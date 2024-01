« Vous êtes la raison pour laquelle je suis président » : Biden accueille les électeurs noirs en Caroline du Sud

“La vérité est que je ne serais pas ici sans les électeurs démocrates de Caroline du Sud, et c’est un fait”, a déclaré Biden. « Vous êtes la raison pour laquelle je suis président. Vous êtes la raison pour laquelle Kamala Harris est une vice-présidente historique. Et vous êtes la raison pour laquelle Donald Trump est un ancien président vaincu. Vous êtes la raison pour laquelle Donald Trump est un perdant, et vous êtes la raison pour laquelle nous allons le gagner et le battre à nouveau.

Son voyage dans l’État de Palmetto était l’un des nombreux voyages que lui et le vice-président ont effectués dans l’État ce mois-ci, alors que les assistants du président et

les alliés regardent la primaire de février comme un moment important pour démontrer son soutien parmi les électeurs noirs – et pour repousser les critiques préoccupées par la position de Biden au sein du bloc clé.

Le président a passé en revue une liste de réalisations politiques allant du chômage record aux économies sur les médicaments d’ordonnance, créant un contraste frappant entre lui et son prédécesseur. Biden a vanté à plusieurs reprises « une promesse faite, une promesse tenue », alors que la foule bruyante, pour la plupart plus âgée, se joignait à un appel et à une réponse avec le président.

Un Biden fougueux a plaisanté en disant que Trump est « un peu confus ces jours-ci », faisant référence à la confusion de l’ancien président Nikki Haley et Nancy Pelosi dans un discours plus tôt ce mois-ci. Et sa voix s’est accentuée lorsqu’il a évoqué les commentaires passés de Trump sur les anciens combattants.

«En tant que commandant en chef, je regarde les anciens combattants d’une manière complètement différente de celle de Donald Trump. Pensez-y, surtout ici en Caroline du Sud. Un État militaire fier. Donald Trump, lorsqu’il était commandant en chef, a refusé de visiter un cimetière américain près de Paris pour les soldats américains tombés au combat. Et a qualifié ces héros, et je cite, de « nuls et perdants » », a déclaré Biden.

« Il a effectivement dit ça. Il a dit que. Comment ose-t-il dire ça ? Comment oses-tu parler de mon fils… comme ça ? Écoutez, je les appelle des patriotes et des héros. Le seul perdant que je vois, c’est Donald Trump.»

Quelques manifestants ont interrompu le discours de Biden, deux personnes appelant à un cessez-le-feu à Gaza et critiquant la politique de Biden en Israël, tandis que les slogans « quatre ans de plus » couvraient leurs revendications criées. Un autre a exhorté le président à déclarer l’urgence climatique.

Le représentant Dean Phillips, qui était également présent à l’événement, n’a pas participé à l’appel et à la réponse, mais s’est levé pour applaudir Biden tandis que la foule a ovationné le président. Phillips a reçu un accueil froid lors de son discours, dans lequel il a demandé à Biden de « passer le flambeau » et a mis en garde contre le risque de victoire de Trump en novembre. Il a également dû demander à plusieurs reprises aux participants d’écouter pendant qu’ils se promenaient dans la salle et parlaient lors de ses remarques – un autre signe qu’il était profondément sur le territoire de Biden.

Avant le dîner, le représentant Jim Clyburn (DS.C.) a accompagné Biden alors que le président faisait son premier arrêt au salon de coiffure Regal Lounge, dans le centre-ville de Columbia, prenant des selfies et serrant la main des clients. Après l’arrivée de la presse, un participant a déclaré à POLITICO que Biden les avait remerciés pour leur soutien passé, demandant «leur soutien à l’avenir et rappelant aux gens une partie du travail qu’il a accompli». [for Black voters] et ce qu’il essaie de faire.

La visite de Biden dans l’État est le dernier exemple en date de l’accélération de sa campagne de réélection après un démarrage lent qui a déçu de nombreux démocrates.

Le militant démocrate de Caroline du Sud Antjuan Seawright, qui était présent aux événements de Biden samedi, a déclaré : « En Caroline du Sud, nous apprécions Retail Joe. C’est le Joe Biden que nous connaissons. Son passage chez un coiffeur en Caroline du Sud, le sanctuaire de l’homme noir, était le signe qu’il connaissait l’importance de la haute technologie et du toucher.

Les assistants de campagne ont réitéré que l’objectif des visites en Caroline du Sud est double : accroître le soutien à Biden avant la primaire tout en essayant également de tenir la promesse de consolider le statut primaire de l’État.

« Le président était très sérieux quand [he said] il voulait s’assurer que la primaire démocrate s’adresse à toute la diversité du Parti démocrate et s’assurer que la base du parti, les électeurs noirs, aient leur mot à dire dès le début du processus », a déclaré un haut responsable de la campagne Biden, qui a obtenu l’anonymat pour parler librement de sa pensée interne.

En plus de la série de visites, la campagne Biden a annoncé très tôt l’arrivée de collaborateurs sur le terrain en Caroline du Sud, avant que d’autres champs de bataille pour les élections générales ne disposent de personnel permanent. Les mères porteuses ont envahi l’État ces dernières semaines tandis que la campagne a rapporté six chiffres en publicité payante, notamment à la télévision et sur les stations de radio noires.

Alors que de récents sondages ont montré que Biden était sous-performant parmi les électeurs noirs par rapport à ses résultats de 2020, ses conseillers espèrent que ces premiers investissements enverront le message que la campagne donne la priorité à leur soutien – et qu’ils peuvent aider à dissiper les inquiétudes des démocrates concernant le ralentissement de l’enthousiasme.

“Fév. 3 est votre primaire, la première du pays », a déclaré Biden alors qu’il terminait son discours. “Organiser. Mobiliser. Vote. Rappelons-nous qui nous sommes.