Vous devriez arrêter de compter les calories. Voici pourquoi

À cette époque l’année dernière, je ne mangerais pas un repas sans documenter avec soin le nombre exact de calories J’ai consommé et combien il me restait chaque jour. J’avais hâte de changer la forme de mon corps et d’améliorer ma santé, et j’avais lu que le comptage des calories était la meilleure méthode.

Le comptage des calories a souvent été considéré comme un moyen efficace de mesurer quantitativement votre nutrition. Des applications comme MyFitnessPal et Noom ont construit leurs marques autour de la détermination exacte du nombre de calories contenues dans ce Starbucks Grande Vanilla Latte (250) ou cette banane que vous avez mangée au petit-déjeuner (105) dans le but déclaré d’aider les utilisateurs à perdre du poids ou à modifier la forme de leur corps. Mais est-ce vraiment une pratique saine ?

Comme pour de nombreuses tendances qui émergent des industries de la santé et du bien-être, nous devons évaluer de manière critique à la fois les avantages promis et les dangers potentiels. Des experts de la santé autoproclamés sur des sites de médias sociaux comme Instagram et TikTok disent que la perte de poids se résume aux calories entrantes par rapport aux calories dépensées. Selon l’endroit où vous regardez, la recherche peut réfuter ou affirmer l’efficacité du comptage des calories. Pour trouver la vérité, j’ai parlé à un expert, David Gaviriaétudiante au doctorat au département de nutrition de l’UNC-Chapel Hill.

Qu’est-ce que le comptage des calories ?

Les calories expriment la valeur nutritionnelle d’un aliment ou d’une boisson donné, mais dans sa forme la plus simple, une calorie est une unité d’énergie. Les calories sont les unités de mesure utilisées pour décrire la quantité d’énergie exercée en une journée (calories brûlées) ou consommée. Ils sont nécessaires pour nous maintenir en vie et faire fonctionner nos organes. Les calories donnent au corps le carburant nécessaire pour fonctionner et bouger, qu’il s’agisse de respirer, de sprinter un kilomètre ou de digérer des aliments.

Il est vrai que pour perdre du poids, vous devez brûler plus de calories que vous n’en consommez, et vous pouvez le faire en modifiant vos habitudes alimentaires et en faisant plus d’exercice. Pour de nombreuses personnes en quête de perte de poids, la pratique de l’autosurveillance de chaque calorie consommée et brûlée au cours d’une journée est un moyen efficace de rester dans un nombre cible de calories pour atteindre des objectifs de santé ou de poids.



Gaviria a déclaré que le comptage des calories est devenu vraiment populaire grâce à la culture de l’alimentation. Alors que certaines personnes, comme les athlètes, peuvent avoir besoin de compter les calories pour s’assurer qu’elles consomment suffisamment d’énergie pour alimenter leurs programmes d’entraînement rigoureux, cela a surtout été pour manipuler le poids.

“Compter les calories n’est pas vraiment une chose naturelle”, a déclaré Gaviria. “Nous mangeons de la nourriture, pas des calories. Et oui, notre corps transforme les aliments en calories qu’il utilise pour ses fonctions quotidiennes, mais en réalité, c’est juste un moyen quantitatif, un chiffre, d’aider les gens à maintenir leur régime alimentaire ou à maintenir leur poids.” .”

Quels sont les dangers potentiels du comptage des calories ?

Bien que le suivi des calories quotidiennes puisse être un outil pour perdre du poids ou pour s’assurer que vous alimentez correctement votre corps, ce n’est pas une pratique appropriée pour tout le monde. Pour certains, cela a été lié à la contribution à troubles de l’alimentation et les troubles de l’alimentation.

Cela ne veut pas dire compter les calories ne peut pas être utile, mais cela dépend de l’individu – y compris ses antécédents médicaux et sa relation émotionnelle à la nourriture et à son corps. Des dangers peuvent survenir lors du comptage des calories, il est donc important d’être conscient des dangers potentiels et des signes avant-coureurs à surveiller.

La précision est presque impossible

Il est notoirement difficile de suivre avec précision votre apport calorique. Pour commencer, il est difficile de savoir combien de calories il y a dans les aliments que vous mangez. Bien qu’il existe plusieurs répertoires en ligne sur le nombre de calories pour les aliments, obtenir des chiffres précis n’est toujours pas simple. Par exemple, si vous recherchez les calories dans une portion d’une demi-tasse de riz, ce nombre sera différent si le riz est cuit ou non cuit. C’est encore plus difficile pour les fruits et légumes – s’il y a 110 calories dans une banane, quelle est la taille de cette banane ? Avec autant de tailles différentes, chacune aura une quantité différente de calories.

“Vous devez essentiellement savoir précisément quelle est la teneur en calories de la nourriture que vous mangez et cela devient difficile à faire sans devenir encore plus méticuleux en pesant et en mesurant les choses”, a déclaré Gaviria. “Sans oublier que cela prend juste beaucoup de temps, cela prend beaucoup d’espace cérébral pour se dire : ‘D’accord, eh bien, si j’ai besoin de ce repas, il ne me reste que 500 calories, quel repas puis-je préparer ? va être 500 calories? ‘”

En plus d’essayer de deviner les calories dans une portion donnée et de planifier vos repas quotidiens jusqu’à un nombre spécifique de calories, il peut également être difficile de se rappeler de suivre chaque calorie.

Beaucoup oublient de suivre les huiles ou le beurre utilisés pour faire sauter, ou les condiments ajoutés à un sandwich ou la vinaigrette ajoutée à une salade. Il est facile d’éviter de suivre des repas entiers si vous mangez sur le pouce. Même de simples omissions peuvent ajouter jusqu’à 500 à 700 calories qui n’ont pas été comptées.

Liens vers les troubles alimentaires et le pistage compulsif

Alors que beaucoup utilisent le comptage des calories en toute sécurité, cette pratique a été liée à conduisant à une restriction alimentaire au-delà de ce qui est sain ou encourager les troubles de l’alimentation. Le suivi des calories n’est certainement pas recommandé pour les personnes ayant des antécédents de troubles de l’alimentation et de poids ou de troubles corporels, car il pourrait exacerber les symptômes et encourager une relation négative avec la nourriture.

Une étude menée en 2017 a révélé que sur 105 personnes diagnostiquées avec un trouble de l’alimentation, 75 % ont déclaré avoir utilisé une application (MyFitnessPal) pour compter les calories et 73 % ont déclaré qu’elles estimaient que cette application contribuait aux symptômes du trouble de l’alimentation. Bien que tous les utilisateurs de calorie tracker ne ressentent pas d’effets secondaires malsains, des recherches suggèrent que cela peut conduire à un régime alimentaire restrictif et déséquilibré ou pourrait être associé à une augmentation pathologie des troubles alimentaires.

“Certaines personnes qui pensent que la recherche sur le suivi des calories montre qu’elle peut exposer les personnes à des troubles de l’alimentation ou à un suivi compulsif, mais certaines personnes pensent que la recherche montre que ce n’est pas le cas”, a déclaré Gaviria. “Je pense que cela dépend de l’individu et de sa propre situation. Les gens doivent prendre le temps de reconnaître si oui ou non c’est un bon processus pour eux. Et s’ils commencent à le faire, quand reconnaître que ce n’est pas un bon processus pour eux.”

Quand quelqu’un devrait-il arrêter de compter les calories ?

Il est probable qu’à un moment donné, vous essayez de compter les calories, soit par curiosité, soit pour perdre du poids. Si vous décidez d’utiliser régulièrement le suivi des calories, comme l’a déclaré Gaviria, il est important de savoir quand s’arrêter.

Ressentir des sentiments de culpabilité, de honte ou d’anxiété est un signe que le suivi des calories devient nocif et vous devez arrêter immédiatement. Si vous pensez souvent à la nourriture ou si vous vous inquiétez tout au long de la journée de vos futurs choix alimentaires et de la façon dont vous les intégrerez à votre apport calorique, vous devriez envisager d’arrêter. Si vous vous sentez obligé de suivre les calories pendant que vous cuisinez ou que vous mangez, cela pourrait être un signe que vous faites un suivi compulsif.

Gaviria a déclaré que le plus grand indicateur dont vous avez besoin pour arrêter le suivi est si on vous demande de manger et que la première chose qui vous passe par la tête est votre fenêtre calorique.

“Si vous commencez à vous priver de situations sociales auxquelles vous aimiez auparavant aller parce que cela ne rentre pas dans vos calories, c’est un très grand signe que vous devriez reconsidérer ce que vous faites”, a déclaré Gaviria.

Les symptômes peuvent également se manifester physiquement, pas seulement psychologiquement. Si vous n’avez soudainement plus d’appétit pendant la journée ou si vous perdez le sens de la faim, cela peut être un signe que vous n’écoutez pas votre corps, a expliqué Gaviria. Un manque d’énergie, des troubles du sommeil, de l’épuisement et un arrêt des cycles menstruels sont des signes majeurs d’arrêt. Il est parfois plus facile de capter ces signes physiques avant de remarquer ce qui se passe mentalement.

Existe-t-il vraiment un moyen sûr de compter les calories ?

Beaucoup trouvent que compter les calories est un moyen efficace de maintenir un déficit calorique et de perdre du poids. CNET a déjà un guide sur les moyens soutenus par des experts pour compter les calories en toute sécurité si vous choisissez de le faire, mais il est important de se rappeler que le poids et la forme ne sont pas les seuls indicateurs de votre santé. En fait, il y a de nombreuses autres mesures qui comptent davantage pour votre santé globale que le poids, y compris la génétique, l’accès aux soins de santé et la santé mentale.

Si vous choisissez de suivre les calories, il serait sain de comprendre que ce n’est pas votre but ultime. Toute modification de votre corps demande du temps et de la patience. Si vous faites le suivi en toute sécurité, vous mangerez toujours des aliments que vous aimez, même si cela signifie dépasser votre nombre de calories, et vous n’aurez pas honte. Plutôt que de vous nier, vous pouvez faites attention à ce que vous choisissez de manger.

“Il existe des façons saines de le faire”, a déclaré Gaviria. “Mais je pense que la morale de l’histoire serait d’utiliser le suivi des calories avec modération et de continuer à profiter de ce qui est important dans la vie plutôt que d’éviter les choses qui sont importantes pour vous simplement à cause des calories.”

Rappelez-vous que la santé n’a pas besoin d’être compliquée. Une alimentation saine et nutritive peut être obtenue en mangeant plus de fruits et de légumes, de grains entiers, protéines maigres, et boire de l’eau, pratiquer une activité physique, réduire le stress et profiter du soleil en abondance. Ces changements de base peuvent vous faire sentir en bonne santé et vous commencerez à remarquer une différence instantanément.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.