, c’était 11,7% des victimes et 9,6% du trafic. En 2017, il était de 13,7% pour 11,7% du trafic et en 2018 de 14,8% pour 13,8% du trafic.

Six des neuf projets montrent une augmentation du taux de victimes mortelles et graves, ce qui, à mon avis, semble également significatif – encore une fois, je cite directement le bilan. Points à noter en plus ici:

Les légères victimes sont généralement «sous-déclarées», ce qui signifie que nous pourrions très bien travailler avec des chiffres qui ne reflètent même pas le vrai reflet de la situation.

Une personne qui a survécu 30 jours à la suite de ses blessures mais qui passe ensuite est considérée comme une victime grave et non comme un décès. Pourrait être discuté, mais encore une fois, juste une métrique subjective, tout comme les pondérations.

Pour ajouter, ce n’est que ce week-end que le Times a publié des chiffres du DfT qui montrent que les décès ont en fait augmenté et ont vu 14 décès en 2019, contre 11 en 2018 et cinq en 2017. C’est un taux de croissance assez élevé. Mais pourquoi cela n’a-t-il pas été rapporté dans le rapport annuel du DfT?

Les extraits ci-dessus, d’après ce que je comprends, ne correspondent pas tout à fait à «aussi sûrs ou plus sûrs que les autoroutes conventionnelles».

Avant v Après

Comme je suis sûr que vous vous souvenez de l’émission Panorama diffusée en janvier 2020, sur laquelle vous avez participé, au cours des cinq années précédant l’introduction des autoroutes intelligentes M25, il y a eu 72 quasi-accidents. Au cours des cinq années qui ont suivi, 1485 quasi-accidents – une augmentation de 20 fois. Pardonnez-moi, car même si vos statistiques officielles ne les ont peut-être pas expliquées, à mes yeux, ce n’est en aucun cas plus sûr. Comment une route, n’importe quelle route, où les accidents évités de justesse ont été multipliés par 20, peut-elle être classée «aussi sûre ou plus sûre que les autoroutes conventionnelles»?

Il suffit, Dieu nous en préserve, que quelques-uns de ces quasi-accidents se transforment en écrasements, en morts, en morts – est-ce à ce moment-là qu’ils sont pris en compte? Est-ce à ce moment-là qu’ils peuvent être connectés à la feuille de calcul de quelqu’un au siège et avoir un impact sur une métrique?

La technologie

Avant le déploiement, la Fédération de la police a été informée que la technologie serait si avancée qu’elle détecterait instantanément les problèmes et les obstacles.

Cependant, vous et moi sommes pleinement conscients qu’il existe de graves limites à la technologie SVD, car elle ne peut pas identifier les véhicules arrêtés dans des volumes élevés de trafic en raison d’un nombre ingérable de faux positifs, et lorsque cela a été souligné, Highways England a suggéré un Le système « MIDAS » (boucle) pourrait être utilisé, mais il a également admis qu’il s’agissait d’un proxy inadéquat.

Nous sommes donc passés d’une technologie révolutionnaire à une technologie qui, selon Highways England, est insuffisante. Compensé par le fait qui ressort du PIR de ma mère qu’il n’y a que huit personnes regardant plus de 450 caméras à un moment donné – ajoutons cela pour une seconde et évoquons hypothétiquement une tempête de neige comme la semaine dernière – qu’attendez-vous de ces huit les individus à voir?

De plus, au début de 2020, cette technologie n’existait que sur le M25 – aucune autre partie du réseau ne disposait de cette technologie. Dans le bilan, il a été dit « qu’un système basé sur un radar qui détecte les véhicules stationnaires sera installé sur l’ensemble du réseau autoroutier intelligent dans un délai de 36 mois ».

Vous avez ensuite déclaré que ce serait encore plus tôt et que vous l’avez rétro-installé d’ici la fin de 2022 sur le réseau. Mais ma question pour vous est de savoir pourquoi ces tronçons d’autoroutes ont-ils été déployés en premier lieu, mettant de côté l’insuffisance du système pendant une seconde, sans le SVD lorsque l’essai initial M42 a été signé par M. Penning sur la base d’avoir dit SVD ?

De plus, vous affirmez dans l’inventaire que le risque de collision est réduit en raison de la technologie installée et appliquée via des caméras – mais c’est assez malhonnête lorsque de vastes pans du réseau ne disposent même pas d’une partie ou de la totalité de la technologie à laquelle vous faites référence. .

Donc, en prenant juste les quelques points ci-dessus pour noter, les autoroutes intelligentes sont-elles vraiment aussi sûres ou plus sûres que les autoroutes conventionnelles?

Conseils officiels

Selon les conseils officiels, restez dans votre voiture et gardez votre ceinture de sécurité, sauf dans la voie intérieure, puis essayez de sortir et de franchir la barrière, que vous avez tenu à souligner sur le documentaire Panorama et je cite: « Ce n’est pas mon conseil, c’est l’avis de la police et de la voirie. » (sic).

Puis-je demander ce que conseillerait donc le secrétaire aux transports, qui a le pouvoir d’initier le changement? Et le résultat aurait-il été différent de ce qui s’est passé cette nuit-là où ma mère est décédée?

Kansas

Vous avez déjà été victime d’un accident de la route qui vous a laissé dans le coma pendant une semaine. Un crash spectaculaire comme tu l’as décrit, et qui était là pour toi quand tu t’es réveillé – «Quand je suis venu, ma mère était là à l’hôpital…» Un réconfort, Grant, dont tu m’as privé.

«Toute mort sur nos routes est une mort de trop…»

En plus de fonctionner comme un autre slogan captivant, à quoi sert la déclaration ci-dessus? Parce que, à mon humble avis, s’il y avait de la profondeur dans cette déclaration, le changement aurait eu lieu et continuerait de se produire, et rapidement.

Vous avez déjà été cité comme disant qu’il serait trop coûteux de mettre à niveau le réseau à quatre voies et une épaule dure. Alors laissez-moi vous présenter le scénario suivant. Vous roulez sur l’une de ces autoroutes intelligentes avec votre femme et vos enfants à vos côtés et votre pneu éclate. Claquer. Vous réalisez soudainement que vous n’allez pas vous rendre à la prochaine zone de refuge d’urgence. Vous êtes bloqué sur une voie en direct. Les voitures passent devant vous, puis un 18-roues sonne son klaxon alors qu’il vous manque de quelques centimètres. Vous pensez, tout en paniqué, «je dois faire sortir tout le monde de ce véhicule», mais vous réalisez ensuite que vous n’êtes pas sur la voie intérieure. Vous êtes dans la voie 2 – et le conseil officiel est de garder votre ceinture et de rester dans votre voiture.

Pour aggraver les choses, il commence à pleuvoir. Il fait déjà nuit et la pluie réduit encore la visibilité. Vous commencez à regarder autour de vous avec inquiétude, à la recherche de caméras, de la surcharge technologique qui est censée vous voir instantanément – mais rappelez-vous ensuite que c’est un tronçon que vous avez approuvé sans l’installation du SVD. Vous trouvez votre téléphone et appelez désespérément à l’aide. Leurs paroles de réconfort? « Nous serons avec vous dans 17 minutes ». Votre cœur se serre. Dix-sept minutes, vous allez être assis là, à prier, en espérant que quelqu’un, quelque part, a activé des signes derrière vous, sans le savoir avec certitude. La vie de vos enfants, ainsi que la vôtre, à la merci des conducteurs sur la route à ce moment-là.

Et vous ne pouvez absolument rien y faire.

Alors, permettez-moi de vous demander – si, Dieu nous en préserve, vous vous trouviez dans une situation similaire à celle ci-dessus – croiriez-vous toujours qu’il est trop coûteux de corriger ce qui est clairement faux? Est-ce que vous citeriez encore des slogans si vous perdiez votre femme ou l’un des enfants?

J’ai d’autres questions, auxquelles j’apprécierais que vous preniez un temps précieux pour répondre, en plus des questions posées ci-dessus:

Pourquoi les ERA ont-ils été réduits de 600 m par rapport à l’essai sur le M42 au départ à 2,5 milles à certains endroits?

Connaissons-nous maintenant les distances entre tous les EER? Dans l’inventaire, on nous dit que l’espacement maximum sera d’un mille. Vous avez également dit à Panorama 2,5 milles est une distance trop éloignée, alors je voudrais savoir si des changements ont été apportés depuis, et comme promis, et sinon quand cela doit-il avoir lieu d’ici.

Si une ERA est pleine et qu’une voiture en panne arrive à peu près à l’ERA, que se passe-t-il?

J’ai un ami handicapé et j’aimerais donc savoir si une personne est incapable de sortir d’un véhicule en raison peut-être d’un handicap physique, que se passe-t-il?

Les 5 millions de livres sterling consacrés à l’information et à la sensibilisation du public – pouvons-nous voir des preuves de ce à quoi cela a été dépensé et où cela a été dépensé jusqu’à présent? Aussi, pourquoi sur le site Web du gouvernement, les conseils sur la conduite sur un SM ont-ils été retirés?

Pourquoi, lorsque vous avez reconnu et que vous adaptez rétrospectivement la SVD sur le réseau, les nouveaux schémas sont-ils toujours autorisés sans cette technologie?

Pourquoi les SM ont-ils été déployés sans la technologie SVD sur certaines routes, et dans d’autres, une technologie qui n’était pas entièrement fonctionnelle?

Un argument contre le recul des autoroutes intelligentes est que les maisons de nombreuses personnes seraient détruites et que des centaines d’hectares d’espaces verts devraient être construits – mais n’est-ce pas exactement ce qui se passe avec HS2? Pourquoi la déconnexion dans la pensée?

Les faits tels que je les vois, Grant, sont assez clairs – vous avez un choix à faire. Désormais, vous avez l’opportunité et le pouvoir d’apporter un réel changement dans la vie des gens. Il ne sert à rien de renvoyer la balle et de dire que je n’aurais pas fait les choses de cette façon, et ce n’était pas mon conseil – les actes sont plus éloquents que les mots.

Vous êtes le secrétaire d’État aux transports et vous avez le pouvoir d’apporter des changements.

En ne faisant rien, moi, et le nombre croissant de ceux qui ont perdu des êtres chers sur les autoroutes intelligentes, vous signalons que vous êtes l’homme responsable lorsque ces défaillances sont apparues.

En choisissant simplement de prendre des mesures douces, l’histoire se souviendra de vous comme d’un échec. Vous ne laisserez aucun héritage et vous devrez vivre en étant connu comme le ministre qui n’a rien fait.