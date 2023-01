Vous envisagez un mois de janvier sec ? Comment adopter la consommation consciente

Cet état d’esprit de modération pourrait particulièrement plaire aux personnes à la recherche de moyens de réduire les habitudes troublantes qu’elles ont développées pendant la pandémie. Des études ont montré une augmentation spectaculaire de la consommation problématique d’alcool au cours de la dernière année, en particulier chez les femmes. Alors que la pandémie avançait, « nous avons eu un véritable pic de personnes qui venaient nous voir », a déclaré Millie Gooch, qui a fondé le collectif Sober Girl Society en 2018. La communauté met en relation des femmes sobres et « sobres curieuses » pour des événements comme des « brunchs sans alcool ». et des discussions de petit-déjeuner virtuelles.

Ruby Warrington, écrivain à New York, a commencé à utiliser le terme « sobre curieux » il y a cinq ans. À l’époque, a-t-elle déclaré dans une interview, ses habitudes de consommation semblaient être sous contrôle : elle ne s’est jamais évanouie, ni n’a même bu plus de deux nuits de suite. Mais elle buvait plus qu’elle ne voulait, elle ne se sentait pas capable de dire non. Mme Warrington aspirait à une approche intermédiaire de la consommation d’alcool : la capacité d’interroger sa relation à l’alcool sans y mettre fin complètement. En 2018, elle a publié “Sober Curious: The Blissful Sleep, Greater Focus, Limitless Presence, and Deep Connection Awaiting Us All on the Other Side of Alcohol”, articulant la philosophie derrière ce qu’elle appelle “choisir de remettre en question” son impulsion à s’imprégner. Mme Warrington dit que s’interroger sur ses habitudes de consommation amène souvent les gens à adopter des stratégies de consommation plus conscientes.

“Collectivement, nous avons hérité de cette histoire d’alcool selon laquelle la seule façon de changer votre consommation est d’avoir touché le fond”, a déclaré Dru Jaeger, cofondateur et directeur des programmes du Club Soda, une communauté en ligne qui a germé. il y a près de sept ans en Grande-Bretagne. Le groupe organise des événements sociaux en ligne et en personne sans alcool, ainsi que des programmes gratuits et payants qui enseignent aux membres comment réduire leurs habitudes de consommation. Environ la moitié des plus de 70 000 membres du Club Soda souhaitent modérer leur consommation d’alcool plutôt que de devenir totalement sobres. Le groupe a connu une croissance constante, en particulier aux États-Unis, ces dernières années, ainsi qu’un intérêt accru de la part des personnes dans la vingtaine préoccupées par les conséquences de la consommation d’alcool sur leur santé mentale.

Il existe des preuves scientifiques limitées sur l’efficacité de l’utilisation de la pleine conscience pour modérer les comportements de consommation d’alcool. Une étude de 2017 portant sur 68 gros buveurs en Grande-Bretagne a révélé que ceux qui avaient reçu 11 minutes d’enseignement de la pleine conscience réduisaient considérablement leur consommation d’alcool la semaine suivante. Cette “microdose de méditation” a peut-être aidé les participants à réguler leurs émotions, les encourageant à compter sur la pleine conscience lorsqu’ils pourraient autrement se tourner vers l’alcool pour faire face au stress, a déclaré Sunjeev Kamboj, professeur de psychologie à l’University College de Londres et auteur principal de l’étude. .

L’approche de la consommation consciente s’appuie également sur des stratégies similaires à la thérapie cognitivo-comportementale, une intervention psychologique utilisée pour traiter la dépression et l’anxiété, a déclaré Kenneth Stoller, professeur agrégé de psychiatrie et de sciences du comportement à la Johns Hopkins University School of Medicine. En encourageant les gens à identifier l’impact de l’alcool sur leurs pensées, leurs sentiments et leurs comportements, la consommation consciente peut être un outil efficace pour les personnes souhaitant réduire leur consommation d’alcool, a-t-il déclaré, mais pas pour toute personne ayant un grave problème d’alcool ou un trouble lié à la consommation d’alcool. .