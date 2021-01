Signal, l’application de messagerie axée sur la confidentialité, connaît une augmentation des téléchargements, quelques jours après que WhatsApp, propriété de Facebook, a mis à jour sa politique de confidentialité. Outre la nouvelle politique de confidentialité, cette augmentation des téléchargements peut également être attribuée à l’homme le plus riche du monde, Elon Musk, qui a récemment demandé à ses fans de passer à la plate-forme via un tweet. Signal, dans une série de tweets, a reconnu que de nombreux utilisateurs rejoignent sa plate-forme, mais a averti que les nouveaux membres pourraient rencontrer des problèmes de vérification en raison d’une surcharge du serveur. La société a également partagé des étapes sur la façon d’inviter des membres d’une autre plate-forme de messagerie dans un groupe Signal.

Les administrateurs du groupe Signal peuvent ajouter des membres d’autres plates-formes via un lien partageable facilement généré. Pour commencer, ouvrez d’abord votre application Signal sur l’appareil Android ou iOS et cliquez sur les trois points verticaux dans le coin supérieur droit. Sélectionnez «Nouveau groupe» et ajoutez au moins un membre pour le rendre fonctionnel. Ensuite, ouvrez la discussion de groupe et à nouveau, sélectionnez les trois lignes verticales dans le coin supérieur droit. Cliquez sur Lien de groupe> Activé> Partager le lien avec d’autres utilisateurs sur n’importe quelle plate-forme de médias sociaux, y compris WhatsApp. Les utilisateurs doivent noter que la méthode n’exporte pas les discussions d’une plate-forme (par exemple, WhatsApp) vers Signal. Cependant, c’est toujours un moyen pratique d’informer vos amis et votre famille de rejoindre l’application Signal.

De nombreuses personnes ont demandé comment déplacer leurs discussions de groupe d’autres applications vers Signal, et les liens de groupe Signal sont un excellent moyen de commencer. Déposez un lien de groupe dans votre ancienne application de chat de votre choix, comme si vous laissiez tomber le micro en sortant. pic.twitter.com/q49DeZufBG – Signal (@signalapp) 7 janvier 2021

WhatsApp a récemment fait face à la colère de beaucoup après avoir mis à jour sa politique de confidentialité. Les changements les plus notables qui existent à la fois sur la politique de confidentialité mise à jour et les conditions de service concernent la manière dont WhatsApp partage des informations avec Facebook et ses filiales. Cependant, la société insiste sur le fait qu’elle ne conserve pas les messages sur ses serveurs après leur suppression. Notamment, la dernière étiquette nutritionnelle d’Apple sur l’App Store montre que la plate-forme de messagerie collecte des informations telles que l’historique des achats, l’emplacement approximatif, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail, les contacts, l’interaction avec le produit, les données de crash, les données de performance, d’autres données de diagnostic, les informations de paiement.