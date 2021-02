Le chroniqueur Nathan J. Robinson a révélé que le Guardian l’avait renvoyé pour un tweet sarcastique sur l’aide américaine à Israël, même s’il l’avait supprimé et avait accepté de ne jamais soulever la question dans l’espoir de conserver son poste.

«Au moment où j’ai irrité les défenseurs d’Israël sur les réseaux sociaux, j’ai été renvoyé sommairement de mon travail de chroniqueur de journal,» Robinson a écrit mercredi dans Current Affairs, le magazine qu’il édite.

Ses colonnes étaient parues dans le Guardian depuis 2017 et Robinson dit qu’il n’avait été « Enrichi pour des raisons de contenu » une fois – lorsqu’il a critiqué le démocrate Joe Biden sur les liens commerciaux de son fils, lors de l’élection présidentielle américaine de 2020.

L’une des menaces les plus graves à la liberté d’expression est de faire taire les critiques du gouvernement israélien. J’ai maintenant découvert cela à la dure, après avoir été limogé en tant que chroniqueur du Guardian pour avoir envoyé un tweet sur l’aide militaire américaine à Israël https://t.co/EEfLqjY1IM – Nathan J Robinson (@NathanJRobinson) 10 février 2021

Ce qui l’a fait renvoyer, cependant, c’est une paire de tweets critiquant Israël. En colère contre le montant de l’aide américaine à Tel Aviv dans le projet de loi omnibus de dépenses associé à la relance du coronavirus en décembre 2020, Robinson «Sarcastiquement» tweeté que « C’est la loi » cette «Le Congrès américain n’est en fait pas autorisé à autoriser de nouvelles dépenses à moins qu’une partie de celle-ci ne soit consacrée à l’achat d’armes pour Israël.»

Dans un tweet de suivi, il a expliqué que ce n’était pas réellement la loi, mais « Au moins tellement habituels qu’ils sont fonctionnellement identiques » pour s’assurer que c’était «100% une blague» sans place pour une mauvaise interprétation.

Ensuite, il a reçu un e-mail du rédacteur américain du Guardian, John Mulholland, citant quelqu’un qui avait appelé les tweets. «Clairement antisémite» et quelque chose qui «Informe la haine meurtrière,»Exigeant la suppression et des excuses.

Aussi sur rt.com J’ai été expulsé de mon cabinet d’avocats pour un tweet – cette entrave à la liberté d’expression signale la mort de la démocratie

Robinson a rapidement supprimé les tweets et s’est excusé, expliquant à ses lecteurs que «L’écriture politique de gauche n’est pas lucrative et j’avais besoin de cet argent.» Il a également demandé spécifiquement des conseils sur ce qu’il pouvait ou ne pouvait pas dire, mais a constaté que le Guardian « N’a pas de code de parole formel – juste un code non écrit. »

Après des semaines à l’ignorer complètement, le Guardian a informé Robinson mardi que sa chronique était interrompue. L’auteur aigri de « Pourquoi vous devriez être un socialiste » a publié des captures d’écran des e-mails de Mulholland et a déploré le «Suppression des critiques d’Israël».

Vous dites la mauvaise chose, vous perdez votre position. Pas de seconde chance. Vous serez considéré comme un antisémite et votre emploi disparaîtra du jour au lendemain.

Alors que c’est précisément comment « Annuler la culture » travaille ces jours-ci, les critiques de Robinson ont rapidement souligné qu’il avait insisté l’été dernier sur le fait qu’il n’y avait rien de tel, alors que les conservateurs étaient purgés de leurs opinions.

Andrew Sullivan, ancien blogueur du New York Timesappelé ça « terrible » que Robinson était « Renvoyé pour sarcasme » et ajouté que «Annuler la culture du lobby pro-israélien, c’est toujours annuler la culture.»

« Je pense que Nathan est profondément désagréable, mais il n’aurait pas dû être renvoyé pour un tweet, » a écrit le chroniqueur de Harper Thomas Chatterton-Williams, que Robinson avait critiqué pour la lettre de l’année dernière protestant contre la culture d’annulation. « La liberté d’expression n’a de sens que si nous défendons ce que nous n’aimons pas. »

Beaucoup de gens me demandent ce que je pense de Nathan Robinson «annulé» par le Guardian. Je pense que Nathan est profondément désagréable, mais il n’aurait pas dû être renvoyé pour un tweet. Pas dur. La liberté d’expression n’a de sens que si nous défendons ce que nous n’aimons pas.https: //t.co/weXJwte2Jr – Thomas Chatterton Williams 🌍 🎧 (@thomaschattwill) 10 février 2021

La journaliste indépendante Caitlin Johnstone a trouvé de l’humour dans toute l’affaire, affirmant qu’elle l’était «Absolument choqué et indigné d’apprendre qu’un journaliste aussi respecté et influent[Robinson] ferait quelque chose d’aussi dégoûtant et offensant que d’écrire pour The Guardian. «

Absolument choqué et indigné d’apprendre qu’un journaliste aussi respecté et influent que @NathanJRobinson ferait quelque chose d’aussi dégoûtant et offensant que d’écrire pour The Guardian. – Caitlin Johnstone ⏳ (@caitoz) 10 février 2021

Le Guardian n’a pas encore réagi aux allégations de Robinson. Ils le listent toujours comme un «Chroniqueur américain du Guardian.» Sa dernière chronique, publiée le 2 décembre, soutient que « Les éditeurs ne sont pas obligés de donner une plateforme à des fanatiques comme Jordan Peterson » et cela «Personne n’a droit à un contrat de livre lucratif sans se soucier de savoir si ses opinions sont valables ou valables.»

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!