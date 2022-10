Vous devriez acheter le point d’écho de 4e génération ce premier jour, pas le nouveau. Voici pourquoi

J’admets que les nouveaux jouets brillants sont sympas. Mais payer le prix de détail complet pour un ne vaut pas toujours le prix fort lorsque vous pouvez obtenir un modèle légèrement plus ancien et presque aussi performant pour la moitié du coût. Au moins, c’est essentiellement ce que nous avons dit lorsque l’intelligent, sphérique Amazon Echo Dot quatrième génération est venu remplacer le modèle de troisième génération en forme de rondelle : “Attendre une vente.”

Maintenant, on pourrait dire la même chose concernant le nouveau Appareils Amazon Echo Dot de cinquième génération par rapport à la collection précédente. Si la cinquième génération est indispensable, attendez une vente, car payer le prix fort n’est peut-être pas la meilleure offre lorsque vous pouvez obtenir le modèle légèrement plus ancien à moitié prix en ce moment.

Certains appareils Echo Dot de quatrième génération – qui arborent en grande partie un design et des fonctionnalités similaires à ceux des nouveaux modèles à prix plein – sont désormais en vente pour 25 $ à 40 $ de réduction pendant la Accès anticipé à Amazon Prime un événement. Les modèles standard sont disponibles à moitié prix, soit 25 $, tandis que les Conception Echo Dot Kids Panda, normalement 60 $, ne coûte également que 25 $ pour une durée limitée. L’Amazon Echo Dot With Clock associé est également en vente au prix de 35 $ (normalement 60 $), tout comme l’élégant modèle Glacier White, actuellement disponible au prix de 60 $ par rapport au prix régulier de 100 $.

Encore mieux : les Echo Dots de quatrième génération peuvent être des prolongateurs Wi-Fi maillés Eero

L’une des caractéristiques les plus impressionnantes des appareils Echo Dot de nouvelle génération est qu’ils peuvent servir à la fois en tant que Extenseurs Wi-Fi maillés Eero. Selon Amazon, “Eero détectera automatiquement les appareils Echo compatibles sur votre réseau et les utilisera pour étendre votre Wi-Fi”. C’est assez chouette, mais ce n’est pas exclusif aux nouveaux Echo Dots brillants.

La fonctionnalité est standard sur les Echo Dots de cinquième génération, mais la génération précédente (et actuellement en vente) d’Echo Dots prendra également en charge la fonctionnalité Eero intégrée via une mise à jour en direct dans les mois à venir. Donc, si vous envisagez le nouvel Echo Dot ou Echo Dot With Clock à prix plein pour la compatibilité Wi-Fi Eero, économisez de l’argent et optez pour les appareils de quatrième génération de conception similaire, un peu tout aussi capables.