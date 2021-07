On pouvait voir des supporters serrant les poings applaudir sans goût depuis les tribunes alors que la star de Red Bull Racing Verstappen sortait de la piste et heurtait une barrière, suscitant des inquiétudes pour la sécurité du Belgo-Néerlandais au début de la course très attendue.

Inquiétant pour son équipe, la caméra du cockpit est devenue noire et il y a eu une longue période de silence avant que le leader du championnat ne puisse récupérer.

Gémissant dans ce qui ressemblait à de la douleur alors qu’il acceptait la conclusion effrayante de son défi de la journée, Verstappen n’a pu réussir à dire le mot « f * ck » qu’après que ses collègues ont vérifié avec anxiété son bien-être au milieu des débris.

Tellement heureux que Max Verstappen soit sorti indemne de ce crash. #Grande-Bretagnepic.twitter.com/lz6fPXELwx – Ngangom Tennyson (@TheMusicalBox48) 18 juillet 2021

Pour ajouter des insultes aux blessures, une dispute amère a éclaté en ligne après que les téléspectateurs ont repéré des détenteurs de billets saluant l’horreur avec l’enthousiasme d’une victoire pour le favori à domicile Hamilton.

« Ces c *** dans la tribune célébrant un accident de 300 km/h », enragé un. « Mais les fans de Verstappen sont les méchants. Je suis foutu. »

Je ne sais pas qui d’autre l’a fait, mais je sais avec certitude que c’était l’un des gars qui a applaudi la chute de Verstappen. Je ne sais pas si tu verras ce tweet, mais qui que tu sois, tu es embarrassant et ce que tu as fait était honteux pic.twitter.com/bHDzD00f94 – James🐮 (@Jamesr02_) 18 juillet 2021

Grandir, c’est un sport, si j’étais là, j’encouragerais aussi. – Craig Newman (@CraigNewm22) 18 juillet 2021

D’autres ont généreusement spéculé que les acclamations auraient pu être une réponse à Verstappen sortant de sa voiture, tandis que certains se sont demandé si le joueur de 23 ans aurait dû intervenir quand il l’a fait et ont blâmé Hamilton pour sa mauvaise gestion perçue d’un virage.

Les critiques des fans britanniques ont utilisé les images pour les filmer après une série d’incidents récents lors de l’Euro 2020, notamment en huant le genou pour Black Lives Matter et en applaudissant lorsqu’un jeune fan allemand a été surpris en train de pleurer devant la caméra.

Abus racialement de leurs joueurs, intimidation d’une jeune fille allemande, vandalisme lors de la finale de l’Euro, huées des hymnes nationaux et célébrant maintenant l’accident de Verstappen. pic.twitter.com/YsC5nDEvrV – Martín V (@Napoleonismo) 18 juillet 2021

« Agresser racialement leurs joueurs, intimider une jeune fille allemande, vandalisme lors de la finale de l’Euro, huer les hymnes nationaux et célébrer maintenant l’accident de Verstappen », ils méprisaient.

« Wow, » a réagi le coureur de Formule E Maro Engel. « Je suis content que Max aille bien. Cela devait arriver tôt ou tard.

Crash de Verstappen pic.twitter.com/amQ35vA9NR – Shazoey (@SHZ_Joey) 18 juillet 2021

Christian Horner vient de confirmer que la chute de Verstappen était de 51 g. C’est une chute horrible, horrible. Très heureux qu’il soit sorti par ses propres moyens et qu’il soit entré dans le centre médical pour des contrôles. #Grande-Bretagne#F1 – Hazel Southwell (@HSouthwellFE) 18 juillet 2021

« À mon avis, les deux sont à blâmer car Max était super agressif dans la défense, les déplacements et les compressions. Lewis, pour sa part, a semblé sous-virer par rapport au sommet. »

Le directeur de l’équipe Red Bull, Christian Horner, était furieux d’un accident qui a eu un impact suffisant pour signaler la course pendant les réparations, ce qui a valu à Hamilton une pénalité de dix secondes.

Christian Horner résume #verstappen s’écraser parfaitement ici. 100% #Hamilton faute et en aucun cas un incident de course. #GrandPrixBritish#f1 Les commissaires de course n’ont pas la possibilité de pénaliser #Hamiltonpic.twitter.com/Jpj4JcHN3R — ˜”*°• Megaleodis •°*”˜ (@megaleodis) 18 juillet 2021

« C’était le coin à 100 % de Max » a insisté Horner, ajoutant que Hamilton devrait en assumer « l’entière responsabilité ».

« Nous aurions pu avoir un grave accident. Dieu merci, il s’en est sorti indemne. Lewis a coincé une roue à l’intérieur dans l’un des virages les plus rapides de ce championnat du monde.

Avertissement : la vidéo contient des jurons

Max Verstappen s’éloigne d’un crash 51G est la seule victoire qui nous tient à cœur aujourd’hui 🙏 pic.twitter.com/tqKREryqXN – ESPN F1 (@ESPNF1) 18 juillet 2021

« Il a conduit ce circuit pendant des années. Tu sais que tu ne fais pas ça ici. Et le résultat – Dieu merci, nous n’avons pas eu de conducteur qui ait été grièvement blessé ou pire ici aujourd’hui.

« Dieu merci, il est parti. C’est le plus grand résultat que nous aurons aujourd’hui. Je suis juste soulagé de le voir – il est au centre médical mais il y est entré tout seul. Il fait une précaution de 30 minutes mais, espérons-le, jusqu’à présent tellement bon. »

Hamilton, qui a commencé la journée à 33 points de Verstappen en deuxième position, n’était mené que par Charles Leclerc dans la course avec dix tours à faire dimanche.