Vous devriez pré-commander la Galaxy Watch 6 Classic

j’ai utilisé le Galaxy Montre 6 Classique (43mm) depuis une semaine et j’adore ça. Promis, la revue arrive bientôt. En attendant, nous vous recommandons de pré-commander cet appareil, surtout si vous êtes à la recherche d’une nouvelle smartwatch alimentée par Wear OS.

Sur le site Web de Samsung pendant la période de précommande, les acheteurs peuvent obtenir un prix réduit sur l’appareil, ainsi que profiter d’un bracelet en tissu gratuit à l’achat. Après avoir joué avec le groupe de tissu à 50 $, oui, vous allez le vouloir gratuitement. Pour la Watch 6 Classic de 43 mm, le prix est de 399 $ pendant cette période. Cela représente 100 $ d’économies totales qui incluent un crédit de 50 $ et la tranche gratuite de 50 $. Si vous avez besoin de l’option plus grande de 47 mm, le prix passe à seulement 429 $. Pas un grand saut.

Pour ceux qui ont une smartwatch à échanger, vous pouvez économiser beaucoup d’argent. Samsung offre jusqu’à 250 $ sur les échanges, les montres intelligentes Galaxy et Apple les plus récentes ayant la valeur d’échange la plus élevée. Prenez note que la période de précommande a amélioré les valeurs d’échange, donc si vous le pouvez, profitez-en tant qu’elles sont disponibles.

Suivez le lien ci-dessous pour vous procurer cet appareil, et encore une fois, un examen complet sera bientôt disponible.