Vous envisagez d’acheter le Galaxy S24 ? TORRAS a fabriqué un superbe protecteur d’écran de dureté 9H pour l’accompagner – Yanko Design

Presque comme sur des roulettes après la fin du CES, Samsung est monté sur scène pour lancer tous ses nouveaux produits. Nouvel An, nouvel équipement, disent les gens… et il semble que Samsung soit prêt à équiper tous les amateurs d’Android de son prochain smartphone – les Galaxy S24 et S24 Ultra. Cependant, les téléphones de qualité impliquent de grandes responsabilités, ce qui signifie veiller à ce que votre smartphone de pointe soit protégé par des étuis, des coques et des protecteurs d’écran transparents de pointe. C’est une bonne chose que les gens de TORRAS soient également bien préparés, surtout après un CES assez exhaustif (au cours duquel ils ont construit un étui transparent pour support de téléphone de 15 pieds dans le cadre de leur stand). S’alignant parfaitement avec l’événement Unveiled de Samsung, TORRAS a annoncé deux nouveaux produits : le protecteur d’écran Diamond Shield avec un 9H révolutionnaire sur l’échelle de dureté et une configuration facile en 3 étapes, et leur étui emblématique O Stand, qui donne à votre smartphone son espace dédié. support pour une utilisation plus facile, ergonomique et mains libres.

L’installation de protecteurs d’écran a souvent été une tâche fastidieuse, mais le Diamond Shield change ce récit. Conçu selon un processus de configuration en 3 étapes, il garantit un ajustement parfait et sans bulles en seulement 15 secondes. Cette facilité de pose est facilitée par la technologie de colle moléculaire Tora-Airfree. Cet adhésif, associé à l’armature en plastique du protecteur, garantit une application transparente tout en conservant la sensibilité et la réactivité de l’écran tactile – une caractéristique essentielle pour l’expérience interactive de la série Galaxy S24, en particulier pour des fonctionnalités telles que la numérisation d’empreintes digitales et l’utilisation du S Pen.

La pierre angulaire de l’efficacité du Diamond Shield réside dans sa dureté exceptionnelle, évaluée à 9H sur l’échelle de Mohs. Ce niveau de dureté est atteint grâce au processus de renforcement innovant Tora-CRC. Tout ce jargon technique mis à part, l’indice de dureté incroyablement élevé du protecteur d’écran Diamond Shield signifie qu’il peut facilement empêcher tout ce qui tombe sur du gravier ou même avoir à faire face à des clés et des câbles qui rayent votre téléphone dans votre poche ou votre sac d’ordinateur portable. L’indice 9H rend le Diamond Shield 3x plus résistant que le verre trempé standard, donnant à votre smartphone haut de gamme la protection haut de gamme qu’il mérite. Au-delà de la protection, le Diamond Shield excelle dans la préservation de la fidélité visuelle de l’écran de la série Galaxy S24. Il garantit une précision des couleurs à 100 %, garantissant que les utilisateurs bénéficient de la brillance originale de l’écran sans aucune déviation de couleur. Cette clarté est complétée par la capacité du protecteur à permettre une transmission maximale de la lumière, tout en conservant la vivacité et la netteté de l’écran.

Si la durabilité et la dureté sont souvent l’objectif principal d’un protecteur d’écran, l’expérience tactile n’a pas non plus été négligée. La structure de pression NanoScale combinée à la technologie de revêtement Tora-Silk offre une surface oléophobe lisse et élégante qui repousse les empreintes digitales et réduit les taches. Cette technologie garantit que l’expérience tactile est aussi fluide et réactive que l’écran d’origine de l’appareil, un aspect crucial pour les utilisateurs qui interagissent constamment avec leur téléphone tout au long de la journée.

Parallèlement au Diamond Shield, TORRAS a également dévoilé le propre boîtier O Stand de la série Galaxy S24. Suite au rapport Ipsos de l’année dernière qui plaçait TORRAS à l’avant-garde de la tendance naissante des supports de téléphone, l’O Stand pour le Galaxy S24 est une coque fine mais protectrice pour le téléphone, livrée avec sa propre béquille intégrée. L’anneau circulaire creux est conçu pour une tenue confortable et réduire le stress de l’avant-bras, une bénédiction pour ces sessions de défilement sans fin. En termes de fonctionnalités, l’O Stand fait également office de support MagSafe et prend en charge votre téléphone en modes portrait et paysage. Que vous passiez des appels vidéo, regardiez un film ou même utilisiez la télécommande S Pen sur votre Samsung S24 Ultra, ce support est là pour vous.

Ce qui rend le O Stand spécial, c’est sa polyvalence. Il prend en charge des angles de 0 à 120 degrés, vous garantissant ainsi toujours la meilleure vue. Et pour ceux qui préfèrent garder leur équipement technologique élégant et minimal, le design du O Stand complète le look sophistiqué de la série Galaxy S24, tout en mesurant seulement 2,5 mm d’épaisseur, de sorte que le support se replie à plat dans la coque du téléphone, vous laissant avec rien d’autre qu’une surface luxueuse et lisse qui n’ajoute aucun volume ni poids à votre nouveau smartphone.