Vous dormez suffisamment mais vous êtes toujours épuisé ? Ces 7 types de repos peuvent aider

On peut dire que le Dr Saundra Dalton-Smith a écrit le livre sur le repos. Et c’est parce qu’elle l’a fait. Après cinq ans de pratique clinique de médecine interne et de soins à deux jeunes enfants, l’auteur de Repos sacré a subi un cas extrême d’épuisement professionnel. Au début, elle pensait qu’elle avait besoin de plus de sommeil.

« À ce moment-là, on ne parlait pas beaucoup du burn-out. La conversation principale portait sur le sommeil », se souvient Dalton-Smith. « C’était à peu près à l’époque où Arianna Huffington faisait la grande révolution du sommeil. Ainsi, lorsque je me suis épuisé, ma réflexion initiale était basée sur des recherches selon lesquelles si je dormais suffisamment et de haute qualité, je ne devrais plus me sentir épuisé.

C’est alors que le médecin a commencé à creuser un peu plus. Alors que le Centres de contrôle et de prévention des maladies recommande au moins sept heures de sommeil par jour, Dalton-Smith a constaté que même neuf heures de sommeil ne suffisaient pas.

«Je bénéficiais de sept, huit, neuf heures de sommeil de haute qualité documentées dans les laboratoires du sommeil. Je veux dire, j’étais fanatique parce que j’essayais de trouver un moyen de résoudre ce problème », dit-elle. « Que faites-vous lorsque vous avez dormi huit heures et que tout vous dit que vous avez parfaitement dormi et que vous êtes toujours épuisé ? »

C’est alors qu’elle a réalisé que dormir n’est pas synonyme de repos. Après avoir effectué divers tests qui ont tous déterminé qu’il n’y avait aucun problème médical chez elle, Dalton-Smith a commencé à réfléchir à d’autres façons d’épuiser les gens. Et c’est à ce moment-là qu’est né son cadre révolutionnaire des 7 types de repos.

« J’ai commencé à poser cette question qui est devenue le fondement de mon travail : à quel point suis-je fatigué ? dit-elle. «Et cela m’a amené à réaliser que si je me sens fatigué, alors quelque chose doit être vidé. Qu’est-ce qui a été vidangé exactement ? Si je pouvais comprendre ce qui a été vidé, je pourrais alors reconstruire ce réservoir pour qu’il redevienne sain.

Les 7 types de cadre de repos

Le principe est simple : pour vous sentir reposé, vous devez redonner de l’énergie là où elle a été épuisée. Après avoir dressé une liste de toutes les façons dont elle se sentait épuisée, Dalton-Smith a déterminé qu’il existe sept types de repos dont nous avons tous besoin pour nous sentir mieux et plus énergiques. Ces sept types sont :

Physique Mental Sensoriel Créatif Émotionnel Sociale Spirituel

« Quand j’ai examiné la physiologie de certaines des choses que j’ai écrites, il y avait des chevauchements dans la physiologie et dans le fonctionnement du corps », explique Dalton-Smith. « Les gens me demanderont si le repos mental et émotionnel sont la même chose et je réponds non. Si nous y réfléchissons bien, les aspects mental, émotionnel et sensoriel concernent tous le cerveau ou le système nerveux, mais ils sont tous affectés de manière complètement différente. C’est donc l’approche que j’examinais : la physiologie, la psychologie et les aspects environnementaux qui entrent en jeu dans chaque type de repos.

De quel genre de repos avez-vous besoin ?

Déterminer le type de repos dont vous avez besoin nécessite une évaluation personnelle. Pour vous aider, Dalton-Smith a développé un questionnaire en ligne cela peut vous aider à aller à la racine de votre épuisement. Si vous préférez une approche hors ligne, Dalton-Smith vous encourage à commencer par la prise de conscience.

« Cela commence par la prise de conscience qu’on peut être fatigué de différentes manières », dit-elle. « La plupart des gens n’ont pas pensé à l’épuisement créatif ou à l’épuisement social. »

Ensuite, Dalton-Smith invite les gens à réfléchir à toutes les façons dont ils dépensent de l’énergie tout au long de la journée, tant au travail que dans leur vie de tous les jours, et à réfléchir aux domaines dans lesquels ils ne disposent pas d’un système en place pour réinvestir dans cette énergie particulière. seau d’énergie.

« La plupart des gens n’ont pas besoin de se concentrer sur les sept types de repos », dit-elle. « La plupart des gens font déjà certaines de ces choses naturellement. Mais généralement, s’ils sont fatigués, il y a un ou deux types auxquels ils n’ont pas pensé et c’est celui qui peut revenir vous mordre dans le derrière parce que vous ne faites rien pour vous améliorer dans ce domaine.

Si vous avez besoin de repos dans les sept catégories, Dalton-Smith suggère de commencer par la zone où le déficit est le plus important. Une fois que vous avez examiné honnêtement les domaines dans lesquels vous dépensez le plus d’énergie dans votre vie, vous pouvez commencer à réfléchir à des moyens de reconstituer ce domaine.

« On ne peut pas manger l’éléphant en entier », dit-elle. « Lorsque vous commencez à combler la zone la plus épuisée, vous commencez à vous sentir mieux simplement en améliorant ce plus grand déficit de repos. »

Développer votre stratégie de repos personnelle

« Si vous êtes très performant, vous ne pouvez pas continuer à fonctionner à haute capacité pendant longtemps sans restauration », explique Dalton-Smith. « Donc, si vous souhaitez bénéficier de la durabilité, d’une innovation continue et d’un haut niveau de performance au cours de votre carrière, vous devrez mettre en place une stratégie de repos. »

Cela ne signifie pas nécessairement soumettre davantage de prises de force, prendre des vacances plus longues ou même un congé sabbatique. La stratégie de repos la plus bénéfique est celle que vous pouvez intégrer à votre vie quotidienne, explique Dalton-Smith.

« Les processus réparateurs peuvent être intégrés dans notre vie », poursuit-elle. « Pour moi, c’est vraiment sur cela que l’intégration travail-vie personnelle doit se concentrer. »

Chaque type de repos correspond à un ensemble de pratiques réparatrices correspondantes qui sont également propres à la personne et au type d’environnement dans lequel elle se trouve. Par exemple, une personne qui travaille dans un bureau à aire ouverte peut utiliser beaucoup d’énergie sensorielle. pour éliminer le bruit de fond et bloquer les conversations qui se déroulent à proximité.

« Ce processus de désactivation consomme de l’énergie », explique Dalton-Smith. « Votre cerveau travaille activement pour filtrer ce bruit. Si vous faites cela huit heures par jour, il est très probable que vous ressentiez des symptômes de surcharge sensorielle, tels que de l’irritation et de l’agitation, ces expériences psychologiques qui surviennent lorsque vous êtes submergé sensoriel.

Dans ce cas, Dalton-Smith recommande d’utiliser des écouteurs antibruit. L’essentiel, cependant, n’est pas de jouer de la musique à la place, même si le bruit blanc peut vous aider à vous concentrer.

« Il n’est pas nécessaire de vous submerger sur le plan sensoriel dans cette situation, surtout si vous essayez de faire un travail en profondeur », dit-elle. « Vous libérerez l’espace cérébral et l’énergie cérébrale en étant conscient de la façon dont vous utilisez l’énergie. »

Pour les personnes qui utilisent une grande quantité d’énergie créative et mentale tout au long de la journée pour résoudre des problèmes, Dalton-Smith suggère d’envisager des activités de pleine conscience, telles que la marche, le jogging, le yoga ou la méditation.

« La plupart des compétences en leadership peuvent être optimisées grâce à de meilleures pratiques réparatrices. Notre communication s’améliore lorsque nous incorporons davantage de pratiques de repos émotionnel et social dans notre vie. La façon dont nous sommes capables de sortir des sentiers battus et d’être plus innovants s’améliore avec un meilleur repos créatif. La façon dont nous nous sentons, même dans notre corps, s’améliore avec un meilleur repos physique », dit-elle. « Si les athlètes de haut niveau ont besoin de comprendre le repos et la récupération pour donner le meilleur d’eux-mêmes, tous les autres types de postes de haut niveau n’auraient-ils pas besoin des mêmes informations ?

En savoir plus sur le sommeil et le repos :