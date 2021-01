Andrew Peterka avait abandonné l’espoir de pouvoir un jour pousser de sérieux poils sur le visage. «Mon histoire de barbe a été… un parking dénudé de poils», a déclaré M. Peterka, 41 ans. «Je suis les patchs des autres. Je suis l’espace négatif des vrais hommes. Mais coincé chez lui dans la banlieue d’Atlanta pendant la pandémie, il avait soif d’un exutoire pour s’exprimer. Manquant de talent pour l’écriture et la peinture, et méfiant de la permanence des tatouages, son esprit est revenu à la barbe. Après avoir saisi quelques requêtes dans un moteur de recherche, il est tombé sur un fil de discussion intitulé « Patchy Beard Success Stories » sur un forum appelé Planche à barbe de Jeff. Dans les commentaires, les hommes se sont célébrés et se sont complimentés en utilisant des expressions telles que «Grandissez!» et « Beard on! » Alors que de nombreux coins d’Internet, malgré leurs fondements idéalistes, continuent à élever des trolls et à laisser les mauvais comportements non contrôlés, les utilisateurs de Beard Board présentent un contre-récit à ces espaces souvent dominés par les hommes avec leur positivité sans entraves. Ils adhèrent à 23 règles d’engagement convenues, y compris aucune discrimination, aucun harcèlement et aucune recommandation de Rogaine pour promouvoir la croissance.

M. Peterka a déclaré que Beard Board se sentait différent de tout autre site Web qu’il avait visité. Il l’a décrit comme presque religieux – un «endroit paisible» avec «un esprit dominant» qui le traverse. «Nous avons des gens qui sont membres depuis la création du conseil d’administration, il y a 20 ans», a déclaré Jeff Falberg, 56 ans, de Bridgeport, Connecticut, qui a fondé le site en 2001. À l’époque, il passait trois à quatre heures par personne. jour maintenir ses forums; maintenant, il a 10 modérateurs et quatre administrateurs qui examinent chaque message et rédigent des réponses encourageantes. Geoff Coleman, 48 ans, un Canadien à la voix douce avec une grosse barbe grise, est l’un de ces administrateurs. Une journée typique pour lui commence à 4 heures du matin, quand il se réveille chez lui à Ottawa et passe 30 minutes à lire de nouveaux messages et à laisser des commentaires encourageants. Après six ans et demi sur le site, il a maintenant publié plus de 20000 réponses à des messages sur la barbe. «Une idée fausse courante est que tout ce que vous pouvez cultiver à 20 ans est ce que vous cultivez pour le reste de votre vie», a déclaré M. Coleman. « Mais votre barbe continuera à mûrir jusqu’à la quarantaine. » Une autre idée fausse est que cela ne prend que quelques semaines pour faire pousser une barbe, alors qu’en fait, certains follicules pileux peuvent mettre des semaines à germer. Le conseil recommande d’attendre 13 semaines pour voir combien de cheveux vous pouvez faire pousser, et les membres sont là pour vous encourager pendant que vous attendez.