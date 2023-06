Vous en avez assez de recevoir des appels indésirables ? Voici pourquoi vous ne vous en débarrasserez peut-être jamais

Les appels indésirables – ou « appels frauduleux » comme on les appelle également – sont devenus une partie exaspérante de la vie. À l’heure actuelle, la plupart des gens connaissent bien les fraudeurs qui tentent de vous duper votre argent en se faisant passer pour des représentants du gouvernement ou des employés d’Amazon.

« Je reçois encore beaucoup d’appels indésirables », a déclaré Pradeep Selvaraj, un professionnel de l’informatique à Whitby, en Ontario, qui a publié un article sur le problème sur sa chaîne YouTube.

Salvaraj estime qu’il reçoit deux à trois appels par semaine d’escrocs, souvent au travail. Ils prétendent qu’ils viennent de « l’ARC, de la GRC, du nettoyage des conduits, d’Amazon, de l’expédition UPS et la liste est longue », a-t-il déclaré. « C’est vraiment agaçant. »

De nombreuses personnes espéraient que ces appels cesseraient lorsque, fin 2021, le CRTC a présenté en grande pompe une nouvelle technologie appelée STIR/SHAKEN . Il permet aux télécoms de détecter et de signaler les appels qui utilisent des numéros de téléphone usurpés ou modifiés pour dissimuler leur véritable identité.

Mais STIR/SHAKEN n’a jamais été censé être plus qu’une solution partielle et, quelque 18 mois plus tard, n’a toujours pas été entièrement mis en œuvre. Ce sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les appels frauduleux ne disparaissent pas de si tôt.

« Pour être honnête, c’est un problème mondial. … il n’y a pas de solution miracle », a déclaré Alain Garneau, directeur de l’application des lois sur les télécommunications au CRTC, l’organisme de réglementation des télécommunications du Canada.

REGARDER | Les appels indésirables persistent : Pourquoi vous recevez toujours des appels de spam, 2 ans après une campagne de répression promise Les fraudeurs par téléphone trouvent de nouvelles façons de continuer à escroquer les Canadiens pour des millions, près de deux ans après que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et les principales sociétés de télécommunications aient promis des changements.

Le CRTC a exigé que les entreprises de télécommunications commencent à utiliser STIR/SHAKEN en novembre 2021. « STIR/SHAKEN réduira sans aucun doute l’usurpation d’identité et aidera les Canadiens à retrouver la tranquillité d’esprit lorsqu’ils répondent à des appels téléphoniques », a déclaré Ian Scott, alors président du CRTC.

Mais la technologie n’est pas infaillible. Il ne bloque pas réellement les appels, mais les signale plutôt comme « fraude probable » ou « spam probable ». C’est à vous de décider de ramasser ou non.

De plus, cela ne fonctionne que sur les appels passés – de bout en bout – sur des réseaux téléphoniques mis à niveau qui utilisent des systèmes basés sur Internet. Les compagnies de téléphone continuent de mettre à niveau leurs réseaux vers ces systèmes. Ainsi, à ce stade, les alertes arrivent sur certains appels et pas sur d’autres.

« STIR/SHAKEN deviendra plus efficace avec le temps », a déclaré la porte-parole du CRTC, Valérie Lavallée, dans un courriel.

Elle n’a pas été en mesure de dire quel pourcentage d’appels sont actuellement couverts par STIR/SHAKEN.

CBC News a demandé des données aux trois principales sociétés de télécommunications.

Bell a déclaré dans un e-mail que le nombre d’appels sur son réseau que STIR/SHAKEN peut filtrer « augmente constamment au fil du temps ».

Rogers a déclaré que la plupart de ses appels sont couverts par la technologie. Telus n’a pas répondu.

Acheter un numéro local

Un autre obstacle, comme pour toute technologie de lutte contre le crime, est que les fraudeurs finissent par comprendre.

« Ces escrocs sont motivés et motivés financièrement », a déclaré Ritesh Kotak, expert en technologie et en cybersécurité basé à Toronto. « Ils investissent dans la recherche et le développement et trouvent des moyens de contourner le système. »

Il a déclaré que les escrocs sont capables de contourner STIR/SHAKEN en achetant et en passant des appels à partir de numéros de téléphone canadiens légitimes – de n’importe où dans le monde.

« Il est extrêmement simple d’obtenir un numéro de téléphone local. Il existe des applications qui sont disponibles », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas de vérification de localisation lors de l’achat d’un numéro. Tout ce dont vous avez vraiment besoin est une carte de crédit. »

Garneau affirme que le CRTC ne peut pas empêcher les fraudeurs de faire des appels à partir de numéros de téléphone valides, mais que certaines entreprises de télécommunications canadiennes les combattent de front avec leurs propres technologies.

Par exemple Bell a développé un programme d’intelligence artificielle capable de détecter un grand nombre d’appels automatisés effectués à partir d’un seul numéro.

« Ils bloquent ainsi les véritables activités frauduleuses », a déclaré Garneau.

Telus et Rogers ont déclaré à CBC News qu’ils avaient également mis en place des programmes pour leurs clients qui détectent et bloquent les appels indésirables.

Péage financier

Malgré les mesures mises en place pour lutter contre les arnaques téléphoniques, certaines personnes en sont encore victimes.

Selon le Centre antifraude du Canada, 1 973 personnes ont perdu un total de 20,6 millions de dollars à cause d’arnaques téléphoniques au cours des trois premiers mois de cette année. Le chiffre réel est probablement beaucoup plus élevé car toutes les victimes ne signalent pas leur cas au Centre.

Kotak dit que, avec les nouvelles technologies, l’éducation est essentielle pour lutter contre ce type de fraude.

La technologie introduite par le CRTC en 2021 met des avertissements sur les appels qui utilisent des numéros usurpés, mais n’est toujours pas entièrement mise en œuvre par les compagnies de téléphone. (Shawn Benjamin/CBC)

« Les escrocs seront là tant que nous passerons des appels téléphoniques », a-t-il déclaré. « Il est donc très important que nous sensibilisions la population à ce qu’est un appel frauduleux, [and] veiller à ce qu’il soit signalé. »

Selvaraj est d’accord, c’est pourquoi il a récemment enregistré et publié un appel frauduleux sur sa chaîne YouTube. Lors de l’appel, le fraudeur a tenté de convaincre Selvaraj qu’un mystérieux montant de 1 534 $ avait été débité de son compte Amazon. Il a appelé l’arnaqueur qui a rapidement raccroché.

La chaîne de Selvaraj s’adresse aux nouveaux arrivants dans la communauté tamoule, il espère donc que la vidéo les avertira à quoi faire attention.

« Il est important de diffuser cette prise de conscience », a-t-il déclaré.

« Je suis au Canada depuis 10 ans. Parfois, même moi, j’ai du mal à savoir si l’appel est légitime ou non. »