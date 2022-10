Vous en avez fini avec la FMH ? Les bars britanniques offrent le «travail à partir d’un pub» avec des boissons, un déjeuner et une connexion Wi-Fi «illimités»

Depuis que la pandémie nous a frappés, nos vies sont devenues habituelles à de nouvelles choses, en particulier la culture du travail à domicile. Le travail à distance est devenu assez courant avec des millions de personnes travaillant dans différents domaines. Mais le travail à distance ne se limite pas seulement au travail à domicile ; en fait, il a été étendu au travail depuis le jardin, et maintenant, le Royaume-Uni a introduit un arrangement unique de travail depuis le pub avec des installations supplémentaires pour les opérateurs.

Selon un rapport soumis par The Guardian, “Avec un nombre croissant de pubs au Royaume-Uni, les entreprises se tournent vers Work from Pub pour augmenter leurs revenus alors que les employés prennent une pause pour payer leurs factures d’électricité à domicile.” C’était une tentative d’augmenter le nombre de clients dans les pubs britanniques. Avec cela, il y aura des foules et une chance d’augmenter les revenus des pubs.

Le rapport indique que plus de 380 pubs de la chaîne Fuller offriront un tel environnement de travail en donnant 10 £ (900 Rs) par jour, y compris une boisson et un déjeuner. De même, Brewery Young a signé 185 pubs avec 15 £ (1 300 Rs) par jour, y compris des sandwichs et des recharges illimitées de thé/café.

Comme la pandémie de COVID-19 a eu un effet substantiel sur la crise énergétique et les frais de subsistance, pour faire face à de telles conditions, les pubs britanniques ont décidé de fournir beaucoup.

Dans cet arrangement de travail à partir du pub, les opérateurs ont bénéficié de plusieurs installations telles que des prises de courant, le WiFi, un espace de travail calme, des boissons chaudes ou froides à volonté, le déjeuner et l’impression.

Un client de Work from Pub en conversation avec The Guardian a mentionné qu'”il est plus simple de se concentrer dans un pub car il n’y a pas de distractions des travaux ménagers tels que le jardinage, le réfrigérateur ou les chats”. Il a également mentionné que dans les pubs, les employés bénéficient des installations supplémentaires des déjeuners sandwich, des prises à proximité pour la journée et des recharges illimitées de thé ou de café.

De nos jours, l’objectif principal des bars est d’attirer davantage de travailleurs portables vers ses services. Avec cela, les professionnels britanniques se préparent à une éventuelle augmentation des dépenses en raison des coûts de crise de la vie du pays. Et en offrant des remises exemplaires, plus de travailleurs viendront.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici