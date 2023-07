Vous devriez retarder l’achat d’un matelas le premier jour. Voici pourquoi

Réponse courte: À moins que vous n’ayez désespérément besoin d’un matelas en ce moment, non. Les marques de matelas offriront des économies encore plus importantes lors de la fête du Travail en septembre, où nous verrons des centaines de dollars de réduction sur les lits et magasinerons dans un catalogue plus large.

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Faut-il acheter un matelas sur Amazon Prime Day ?

Amazon Prime Day tombe les 11 et 12 juillet de cette année, et comme d’habitude, vous pouvez vous attendre à des économies sur tout, de la technologie, des fournitures de cuisine ou de bureau, des outils et à peu près tout le reste. Mais devriez-vous acheter un matelas le premier jour ?

Vous pouvez en acheter un sur Amazon, car le site propose ses propres matelas et lits de marques renommées comme Tuft & Needle, qui ont déjà ventes en cours sur Amazon pour les vacances du commerçant. Vous pouvez également repartir avec des accessoires de literie à prix réduit comme des oreillers et des draps. Si vous êtes à la recherche d’un matelas adapté à votre portefeuille dans un avenir immédiat, ce n’est pas une mauvaise idée d’acheter maintenant.

Cela dit, les marques de matelas ont tendance à proposer des remises tout au long de l’année sur leurs propres sites Web, avec des économies importantes pendant les grandes vacances. Nous sommes à la fin des ventes du Jour de l’Indépendance, beaucoup d’entre elles diminuant ou nettement inférieures avant Amazon Prime Day. Si vous pouvez attendre la fête du Travail en septembre, vous pouvez économiser des centaines de dollars (j’ai vu jusqu’à 40 % de réduction) sur les matelas – et encore plus si vous les regroupez avec des accessoires.

En savoir plus: Meilleures offres de matelas