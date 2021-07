Le très populaire VanZant a mis fin à un sort de près de six ans avec l’UFC il y a plus d’un an, partant après une troisième défaite en quatre combats pour la promotion au milieu de grondements sur la rémunération des combattants qui continuent d’être un problème pour certains combattants et dans les médias aujourd’hui.

La jeune femme de 27 ans n’a pas caché le fait qu’elle gagne plus d’argent avec son audience de millions de personnes sur les réseaux sociaux qu’elle ne l’a fait dans l’octogone, et VanZant a augmenté ses revenus considérables en rejoignant le Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC ), ainsi que la création de son propre site par abonnement où les fans peuvent payer pour accéder à ses derniers ensembles de photos légèrement vêtus.

Alors que Conor McGregor et Dustin Poirier auraient gagné des millions de dollars grâce à leur confrontation à l’UFC 264 ce week-end, le président de l’UFC, Dana White, a vu des campagnes publiques de certains combattants pour augmenter les bonus et la rémunération, notamment un critique de haut niveau et un boxeur débutant et La célébrité YouTube Jake Paul.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Paige VanZant (@paigevanzant)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Paige VanZant (@paigevanzant)

White s’est défendu et a obtenu le soutien de la légende de l’UFC Chael Sonnen, mais VanZant, très commercialisable, estime toujours que les combattants sont sous-payés dans la discipline.

« À vous de me dire, » a-t-elle répondu lorsqu’un fan l’a interrogé sur le sujet. « J’ai quitté le MMA et ma vie a enfin commencé. »

VanZant et son prochain adversaire, Rachael Ostovich, utilisent tous deux de manière experte leurs énormes fans de médias sociaux pour des opportunités commerciales, avec les autres avenues commerciales d’Ostovich, notamment les produits de beauté et les calendriers de modélisation.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Paige VanZant (@paigevanzant)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Paige VanZant (@paigevanzant)

Ostovich a combattu pour la dernière fois à l’UFC en novembre et avait affronté VanZant lors de son combat précédent, perdant via une soumission au deuxième tour en février 2019.

Sa rivale espère répéter cette victoire et remporter sa première victoire au BKFC lors de leur rencontre le 23 juillet, partageant des clichés de sparring, racontant aux fans son adoration pour le mari du combattant MMA Austin Vanderford et même s’exprimant sur les parfums qu’elle porte dans le gymnase pendant une séance de questions-réponses.

« Rien, » elle a dit à un adepte quand on lui a demandé si elle mettait du déodorant pendant son régime d’entraînement exigeant.

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Paige VanZant (@paigevanzant)

Voir ce post sur Instagram Un post partagé par Paige VanZant (@paigevanzant)

« Je suppose qu’il y a toujours un homme dans le gymnase qui sent pire que moi. De plus, cela obstrue vos pores et provoque le cancer. La transpiration est bonne pour vous. »

Un cynique a dit à VanZant : « Vous plaisantez avec Austin sur sa dépendance au jeu, mais votre dépendance à l’attention ici n’est pas meilleure. »

L’ancien poids mouche a riposté : « Tu es accro à ces noix. De plus, je suis une entreprise, mec. Toute la journée, tous les jours. C’est pourquoi je suis payé. »