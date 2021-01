« Pourquoi suis-je déconnecté de Facebook? » La question a ricoché sur Internet alors qu’un nombre incalculable de personnes à travers le pays se sont retrouvées déconnectées de leurs applications vendredi soir.

Si cela vous arrive, vous n’êtes pas seul.

Les utilisateurs ont afflué sur Twitter avec les hashtags #SoFacebook et #FacebookDown, devenant rapidement l’un des sujets les plus populaires aux États-Unis.

Facebook blâme un changement de configuration pour les déconnexions et a confirmé à USA TODAY que certains utilisateurs rencontraient des problèmes.

« Nous examinons des informations selon lesquelles certaines personnes doivent actuellement se reconnecter pour accéder à leurs comptes Facebook », a déclaré la société dans un communiqué à USA TODAY. « Nous pensons que cela était dû à un changement de configuration et nous travaillons pour que les choses reviennent à la normale le plus rapidement possible. »

Selon Downdetector.com, qui suit les pannes, des milliers d’utilisateurs ont signalé des problèmes avec Facebook vendredi. Certains utilisateurs disent avoir pu se reconnecter tandis que d’autres ont dit qu’ils attendaient de recevoir un code de Facebook.

Parmi les adultes américains qui utilisent Facebook, près des trois quarts visitent le site au moins une fois par jour, a rapporté Pew Research en 2019.

Suivez Jessica Guynn et Kelly Tyko, journaliste de USA TODAY, sur Twitter: @jguynn et @KellyTyko