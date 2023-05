Vous devriez modifier ce message WhatsApp

Oubliez la modification des Tweets – WhatsApp a ajouté des messages modifiables après toutes ces années.

Dans une courte annonce de Meta aujourd’hui, le propriétaire de WhatsApp a déclaré qu’au cours des « semaines à venir », vous pourrez plonger et corriger ces fautes de frappe embêtantes dans vos messages. Il s’agit d’une option à durée limitée, car nous ne voudrions pas modifier l’enregistrement de votre conversation plus tard, n’est-ce pas ?

La modification d’un message dans WhatsApp fonctionnera jusqu’à 15 minutes après l’avoir envoyé. Pour ce faire, appuyez longuement sur un message envoyé, puis choisissez le bouton « Modifier ». Vous pouvez voir cette option dans l’image en haut de cet article. Une fois modifié, un message sera marqué comme « Modifié », afin que tout le monde sache quel mouvement sournois vous venez de faire.

Et c’est à peu près tout. Oh, WhatsApp indique également que vos modifications sont protégées par un cryptage de bout en bout, tout comme les messages, les médias et les appels. C’est bien.

Cette nouvelle fonctionnalité de modification est déployée dans le monde entier. Soyez à l’affût d’une mise à jour sur Google Play et iOS.

Lien Google Play: Whatsapp

