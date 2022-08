Vous donnez un pourboire à votre coiffeur, mais qu’en est-il de votre garagiste ? Attendez-vous à voir plus de « pourboires »

Vous donnez probablement un pourboire à la personne qui vous coupe les cheveux. Devriez-vous faire la même chose pour la personne qui tond votre pelouse ?

Les clients voient de plus en plus une option de pourboire sur les machines de paiement par carte dans les industries où le pourboire n’a jamais fait partie du coût auparavant, des magasins automobiles aux géants de la restauration rapide comme Subway et Domino’s.

Le phénomène, surnommé « fluage du pourboire », laisse un mauvais goût à certains consommateurs, qui ont déclaré en ligne qu’on leur demandait s’ils voulaient payer 15 % de plus ou plus en plus du prix d’un pizzas à emporter , vidange ou remplissage du réservoir de propane .

“Le pourboire se répand dans beaucoup plus d’endroits en ce moment, donc là où nous n’aurions pas été incités à donner un pourboire auparavant, cela semble maintenant être beaucoup plus courant”, déclare Simon Pek, professeur agrégé à l’école Gustavson de l’Université de Victoria. d’affaires qui recherche des pourboires les pratiques .

Alors que les clients ne transportent plus d’argent liquide, il est plus facile que jamais pour toute entreprise de demander un peu d’argent supplémentaire en ajoutant l’invite automatique – ce que les psychologues appellent un “coup de pouce” — à leur automate de paiement par carte.

Avec moins de clients transportant de l’argent liquide, les entreprises abandonnent le pot à pourboire traditionnel sur le comptoir pour ajouter une option de pourboire sur leurs machines de paiement par carte. Ici, un pot à pourboire est photographié dans un café de Vancouver le 30 avril 2019. (Jan Zeschky/CBC)

Il y a dix ans, la fonction de pourboire sur les machines de paiement était “une réflexion après coup” pour la plupart des entreprises, explique Alex Povolotski, copropriétaire de PBH Canada, un fournisseur de terminaux de point de vente et d’autres services marchands.

Aujourd’hui, la fonction de pourboire est automatiquement activée pour les bars et les restaurants, mais d’autres entreprises la demandent également de plus en plus.

“N’importe qui – une boulangerie, un chauffeur de taxi, un mécanicien automobile, un supermarché – peut l’avoir”, dit Povolotski.

“C’est définitivement une récompense”

Gilbert Mofleh fait partie de ces mécaniciens. Lorsque lui et son partenaire commercial ont acheté et repris The Car Clinic à Ottawa plus tôt cette année, la machine de paiement par carte avait déjà activé le pourboire – et ils ont décidé de le garder.

“En tant que mécanicien, vous avez des gens qui apprécient le fait que vous ayez travaillé sur leur voiture et ils vous donneront un petit pourboire, mais ce n’est pas très courant”, dit Mofleh. “Quand cela arrive, c’est définitivement une récompense, comme, vous avez fait du bon travail.”

Il dit que peu de clients se plaignent de l’option de pourboire, mais il prend soin de l’ignorer avant de remettre la machine s’il s’agit d’un travail particulièrement coûteux.

“Je ne veux pas qu’un pourboire soit ajouté à une facture de 2 000 $.”

Les Canadiens ont tendance à donner un pourboire à leurs coiffeurs et barbiers, mais pas aux travailleurs des autres métiers. Ici, une femme se fait couper les cheveux à Magdebourg, en Allemagne, le 1er mars 2021. (Ronny Hartmann/dpa/Associated Press)

Mais pourquoi les Canadiens ont-ils tendance à donner un pourboire à leur coiffeur et non à leur mécanicien ?

Mofleh réfléchit à la question pendant une seconde.

“Si je devais deviner, je dirais à cause de la dépense”, a-t-il déclaré. « Quand vous allez chez le coiffeur, vous allez dépenser 100 $, peut-être 200 $, peut-être moins… Mais si vous deviez mettre 15 % chez le garagiste, vous dépenseriez 300 $ de plus si [the price] était de 2 000 $.”

Option ou attente ?

La contradiction se glisse également dans d’autres industries de services – la plupart des gens donnent un dollar ou deux à un barman pour servir une canette de bière, mais qu’en est-il d’un commis de magasin d’alcools ?

Dans les magasins d’alcools privés de la Colombie-Britannique et dans certains magasins de bière indépendants de Winnipeg, il n’est pas rare de voir une option de pourboire à la caisse, en particulier dans les endroits qui partagent leur licence avec un hôtel.

« D’aussi loin que je m’en souvienne, nous avons toujours eu l’option du pourboire », déclare Arlene Guillemette, directrice générale de longue date du Tudor Liquor Store à Surrey, en Colombie-Britannique, où les pourboires sont partagés entre les travailleurs de l’atelier.

Cela suscite parfois une réaction négative de la part des clients qui ne font normalement pas leurs achats dans des magasins d’alcools privés, mais de nombreux habitués sont heureux de participer, dit-elle.

“Il y a eu une période où nos machines tombaient en panne, nous en avions de nouvelles et l’option de pourboire n’était pas activée et les clients disaient en fait : ‘Hé, où est l’option de pourboire ?’

“Alors on l’a remis en place.”

Certains clients sont frustrés qu’un éventail plus large d’entreprises, y compris des entreprises de restauration rapide, des mécaniciens et des magasins d’alcools, aient ajouté une option de pourboire à leurs machines de paiement, comme celle-ci photographiée à Regina le 15 mai 2019. (Bryan Eneas/CBC)

Mofleh et Guillemette affirment que les clients ne devraient pas se sentir obligés de donner un pourboire à leur entreprise : c’est une option, pas une attente.

“Le plus important [thing] est de donner un pourboire à vos serveurs et à vos chauffeurs-livreurs », a déclaré Mofleh. « Il n’est ni obligatoire ni important de donner un pourboire si le [worker] ne compte pas dessus.”

Le fluage continu du fluage de la pointe

Il existe peu de recherches sur ce qui motive davantage d’entreprises et de secteurs à opter pour le pourboire, mais Pek suggère que la pandémie est un facteur probable.

“Il y a eu un moment où les gens voulaient montrer leur appréciation pour les travailleurs essentiels [through tipping]”, dit-il, soulignant que de nombreuses entreprises ont cessé d’accepter de l’argent liquide pour des raisons d’hygiène.

L’inflation est un autre facteur probable : face à la hausse des coûts, les employeurs pourraient considérer les pourboires comme un moyen de répondre aux demandes des travailleurs pour un salaire plus élevé sans réellement augmenter leurs salaires, dit-il.

“Nous verrons toujours un prix affiché plus bas, nous achèterons toujours le produit, puis nous ajouterons 10 à 20 % après – cela peut être frustrant, mais les gens finissent toujours par le faire, et c’est souvent moins cher pour une entreprise que avoir à payer ces salaires.”

Simon Pek, professeur agrégé à la Gustavson School of Business de l’Université de Victoria, a déclaré que le “fluage du pourboire” se poursuivrait probablement sans débat public sur la culture du pourboire. (Services photo UVic)

Bien qu’un petit nombre d’entreprises aillent dans la direction opposée, abandonner les conseils en faveur de salaires plus élevés Pek dit qu’il s’attend à ce que le pourboire continue dans de plus en plus d’entreprises à moins qu’il n’y ait une discussion publique plus large sur où, quand et pourquoi nous donnons un pourboire.

Povolotski convient qu’il est temps de repenser. Personnellement, il préférerait que les travailleurs reçoivent un salaire décent plutôt que de se fier aux pourboires traités par ses terminaux de point de vente.

“J’espère juste que la culture du pourboire pointe – sans jeu de mots – vers le pourboire pour un très bon service, pas par défaut, car alors le sens du pourboire est perdu.”