Vous en avez assez des lunettes de lecture? Les gouttes oculaires soumises à l’approbation de la FDA peuvent vous aider à lire sans elles

Un nouveau médicament qui pourrait aider plus de 128 millions d’Américains à lire sans avoir besoin de lunettes a été soumis à la Food and Drug Administration pour approbation.

Le collyre expérimental – appelé AGN-190584 – devrait être approuvé d’ici la fin de cette année, selon un communiqué publié la semaine dernière par Allergan Eye Care, une société d’AbbVie.

Les gouttes oculaires sont une solution de pilocarpine destinée à traiter les symptômes de la presbytie, une maladie liée à l’âge qui entraîne une perte progressive de la capacité des yeux à se concentrer sur les objets proches, selon la clinique Mayo.

C’est une partie naturelle mais ennuyeuse du vieillissement, a déclaré le Dr Robert S. Bailey, chef du service de la cataracte et des soins oculaires primaires au Wills Eye Hospital de Philadelphie.

«Cela arrive à partir de (l’âge) de 10 ans, puis vous perdez progressivement cette capacité de concentration jusqu’à l’âge de 70 ans lorsque vous perdez totalement la capacité», a-t-il déclaré. La plupart des patients commencent à le remarquer au milieu de la quarantaine.

La presbytie est causée par la perte d’élasticité du cristallin des yeux, ce qui rend plus difficile le changement de forme lorsqu’il faut déplacer la mise au point d’objets éloignés vers des objets plus proches.

Les gouttes ophtalmiques ne traitent pas la cause de la presbytie mais aident à traiter ses symptômes. Au lieu de cibler la lentille des yeux, les gouttes rendent les pupilles des yeux plus petites, créant un effet de trou d’épingle qui augmente la profondeur de champ.

«Si vous avez un appareil photo et que vous réduisez l’ouverture (et laissez) peu de lumière, la profondeur de la mise au point – ou la distance sur laquelle les choses sont mises au point – est beaucoup plus grande que si vous ouvrez l’appareil photo», a déclaré Bailey. «Cela vous donne une plus grande profondeur de mise au point, non seulement loin mais aussi plus près.»

La nouvelle demande de médicament est basée sur deux essais randomisés de 750 participants âgés de 40 à 55 ans dans lesquels les patients ont été traités soit avec le médicament soit avec un placebo une fois par jour pendant 30 jours.

Les études ont révélé que les gouttes oculaires étaient sûres et efficaces, les participants gagnant trois lignes supplémentaires sur le tableau de lecture en basse lumière par rapport à ceux qui avaient reçu le placebo, selon les résultats des essais publiés par la société en octobre 2020. dès 15 minutes après leur application, mais ont atteint leur efficacité maximale après environ une heure.

Les effets secondaires survenus chez moins de 5% des patients comprenaient des maux de tête, des yeux rouges, une vision trouble et des douleurs oculaires.

Ce que disent les experts:Les Américains sont préoccupés par la lumière bleue alors que le temps d’écran augmente pendant la pandémie

Vous avez déjà eu COVID-19?:Les personnes qui ont eu un COVID pourraient n’avoir besoin que d’une seule dose de vaccin, selon des études

S’il est approuvé par la FDA, AGN-190584 serait le premier collyre à traiter la presbytie. Cependant, les gouttes ophtalmiques de pilocarpine ont déjà été approuvées à une concentration plus élevée pour les patients atteints de glaucome.

Ces patients l’utilisent environ quatre fois par jour à une concentration de 4%; les patients souffrant de presbytie ne peuvent l’utiliser qu’une fois par jour ou à la demande à 1,25%, a déclaré le Dr Michael Robinson, vice-président et responsable du domaine thérapeutique mondial chez AbbVie. Les essais futurs examineront le fonctionnement du médicament lorsqu’il est utilisé plus d’une fois par jour, a-t-il déclaré.

«Dans le glaucome, (la pilocarpine) améliore l’écoulement du liquide de l’œil et cela abaisse la pression intraoculaire», a-t-il déclaré. «Ici (avec les patients souffrant de presbytie), nous utilisons la pilocarpine pour resserrer la pupille.»

Cela pourrait rendre la conduite de nuit dangereuse, mais la FDA déterminera les étiquettes d’avertissement après l’approbation du médicament, a déclaré Robinson. D’autres avertissements pourraient inclure la prudence lors de l’utilisation de machines lourdes, en particulier dans un faible éclairage.

Alors que la population cible est désormais constituée de patients atteints de presbytie légère à modérée dans la quarantaine et la cinquantaine, a-t-il déclaré, la société prévoit des essais pour étudier le médicament chez des patients plus âgés. Il ne voit pas les gouttes oculaires remplacer complètement les lunettes de lecture, mais pense qu’elles pourraient être un autre outil.

«La presbytie est une chose frustrante pour de nombreuses personnes en termes de besoin de lunettes de lecture», a déclaré Bailey de Wills Eye Hospital. «C’est une façon potentielle de gérer cela.»

Suivez Adrianna Rodriguez sur Twitter: @AdriannaUSAT.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.