«  Vous êtes la meilleure  »: la femme de Thiago Silva réévalue Werner après le but alors qu’elle se déchaîne lors de la victoire de Chelsea en Ligue des champions (VIDEO)

Avec un score de 1-1 à la suite d’un match nul la semaine dernière au stade Alfredo Di Stefano de Madrid, Chelsea aurait pu se qualifier pour la finale avec une égalité vierge, mais a pris le devant contre les 13 fois vainqueurs.

Après 28 minutes, Werner raté a reçu un cadeau sur une plaque lorsque la puce de Kai Havertz sur Thibaut Courtois a rebondi sur la barre transversale, lui permettant de hocher la tête à bout portant pour porter le score à 2-1 au total.

Avec le gardien de but Edouard Mendy grâce à une paire d’arrêts de Karim Benzema, Mason Mount a terminé le travail en se convertissant après une belle course du remplaçant Christian Pulisic tardivement, à son tour est devenu le premier buteur anglais en demi-finale de l’UEFA Champions League depuis Wayne Rooney il y a plus de dix ans.

Werner a également un nouveau fan après que le spuse de Silva ait fait un demi-tour complet sur les commentaires précédents.

Lorsque le joueur de 25 ans a raté un gardien de la neuvième minute au match aller à six mètres, Mme Silva est allée sur Instagram pour le faire exploser.

« C’est du karma, les gars. Chaque équipe dans laquelle je vais, il y a un attaquant qui ne cesse de rater des buts insensés », a-t-elle déclaré.

Thiago Silva, l’épouse de Belle Silva, le fait bien 💙👊🏼 pic.twitter.com/e1YFBqS4xN – CarefreeYouth (@CarefreeYouth) 5 mai 2021

« Ce Werner … » continua-t-elle, luttant pour se souvenir de son nom et en répétant plusieurs fois des variantes.

« Quel est son nom? VERME, » demanda-t-elle et répondit, décidant du mot portugais pour ver avant de terminer son explosion: « Celui-ci ici. Comment merde! »

Dans une deuxième vidéo en anglais cassé, avec ses enfants mortifiés en arrière-plan aux côtés d’un faux Stamford Bridge, Isabelle a également déclaré: « Nous avons besoin d’un but, nous devons gagner ce match. Mais mes attaquants ne veulent pas marquer – je ne sais pas pourquoi ils ne marquent pas. »

Não foi eu que gravei rsrsrs pic.twitter.com/EjzaeYa9QW – Vitor Gava (@Vitimgava_) 27 avril 2021

Pourtant, tout a été pardonné une fois que Werner a mis Chelsea à portée de la victoire, Belle se dirigeant à nouveau vers ses histoires Instagram – seulement cette fois pour complimenter l’ancien tueur à gages RB Leipzig.

« Werner, très bien. C’est de ça que je parle, » dit le Brésilien.

« Vous connaissez [how to score a] but! Tu es le meilleur, mon ami – je t’aime. «

Fondamentalement, l’épouse de Thiago Silva a dit cela sur ses histoires d’insta; «Ce sont les gars du karma, chaque équipe dans laquelle je vais, il y a un attaquant qui continue de rater des buts ce Werner – quel est son nom? VERME (en portugais, cela signifie ver) » #CFC – Vitor Gava (@Vitimgava_) 27 avril 2021

Plus tard, en téléchargeant un clip d’elle célébrant la victoire avec le clan Silva et en chantant « Istanbul, on y va » – une référence à la finale qui sera contre ses rivaux nationaux Manchester City – Belle a été surnommée un « héros de culte » par des passionnés de Chelsea reconnaissants.

« Donnez à Thiago Silva et à sa famille un contrat à vie, » demanda un.

« Nous avons besoin d’elle dans les gradins à Istanbul – elle est une vraie fan », a souligné un autre, tandis qu’un autre a suggéré qu’elle pourrait être « le meilleur joueur-conjoint de Chelsea que nous ayons. «

Belle Silva est un héros culte. Elle est la meilleure. – Danny Busciglio (@DBusciglio) 5 mai 2021

« Elle soutient son mari et le club avec tellement de passion », ajouta un autre fan admiratif.

Interviewé par BT Sport par la suite, Werner a admis qu’il « a dû attendre longtemps pour que le ballon descende » pour son ouverture dans la nuit.

« C’était comme des heures à attendre que le ballon arrive … c’était un objectif facile pour moi, » il a dit.

« Une chose que vous pouvez nous dire aujourd’hui, c’est que nous aurions pu décider du match plus tôt en seconde période mais, au final, ce n’est pas facile de jouer contre le Real Madrid et nous l’avons très, très bien fait. »

Peu de gens seraient en désaccord avec cette déclaration, car Thomas Tuchel – le premier homme à atteindre la grande finale avec deux clubs différents au cours des années consécutives – a qualifié ses hommes de « une performance énorme et bien méritée. «