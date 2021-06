Vous êtes gentil, Dieu du mal : Shah Rukh Khan sur l’amour de Tom Hiddleston pour lui | Nouvelles des gens

Bombay: L’admiration de l’acteur Marvel Tom Hiddleston pour Shah Rukh Khan a fait jaillir de nombreux fans indiens, et maintenant l’icône de Bollywood a répondu aux remarques de fanboy de la star britannique.

Une vidéo publiée sur le compte Twitter officiel de la plate-forme de streaming Disney + Hotstar Premium plus tôt cette semaine, a montré Hiddleston jouant au jeu de Word Association.

Interrogé sur sa première réflexion sur l’Inde, l’acteur, qui joue Loki dans l’univers cinématographique Marvel (MCU), a déclaré: « Shah Rukh Khan » et a de nouveau fait référence à la superstar lorsque le mot « Bollywood » est apparu.

En réponse au clip, Khan a déclaré que Hiddleston était trop « gentil » pour le couvrir de tant d’amour.

« Vous êtes gentil, God of Mischief … J’espère qu’il n’y a pas de mal derrière cette affirmation », a écrit Khan en faisant référence au personnage MCU de Hiddleston, Loki, alias God of Mischief.

Vous êtes gentil, Dieu du mal… j'espère qu'il n'y a pas de mal derrière cette affirmation cependant. Beaucoup d'amour Tom et j'ai hâte de bouffer Loki !!! À partir de maintenant – Ep 1 ! https://t.co/MFTJBHCtJu – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 11 juin 2021

L’acteur de 55 ans a déclaré qu’il avait hâte de regarder la dernière série de l’acteur anglais « Loki », qui a commencé à être diffusée en Inde sur Disney + Hotstar Premium mercredi.

Créé par Michael Waldron, « Loki » est réalisé par la célèbre « Sex Education » Kate Herron et produit par le directeur de Marvel Studios, Kevin Feige.

Il met également en vedette les acteurs Owen Wilson et Gugu Mbatha-Raw.

Dans un autre tweet, Khan a déclaré qu’il reprendrait bientôt le travail et a souhaité « des jours sûrs et sains » à ceux qui reprennent leur travail.

Ils disent que le temps se mesure en jours, en mois et en barbes… Il est temps maintenant de tailler et de retourner au travail, je suppose… Je souhaite à tous ceux qui reviennent un peu à la normalité… des jours et des mois sains et sécuritaires. du travail à venir …. vous aimez tous. pic.twitter.com/sKtheJ3m1E – Shah Rukh Khan (@iamsrk) 11 juin 2021

L’acteur sera ensuite vu dans le thriller d’action de Yash Raj Films, qui aurait pour titre « Pathan ».