C’est Une choseune chronique avec des conseils pour vivre.

Il y a quelques semaines, alors que je préparais un vol de huit heures pour Berlin pour rendre visite à mon mari, j’ai téléchargé les derniers épisodes de L’émission du matin et Des milliards pour aider à passer le temps avant de monter à bord de mon vol. (Je suis un arrivant précoce chronique à l’aéroport.) C’était génial ! J’ai été très amusé pendant que je dégustais un hot-dog Nathan dans le salon Delta, accompagné de vin mousseux gratuit.

Mais peu de temps après le décollage, j’ai réalisé ma folie. Je n’avais pas téléchargé suffisamment de contenu pour me sortir d’une véritable urgence : une panne du système de divertissement sur tout l’avion.

Quand j’ai réalisé que les téléviseurs ne fonctionnaient pas, j’ai paniqué ; quelqu’un allait sûrement s’effondrer. La première classe se révolterait-elle ? (Probablement pas avec leurs oreillers et couettes moelleux). Il ne semblait y avoir aucun enfant dans l’avion, ce qui était au moins une bonne chose. J’étais soulagé que les parents sans iPad n’aient pas à subir toute la durée sans Bleu sur l’écran. Mais ensuite, j’ai regardé à ma droite et j’ai vu un homme de mon âge qui regardait joyeusement ce qui ressemblait à un épisode de Pris, et j’ai ressenti ce que je ne peux que décrire comme une jalousie dévorante. Il était apaisé ! Il était intelligent ! Il avait téléchargé des films pour le vol !

Nous dormons très mal. La prison m’a aidé à me montrer la solution. En savoir plus

Je conçois des labyrinthes de maïs pour gagner ma vie. Voici celui qui m’empêche vraiment de dormir la nuit. Je travaille chez Spirit Halloween. C’est aussi effrayant qu’il y paraît. Les livres de cuisine disent enfin la vérité sur la pire partie de la cuisine J’ai mis ma vie entre parenthèses pour faire pousser la plus grosse citrouille du monde

J’étais extrêmement déçu. J’avais essentiellement mémorisé le catalogue Delta, grâce à plusieurs vols d’été pour mon mariage et ma lune de miel, et j’attendais avec impatience quelques vieux Veeps et s’assoupir pendant John Wick. (Je ne sais pas pourquoi, mais ce film m’énerve complètement.) Au lieu de cela, je n’avais rien. Même la carte de vol n’a pas fonctionné !

Je ne ferai plus cette erreur. J’ai une liste de (belles et longues) films de Michael Mann à télécharger sur mon MacBook et à revoir sur les prochains vols. Peut-être que je vais jeter le Parrain trilogie là aussi. l’amour fou cela prendrait environ quatre heures, mais c’est un peu le contraire de ce que je veux regarder dans l’avion.

S’il vous plaît, considérez cela comme un avertissement et déterminez votre plan de film d’urgence avant votre prochain voyage. Services de diffusion en continu autoriser les téléchargements sur certains plans et pour certains titres. Les podcasts et les livres audio constituent une autre bonne sauvegarde. Mais je vais personnellement faire le plein de médias visuels et sur plusieurs appareils. Quand j’ai besoin d’installer cette table-plateau pour la sieste, j’ai envie de m’évader vers John Wick jouer sur mon téléphone.