Vous êtes dans une bien meilleure situation qu’il y a quatre ans

étaient 40 pour cent plus élevé aux États-Unis qu’au Canada, en France, en Allemagne, en Italie, au Japon et au Royaume-Uni, selon une commission réunie par la revue médicale britannique La Lancette. La commission a déclaré que tout cela n’était pas la faute de Trump, mais que les politiques de Trump, telles que l’élimination de l’équipe de sécurité sanitaire mondiale du Conseil de sécurité nationale et la suppression de 700 emplois, étaient la faute de Trump. non rempli aux Centres pour le contrôle et la prévention des maladies ont été responsables de « dizaines de milliers de décès inutiles ».

L’économiste de Georgetown, Harry Holzer, a noté dans un rapport de septembre 2020 que Covid a mis beaucoup plus de personnes Le nombre de chômeurs par habitant aux États-Unis est plus élevé que dans les autres pays de l’OCDE. Au cours de la période cruciale de janvier à avril 2020, l’impact aux États-Unis a été 11 fois que dans les autres pays de l’OCDE. Trump prétend que la politique de santé existe en quelque sorte indépendamment de la politique économique, ce qui lui permet de tergiverser sans fin sur la recherche d’un remplaçant ou d’une « amélioration » de l’Obamacare, à un point qu’il n’oserait jamais faire, par exemple, avec les impôts. Au cours des neuf dernières années, il est passé de «quelque chose de formidable » à « J’ai des idées de plan”, ce qui veut dire, pas du tout. Il ne s’agit que de la santé, à laquelle les Républicains ont montré peu d’intérêt. Mais les soins de santé, en grande partie, est l’économie.

Les problèmes économiques persistent-ils ? Bien sûr. Nous avons une crise du logement abordableet, la Fed admettant enfin que l’inflation est maîtrisée, elle doit réduire considérablement les taux d’intérêt ce mois-ci pour éviter une récession en 2025. Comme je l’ai noté hier, les banques qui sont trop gros pour faire faillite Les entreprises deviennent également trop puissantes pour être régulées. L’influence politique de la classe ouvrière s’est atrophiée. Et le marché boursier a agi vraiment bizarre.

Mais pour l’amour du Christ, bien sûr Nous sommes dans une meilleure situation qu’il y a quatre ans. Il y a quatre ans, ce pays a connu une période aussi difficile que jamais. J’ai perdu mon emploi lors d’une récession éclair, j’étais terrifié à l’idée de contracter une maladie mortelle et, pendant que nous attendions un vaccin, un idiot dans le Bureau ovale a dit à tout le monde de se faire vacciner. injecter du Clorox dans leurs veines. Quelques mois plus tard, nous avons eu une insurrection meurtrière au Capitole pour empêcher le Congrès de compter les bulletins de vote présidentiels. Nous ne nous sommes pas encore complètement remis du Covid ou de Trump, car entre ces deux-là, beaucoup de meubles ont été brisés. Mais nous allons beaucoup mieux qu’à l’époque, et Harris ne doit pas hésiter à expliquer pourquoi.