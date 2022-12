Vous espérez faire une pause sur votre facture d’épicerie l’année prochaine ? Ne misez pas dessus, suggère un nouveau rapport

Quiconque espère une pause sur des factures d’épicerie exorbitantes devrait se préparer à un choc en 2023, car la facture alimentaire d’une famille typique pour l’année devrait augmenter de plus de 1 000 $.

C’est l’un des principaux points à retenir du Rapport sur les prix des aliments 2023, une publication annuelle de chercheurs canadiens qui examine les facteurs tout au long de la chaîne d’approvisionnement pour tenter de prédire quel sera le coût de la mise sur la table des aliments.

L’année dernière, le rapport prévoyait qu’une famille typique de quatre personnes dépenserait plus de 14 000 dollars pour se nourrir pendant l’année – une augmentation de 966 dollars par rapport au niveau de l’année précédente et le plus grand bond en un an dans les 12 ans d’histoire du rapport. .

“L’année dernière, nous prédisions que les prix augmenteraient jusqu’à 7% et beaucoup, beaucoup ont affirmé que ces prévisions étaient alarmistes”, a déclaré Sylvain Charlebois, professeur de nutrition alimentaire à l’Université Dalhousie, qui dirigeait l’équipe de recherche. “Pourtant, nous sommes ici à 10%.”

Alors que le taux d’inflation global du Canada a culminé à 8 % cet été, les prix des aliments ont dépassé ce rythme, enregistrant un gain annuel de 10,1 % à la fin octobre.

C’est pourquoi au lieu de la facture d’épicerie annuelle de 14 767 $ prévue il y a un an, le reçu annuel typique s’élevait à 15 222,80 $ pour 2022. Cela signifie que le rapport “alarmiste” de l’année dernière sous-estimait en fait la façon dont les choses se dérouleraient de plus de 400 $.

Les mêmes problèmes persistent

Si ces chiffres sont difficiles à avaler, préparez-vous à avoir des maux d’estomac, car tous les facteurs qui ont fait grimper les factures alimentaires l’année dernière devraient persister jusqu’en 2023. Charlebois et ses collègues chercheurs affirment que la facture d’épicerie typique est en passe d’augmenter. par un autre 1 065 $ par rapport au niveau record de cette année.

“Il n’y a absolument aucun endroit sûr à l’épicerie”, a déclaré Charlebois. “Vous ne pouvez pas vraiment rechercher une sorte d’immunité contre l’inflation alimentaire en ce moment.”

Selon le rapport, la famille type de quatre personnes, composée de deux adultes et de deux adolescents, peut s’attendre à payer 16 288 $ pour se nourrir l’année prochaine. C’est une augmentation pouvant aller jusqu’à sept pour cent, mais certaines catégories seront plus chères que d’autres.

Tous les types d’aliments n’augmenteront pas au même rythme. Les produits de boulangerie, la viande et les produits laitiers devraient être conformes au taux global, tandis que les fruits peuvent être une aubaine comparable à seulement 5 %. Les légumes, quant à eux, devraient augmenter de 8 %.

Ce n’est pas ce que Julie Heyland veut entendre. Mère de trois enfants à Calgary, elle dit qu’elle ne pouvait pas croire à quel point sa facture d’épicerie avait explosé cette année, même si la qualité et la quantité de nourriture qu’elle recevait pour son argent ne semblaient pas augmenter.

Elle réduit là où elle le peut, mais en fin de compte, ces factures alimentaires toujours plus élevées l’ont obligée à modifier le régime alimentaire de sa famille. “Afin de respecter notre budget, nous mangeons beaucoup moins de viande et je magasine certainement beaucoup plus et je planifie mes menus en fonction de ce qui est en vente”, a-t-elle déclaré à CBC News dans une interview. “Nous mangeons beaucoup moins de viande et mangeons plus de haricots et beaucoup plus de riz et de pâtes pendant la semaine.”

Julie Heyland, de Calgary, dit qu’elle a dû modifier considérablement le régime alimentaire de sa famille cette année en raison de l’inflation. (Radio-Canada)

Après une année 2022 record, les prix de la viande ne devraient pas augmenter à un rythme plus rapide que l’ensemble des aliments, mais les consommateurs devraient tout de même se préparer à ce que les prix augmentent entre 5 et 7 % l’année prochaine.

Jeffrey Bloom, un agriculteur de deuxième génération qui élève du bétail sur une ferme à Turtleford, en Saskatchewan, dit qu’il sait autant que quiconque que les prix de la viande ont monté en flèche cette année, mais le montant qu’il obtient par livre a à peine bougé, même si son les coûts ont doublé.

Après la flambée record des prix des céréales, les aliments pour bétail qui coûtaient autrefois 300 $ la tonne coûtent maintenant 525 $, mais il sait que s’il répercute ce coût, il perdra des clients. “Nous envisageons des taux d’inflation de 75%, ce qui est presque du jamais vu, et cela réduit vraiment votre résultat net”, a-t-il déclaré à CBC News lors d’une entrevue.

Il a récemment vu une côte de bœuf de huit livres se vendre dans un comptoir de viande pour 200 $. “Eh bien, 25 $ la livre, c’est presque déraisonnable pour les gens de payer [but] nous ne voyons pas ce genre de prix nous-mêmes, il y a beaucoup de choses intermédiaires où l’inflation se produit, avec les coûts de camionnage et les gens qui essaient juste de gagner leur vie.”

REGARDER | Vous voulez combattre l’inflation alimentaire ? Voici comment aborder l’épicerie: Quels aliments ont été relativement épargnés par l’inflation ? | À propos de ça Un voyage à l’épicerie nous coûte plus cher. Les pâtes, les soupes et les produits frais ont tous connu des hausses de prix importantes. Mais y a-t-il des aliments dont le prix n’a pas beaucoup augmenté ? Andrew Chang trouve des réponses à ces questions sur l’inflation alimentaire et découvre un secret dans le rayon des surgelés.

S’il répercutait ses augmentations de coûts dollar pour dollar, il perdrait des clients, donc le défi pour les fabricants de produits alimentaires comme lui est de “lutter contre les coûts croissants pour vendre les mêmes produits que tout le monde veut moins cher parce qu’ils les paient au comptoir”. “

Alors que certains des facteurs qui ont fait grimper les prix des aliments ont été atténués par les hausses de taux de la Banque du Canada visant à freiner l’inflation, bon nombre des facteurs qui rendent les aliments plus chers sont de nature mondiale et échappent à l’influence de la banque centrale.

L’invasion russe de l’Ukraine en février a fait grimper les prix de tout, du pétrole aux céréales, à leurs plus hauts niveaux depuis des décennies, par exemple.

La bonne nouvelle, selon Charlebois, est que même si les consommateurs devraient se préparer à ce que les prix élevés persistent au moins jusqu’au début de l’année, il s’attend à ce que certaines de ces augmentations s’atténuent au second semestre, car la situation économique mondiale changements.

“Nous ne nous attendons pas à une baisse des prix, mais nous nous attendons à ce que le taux de nourriture et d’inflation se stabilise quelque peu”, a-t-il déclaré.

Les goulots d’étranglement de la chaîne d’approvisionnement recommencent à se déplacer et le prix de l’essence a chuté de manière vertigineuse, ce qui rend moins cher l’expédition de nourriture à travers le pays. D’un autre côté, un ralentissement de l’économie pourrait faire chuter le huard, ce qui frappera durement les épiceries, car une grande partie de ce que les Canadiens mangent provient de l’extérieur du pays, surtout pendant les mois d’hiver.

Mais lorsque vous additionnez tous les facteurs en jeu, Charlebois dit que les perspectives à long terme sont meilleures qu’à court terme. “Finalement, toutes ces réductions dans la chaîne alimentaire rattraperont les consommateurs et nous verrons cela à l’épicerie”, a-t-il déclaré.

Nisha Shringi et Vineet Saluja disent avoir été choqués par le montant qu’ils ont dû dépenser pour la nourriture cette année. Ils ont supprimé les repas au restaurant et les sorties au café, mais ce n’est toujours pas suffisant. (Photo fournie par Vineet Saluja)

Ces remises ne peuvent pas arriver assez vite pour Nisha Shringi et Vineet Saluja. Le couple a récemment déménagé à Toronto de Burnaby, en Colombie-Britannique, avec leurs deux enfants, et alors qu’ils s’attendaient à ce que leur coût de la vie augmente, la hausse de ce qu’il en coûte pour se nourrir leur a coupé le souffle.

“Les coûts ont augmenté partout”, a déclaré Shringi. “C’est fou.”

Là où ils auraient pu autrefois profiter d’un repas au restaurant deux ou trois fois par mois et s’offrir un café de luxe dans un café local de temps en temps, ils ont complètement éliminé ce luxe de leur budget, car ils ont besoin de chaque penny pour garder la nourriture sur la table.

“Nous avons définitivement réduit les choses qui ne sont pas nécessaires”, a-t-elle déclaré. “Nous nous en tenons simplement aux articles essentiels – les nécessités de base absolues.”

Ce qui peut être fait?

Cela semble contre-intuitif, mais Charlebois dit que le spectre de la récession pourrait être ce qu’il faut pour faire baisser les prix, puisque les consommateurs qui disent “non merci” aux produits alimentaires coûteux feraient baisser les prix plus rapidement que toute autre chose.

“Avec un ralentissement économique, vous verrez moins de gens prêts à payer 30 $ pour un steak et cela finira par vraiment aider.”

En attendant, son conseil pour tous ceux qui cherchent à réduire leur facture d’épicerie est le même que celui de l’année dernière : utilisez des applications alimentaires pour parcourir les soldes, coupez les coupons pour être à l’affût des bonnes affaires et gardez toujours un œil sur les baisses de prix. sur les aliments qui sont sur le point de dépasser leur date de péremption.

“Vous allez devoir travailler pour vos accords”, a-t-il déclaré. “Vous allez devoir travailler pour ces réductions.”