Vous en avez assez des lunettes ? Voici ce qu’il faut savoir sur la chirurgie des yeux au laser

Le LASIK, alias chirurgie oculaire au laser, est devenu une option populaire pour de nombreuses personnes qui sont prêtes à se débarrasser définitivement de leurs lunettes ou de leurs lentilles de contact, mais la grande question est : est-ce que cela vous convient ? Après tout, le LASIK est toujours la chirurgie et cela comporte certains risques. La bonne nouvelle est que la chirurgie oculaire LASIK a un taux de réussite élevé et de nombreuses personnes disent que cela a amélioré leur mode de vie.

Nous avons parlé avec quelques ophtalmologistes pour discuter de qui LASIK est le meilleur pour, ce à quoi vous pouvez vous attendre et ses avantages et inconvénients.

Qu’est-ce que la chirurgie des yeux au laser?

Le LASIK existe depuis de nombreuses années et a été approuvé par la Food and Drug Administration des États-Unis en 1999. La procédure de 10 minutes est considérée comme une chirurgie élective, ce qui signifie que l’assurance ne la couvre pas (plus à ce sujet plus tard).

« Le LASIK consiste à utiliser un laser pour créer un volet cornéen et un laser différent pour remodeler la cornée sous le volet », explique Dr Michael Brusco, un ophtalmologiste certifié spécialisé dans la chirurgie oculaire LASIK. Il ajoute que la majorité des patients voient un succès permanent avec la procédure et n’ont plus jamais besoin de lunettes.

Consultation chirurgie oculaire LASIK

La première étape pour obtenir le LASIK est d’avoir une consultation avec le chirurgien qui vérifiera si vous êtes un bon candidat pour la procédure. Vous passerez un examen approfondi de la vue avec votre médecin afin de déterminer si vos yeux sont en assez bonne santé pour la chirurgie.

« De plus, le médecin procédera à une réfraction (« 1 ou 2 tests ») pour déterminer si la vision est suffisamment stable pour une intervention chirurgicale », explique Brusco. Tant que la vision est stable et que les yeux sont en bonne santé, le patient sera considéré pour le LASIK.

Dr Brian Boxer Wachler, ophtalmologiste et examinateur médical à Tout sur la vision, dit que le succès de cette chirurgie dépend de quelques facteurs. « Tout dépend de l’expérience du chirurgien, de la bonne sélection des patients et si la prescription est dans la bonne fourchette pour avoir un bon résultat. »

Le LASIK est généralement recommandé pour les patients atteints de myopie, d’hypermétropie ou d’astigmatisme. Cependant, dans les cas graves de vision floue, de myopie et/ou d’astigmatisme, le médecin peut suggérer une procédure différente, telle que l’EVO ICL. EVO Lentille Collamer Implantable est un implant réfractif qui aide à améliorer la myopie et l’astigmatisme.

Un autre aspect que les médecins examinent est votre âge. « En règle générale, nous n’effectuons pas de LASIK sur les personnes de moins de 18 ans, car souvent leur prescription ne s’est pas stabilisée », explique Wachler. De même, pour les patients de plus de 50 ans, le LASIK n’est peut-être pas la meilleure option.

« Pour les patients de plus de 50 ans, je recommande un type de procédure différent appelé remplacement de lentille personnalisé en raison de sa capacité à corriger simultanément la vision de loin, intermédiaire et de près », déclare Brusco.

Andreï Orlov/Getty Images

Le coût et le jour de la procédure

Si vous finissez par être un candidat approprié pour la chirurgie oculaire LASIK, il est important de savoir qu’elle n’est généralement pas couverte par votre assurance, car elle est considérée comme une chirurgie élective et non médicalement nécessaire, vous devrez donc payer de votre poche. Les prix varient, mais vous pouvez vous attendre à payer en moyenne entre 2 500 $ et 4 000 $ par œil dans un cabinet réputé. Cependant, certaines assurances offrent des remises ou des offres, il n’est donc pas inutile de demander. Gardez à l’esprit que vous ne voulez pas lésiner sur une procédure comme celle-ci, alors soyez prudent si un établissement propose des prix qui semblent trop beaux pour être vrais.

L’un des aspects qui rend le LASIK attrayant est que le processus ne prend pas beaucoup de temps. « Le jour de l’intervention, le patient doit s’attendre à être dans l’établissement pendant environ une heure, mais la majeure partie de ce temps est consacrée à attendre et à suivre les instructions », explique Brusco. Habituellement, une anesthésie ou des gouttes anesthésiantes sont utilisées avant la chirurgie et il est conseillé aux patients de renoncer aux contacts et de porter des lunettes à la place. La procédure elle-même ne prend que 10 minutes, mais vous devrez demander à quelqu’un de vous reconduire chez vous car votre vision sera trouble.

« Vous pouvez vous attendre à ce que votre vision s’améliore considérablement dans les 12 heures, mais presque tous les patients voient suffisamment bien pour conduire et travailler le lendemain », déclare Brusco. En quelques jours, vous pouvez vous attendre à ce que vos yeux soient complètement guéris, mais les médecins recommandent aux patients d’éviter toute activité physique intense pendant environ une semaine. Vous pouvez vous attendre à des rendez-vous de suivi le lendemain, puis une semaine, un mois, trois mois et six mois après la chirurgie.

Les inconvénients de la chirurgie oculaire LASIK

En supposant que vous ayez suivi le processus de vérification approprié avant de subir une chirurgie oculaire au LASIK, vous pouvez vous attendre à un résultat positif. Il y a des cas où des complications peuvent survenir, comme des changements indésirables de votre vision, mais Wachler dit qu’il est très rare que cela se produise.

Brusco est d’accord et dit que bien qu’il y ait des risques à toute procédure, avec le LASIK, ils sont assez rares et minimes. La plupart des risques du LASIK sont des effets secondaires temporaires comme les yeux secs. « Presque tous les patients souffriront de sécheresse oculaire et d’éblouissement ou de halos après leur intervention, mais cela se résout généralement en quelques semaines », dit-il.

Cependant, Wachler souligne que vous ne devriez pas être surpris si des décennies plus tard, votre vision change en raison de processus liés à l’âge. « Dans ce cas, divers types de procédures de retouche de la vision peuvent être effectuées pour suivre le vieillissement », dit-il. En d’autres termes, vous devrez peut-être subir un autre cycle de chirurgie oculaire LASIK sur toute la ligne.

Comme indiqué précédemment, tout le monde n’est pas le bon candidat pour le LASIK. Si vous êtes trop jeune ou au-delà d’un certain âge, vous pouvez être disqualifié. Il en va de même si votre cas de myopie, d’hypermétropie ou d’astigmatisme est trop sévère.

Un autre inconvénient est que le LASIK est une procédure coûteuse que l’assurance ne couvre pas. Mais l’aspect le plus important est de s’assurer que vous choisissez judicieusement votre médecin si vous décidez de vous faire opérer. « Je ne recommande pas de choisir un chirurgien en fonction du prix – cherchez plutôt le meilleur pour vos yeux, car vous n’en avez qu’une paire », conseille Wachler. Il insiste sur le fait que vous devriez plutôt choisir un chirurgien en fonction de son expérience et de sa réputation.

Brusco dit également de rechercher un cabinet de chirurgien qui a à cœur vos meilleurs intérêts. « Si l’établissement dans lequel vous vous rendez n’offre pas les six types de procédures de correction de la vue et/ou s’il n’effectue pas d’examens approfondis, vous ne pouvez pas guider efficacement le patient vers la procédure qui lui convient le mieux », prévient-il. « Je fais de la correction de la vue depuis près de 15 ans et d’après mon expérience, j’ai découvert que la clé pour obtenir les meilleurs résultats possibles est une sélection appropriée des patients et une concentration totale sur les détails. »

Emporter

Même si le LASIK est généralement une procédure sûre et efficace, vous devez toujours procéder avec prudence. Prenez votre temps pour rechercher vos options et trouver un chirurgien de bonne réputation, quel que soit son prix. N’hésitez pas à poser des questions si vous avez des inquiétudes au sujet de la procédure. Après tout, vous n’avez qu’une paire d’yeux et vous voulez vous assurer d’obtenir le meilleur résultat possible. Si vous n’êtes pas le bon candidat pour la chirurgie oculaire LASIK, il est rassurant de savoir qu’il existe d’autres options que vous pouvez envisager. Comme toujours, assurez-vous de consulter un professionnel qui peut vous aider à prendre une décision éclairée qui vous convient le mieux.