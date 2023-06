Vous devriez dormir avec des chaussettes. Voici pourquoi

Si vous avez du mal à attraper ces Z la nuit, la solution pourrait être sur vos pieds. Pas vraiment.

Alors que le stress et certains problèmes de santé sont souvent les coupables de l’insomnie et de ses nuits agitées, il pourrait y avoir une autre raison pour laquelle vous ne pouvez pas vous endormir : les pieds froids. UN étude 2018 ont constaté que les participants qui portaient des chaussettes au lit s’est endormi plus vitedormaient plus longtemps et se réveillaient moins souvent que ceux qui ne portaient pas de chaussettes.

Alors, faut-il dormir avec des chaussettes ? Continuez à lire pour découvrir les avantages de porter des chaussettes au lit, y compris la relation entre les pieds et le sommeil et qui devrait éviter de dormir avec des chaussettes.

Le port de chaussettes peut-il m’aider à mieux dormir la nuit ?

Au cours d’une journée, votre température corporelle centrale augmente et diminue en conjonction avec votre rythme circadien, c’est-à-dire l’horloge interne de votre corps sur 24 heures. Voici comment cela fonctionne.

Vous êtes à votre le plus chaud en début de soirée, entre 16 h et 20 h Lorsque vous commencez à vous sentir fatigué, votre température centrale commence à baisser, ce qui indique à votre corps qu’il est l’heure du coucher. En vous refroidissant à ce moment-là, vous pouvez dormir plus confortablement et éviter d’avoir trop chaud la nuit, ce qui peut entraîner de l’insomnie ou sommeil de mauvaise qualité.

Cependant, si votre corps sent que vos pieds sont froids, il peut essayer de surcompenser en augmentant votre température centrale – et lorsque vous avez plus chaud, il peut être plus difficile de s’endormir.

En portant des chaussettes la nuit, vous réchaufferez vos pieds et, à son tour, provoquerez l’élargissement des vaisseaux sanguins. Ce processus est connu sous le nom de vasodilatation et aide votre corps à libérer de la chaleur à travers votre peau, abaissant finalement votre température corporelle centrale.

Avantages de porter des chaussettes au lit

Bien que dormir avec des chaussettes puisse vous aider à vous endormir plus rapidement et à mieux vous reposer la nuit, ce n’est pas le seul avantage de porter des chaussettes au lit. Voici comment cela peut aider.

Réduire les symptômes du syndrome de Raynaud

Syndrome de Raynaud provoque le rétrécissement des vaisseaux sanguins de vos extrémités, ce qui diminue le flux sanguin vers ces zones. En conséquence, la condition peut provoquer une sensation de froid et d’engourdissement dans les parties affectées de votre corps – qui peuvent inclure vos doigts, votre nez et vos orteils. Si vous dormez avec des chaussettes, vous pouvez garder vos pieds au chaud, ce qui vous rend moins susceptible d’avoir une attaque de Raynaud.

Réduire les bouffées de chaleur dues à la ménopause

Si vous avez des bouffées de chaleur ménopausiques ou sueurs nocturnes, vous serez peut-être surpris d’apprendre que porter des chaussettes au lit peut vous aider à vous rafraîchir. Avant une bouffée de chaleur, votre la température corporelle centrale augmente — mais comme nous le savons, garder vos pieds au chaud la nuit aide à faire baisser votre température, ce qui peut neutraliser une partie de la perte de chaleur de la ménopause.

Réduire les symptômes de l’insomnie

Insomnie est un trouble du sommeil qui rend difficile l’endormissement, le maintien du sommeil ou un sommeil réparateur. Il comporte de nombreux facteurs de risque, notamment des problèmes de santé mentale et d’autres problèmes médicaux. La recherche a trouvé que se réchauffer les pieds au coucher aide à l’endormissement plus rapide, ce qui suggère que le port de chaussettes la nuit peut soulager l’insomnie.

Prévient les pieds fissurés

Si vous avez les pieds fissurés ou les talons secs, vous pourrez peut-être les guérir en suivant un routine de soins des pieds au coucher qui comprend dormir avec des chaussettes. Pour de meilleurs résultats, vous aurez envie de tremper vos pieds, de les éponger, de frotter la peau morte et d’appliquer une lotion ou une crème cicatrisante. Enfin, enfilez une paire de chaussettes propres en coton respirant pour emprisonner l’humidité.

Choses à considérer

Si vous décidez de garder vos chaussettes pendant que vous dormez, il y a quelques points à garder à l’esprit, y compris le bon type de chaussettes à porter au lit. Nous expliquerons plus à ce sujet ci-dessous. Il est également important de mentionner que le port de chaussettes au coucher n’est pas pour tout le monde. Par exemple, si vous avez des problèmes circulatoires ou des pieds enflés, dormir avec des chaussettes peut réduire le flux sanguin et aggraver ces problèmes.

Quel genre de chaussettes dois-je porter au lit ?

Par-dessus tout, vous voudrez choisir une paire de chaussettes amples et confortables. S’ils sont trop serrés, ils pourraient avoir un impact sur la circulation sanguine. Vous ne devriez pas dormir avec des chaussettes de compression, sauf si votre médecin vous l’a recommandé.

De même, vous devriez choisir des chaussettes fabriquées à partir de matériaux naturels plutôt que synthétiques. Les fibres naturelles comme le coton et le cachemire sont plus respirantes, ce qui empêche la croissance des bactéries et la rétention d’humidité.

Certaines des meilleures options de chaussettes incluent :

Chaussettes en coton : En tant que matériau à base de plantes, les chaussettes en coton sont une option idéale pour les végétaliens ou les personnes qui ne veulent pas porter de produits d’origine animale. Ils sont chauds et permettent à votre peau de respirer sans emprisonner l’humidité, ce qui est idéal pour la régulation de la température.

Chaussettes en cachemire : Le cachemire est une matière ultra fine fabriquée à partir de poils de chèvre. Il est léger et chaud mais ne fait pas surchauffer vos pieds.

Chaussettes en laine mérinos : Fabriquée à partir de laine de mouton mérinos, cette matière est plus douce et plus fine que la laine traditionnelle. Ces chaussettes sont excellentes pour évacuer l’humidité et sont conçues pour garder vos orteils au chaud et au sec toute la nuit.

Chaussettes de lit : Ce sont des chaussettes spécialement conçues pour dormir. Les chaussettes de lit sont épaisses mais respirantes et fabriquées à partir de divers matériaux.

Est-ce que dormir pieds nus est mauvais pour dormir ?

Bien que dormir avec des chaussettes ait ses avantages, cela ne signifie pas qu’il est mauvais de dormir pieds nus. Dormir sans chaussettes n’aura pas d’impact négatif sur votre santé, mais comme indiqué ci-dessus, si vous souffrez d’insomnie, du syndrome de Raynaud ou de sueurs nocturnes ménopausiques, le port de chaussettes peut aider à soulager certains de vos symptômes.

Des alternatives si je déteste porter des chaussettes ?

Si vous n’aimez pas porter de chaussettes pendant que vous dormez, il existe plusieurs façons de profiter des avantages de dormir avec des chaussettes. L’une des options les plus simples consiste à prendre un bain de pieds chaud avant de vous coucher, ce qui a été lié à un meilleur sommeil.

Une autre option consiste à mettre une couverture chaude ou un coussin chauffant au bout de votre lit. En faisant cela, vous garderez vos pieds au chaud et améliorerez la circulation, sans vous forcer à porter des chaussettes.

Une dernière alternative est d’essayer de faire votre propre chaussettes de riz. Ce sont des chaussettes remplies de riz qui ont été réchauffées au micro-ondes pour fournir une source de chaleur continue pendant que vous vous endormez. Ceux-ci ne sont pas destinés à être portés, mais servent plutôt de coussin chauffant fait maison.

Pour fabriquer des chaussettes de riz, vous aurez besoin d’une paire de chaussettes durables, d’élastiques et de six tasses de riz non cuit. Une fois que vous avez rassemblé les matériaux, versez trois tasses de riz dans chaque chaussette et attachez-la fermée avec un élastique. Réchauffez les chaussettes au micro-ondes pendant une minute ou deux, puis glissez-les sous vos couvertures pour garder vos pieds bien au chaud.

Les enfants peuvent-ils dormir avec des chaussettes ?

Si votre tout-petit a du mal à dormir, demandez à votre pédiatre s’il peut dormir avec des chaussettes en toute sécurité. Bébés ne peut pas réguler sa température corporelle aussi efficacement que les adultes, il est donc important de s’assurer qu’ils ne surchauffent pas.

Pour aider à favoriser un meilleur sommeil, vous pouvez essayer de donner à votre enfant un bain chaud avant le coucher. Il est préférable d’éviter les coussins chauffants, les couvertures électriques et les bouillottes dans le lit de votre tout-petit, car ces articles pourraient les brûler ou présenter un risque d’incendie.

