Vous devriez toujours demander une remise de prêt étudiant malgré les impôts

La Caroline du Nord, le Mississippi et l’Indiana ont tous décidé de taxer l’annulation des prêts étudiants, tandis que des États comme le Minnesota, l’Arkansas, la Virginie-Occidentale et le Wisconsin restent indécis sur la question.

“Nous pensons tous, ‘Je gagne un salaire ou un salaire, donc c’est mon revenu.’ Mais d’autres choses entrent très souvent dans la catégorie des revenus”, a déclaré Channel à CNBC Make It. “Par exemple, si vous êtes à l’école et que vous obtenez une bourse, l’argent de cette bourse pourrait finir par être comptabilisé dans votre revenu.”

“Même si vous êtes imposé à un taux plus élevé parce que vous avez obtenu une remise supplémentaire, cela pourrait potentiellement vous rapporter toute une vie sans avoir à vous soucier de votre prêt étudiant. Vous pourriez vous libérer de vos dettes et éventuellement économiser de l’argent à l’avenir ou utiliser l’argent pour d’autres choses, comme un acompte sur une maison.”

Les mises à jour du plan d’exonération des prêts étudiants permettent également des remboursements pour certaines personnes qui ont continué à payer pendant la pause de remboursement des prêts étudiants qui a commencé en mars 2020.

Selon le département d’éducationvous pouvez automatiquement recevoir un remboursement si vous “demandez et recevez avec succès un allègement de dette dans le cadre du plan d’allégement de dette de l’Administration” et “vos paiements volontaires pendant la pause de paiement ont amené votre solde en dessous du montant maximum d’allégement de dette auquel vous êtes éligible, mais l’avez fait ne rembourse pas la totalité de ton prêt.”

D’autres qui ont effectué des paiements volontaires pendant la pause, y compris ceux qui ont entièrement remboursé leurs prêts pendant cette période, peuvent toujours être éligibles pour recevoir un remboursement et doivent obtenir plus d’informations auprès de leur agent de service.

Pour Hanna Humphreys, originaire de Caroline du Nord et diplômée de Virginia Tech, un remboursement peut ne pas être très utile. Humphreys, qui a terminé ses études supérieures en 2019, a remboursé ses prêts étudiants pendant la pandémie de Covid-19 mais reste indécise quant à la demande de remboursement.

“Je ne sais pas si j’ai envie de passer par le processus de demande, car si je reçois un remboursement et que je dois ensuite payer des impôts dessus, cela semble en quelque sorte nul et non avenu”, a déclaré Humphreys à CNBC Make It.

Channel dit également que bien que le processus puisse être plus fastidieux, les emprunteurs qui ont remboursé leurs prêts pendant la pandémie voudront peut-être envisager d’obtenir un remboursement.

“Si vous êtes dans une position où cela ne vous dérange pas peut-être de faire un peu de paperasse supplémentaire, et qu’il existe un moyen pour vous d’être remboursé, cela pourrait être une bonne option. Mais avant de le faire, assurez-vous que tout l’argent qui vous est remboursé demandera toujours une remise. Vous ne voulez pas obtenir de remboursement, puis demandez-leur de dire que votre prêt recommence après une certaine date.