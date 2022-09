Vous devriez demander plus d’aide à vos amis. Voici pourquoi

“Dans nos recherches, nous avons constaté que les gens sous-estiment à la fois les étrangers et les amis” [desire to help].”

Tout au long de l’histoire, il y a eu un débat pour savoir si nous vivons dans une société égoïste ou une société collaborative, dit Zhao.

“Au cours des dernières décennies, il y a eu de plus en plus de preuves que nous sommes une société pro-sociale et collaborative”, dit-elle. “Cela fait partie de notre stratégie gagnante d’évolution.”

Si vous pensez à ce que vous ressentez lorsque vous avez aidé un ami, cela pourrait commencer à avoir un sens.

“Aider les autres vous fait vous sentir bien car cela crée un moment de connexion sociale”, dit-elle. “Cela vous fait vous sentir valorisé et nécessaire par les autres et si vous réussissez à les aider, vous vous sentez compétent, et tout le monde aime se sentir compétent.”