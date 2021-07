Vous devrez peut-être travailler plus longtemps, augmenter le risque d’investissement avant de prendre votre retraite

Le président-directeur général du plus grand gestionnaire d’actifs au monde a déclaré mercredi à CNBC qu’il s’inquiétait d’une « crise silencieuse de la retraite », citant des politiques monétaires mondiales qui découragent les épargnants.

« Indubitablement, alors que les banques centrales maintiennent les taux bas, voire négatifs en Europe, les épargnants sont critiqués », a déclaré le cofondateur de BlackRock, Larry Fink, sur « Squawk Box ».

« Les propriétaires d’actifs sont les principaux bénéficiaires de la politique monétaire, et c’est pourquoi je pense qu’il y a un an, il y a deux ans, j’ai dit que nous avions besoin de plus de relance budgétaire et peut-être de moins de relance monétaire », a-t-il ajouté.

Fink a déclaré qu’il pensait que les gens commençaient de plus en plus à investir de l’argent en bourse au lieu de le conserver dans des investissements à faible risque ou des comptes d’épargne.

Bien que la politique d’intérêt de la Réserve fédérale soit directement liée aux emprunts à court terme entre les banques, elle a toujours un impact sur l’épargne et les taux d’emprunt pour les Américains ordinaires. Actuellement, le taux des fonds fédéraux est ancré près de zéro alors que la banque centrale tente de soutenir une reprise économique après la pandémie de Covid.

Le taux effectif des fonds fédéraux a été inférieur à 2 % pendant une grande partie de la période qui a suivi la crise financière de 2008, à l’exception d’octobre 2018 à septembre 2019, selon données historiques compilé par la Réserve fédérale de Saint-Louis.

« Beaucoup d’épargnants sont maintenant plus confus, et je pense que certains d’entre eux se lancent enfin dans des actions et d’autres catégories d’actifs », a déclaré Fink, qui a noté qu’il préconisait depuis longtemps une exposition à 100% aux actions, non pas qu’il « ait prédit où en serait la politique monétaire ».

L’allocation traditionnelle des portefeuilles des investisseurs était de 60 % en actions et de 40 % en obligations, souvent ajustée en fonction de la proximité des investisseurs à la retraite.

En 2018, Fink a déclaré à CNBC que la plupart des personnes épargnant pour la retraite devraient avoir la majeure partie de leur portefeuille en actions plutôt qu’en obligations, même celles qui ont jusqu’à 50 ans.

BlackRock bénéficie du fait que les gens investissent dans toutes sortes de véhicules d’investissement, y compris les actions et les obligations. La société de Fink au deuxième trimestre a vu ses actifs sous gestion augmenter de 30% d’une année sur l’autre à près de 9,5 billions de dollars.

« Nous allons devoir faire face à ce que j’appellerais la crise silencieuse de la retraite », a déclaré Fink. « Les gens vont devoir, malheureusement, qu’ils le veuillent ou non, ils devront peut-être travailler plus longtemps parce qu’ils ne gagnent pas les mêmes retours sur leurs économies. »

L’âge typique de la retraite aux États-Unis devrait augmenter, comme l’a suggéré Fink.

De plus, la Social Security Administration indique que l’âge de la retraite à taux plein – lorsqu’une personne peut recevoir l’intégralité du montant de ses prestations – est 67 pour les personnes nées en 1960 et après.

Selon la Fed Rapport 2020 sur le bien-être économique des ménages américains, environ 75 % des adultes américains non retraités avaient de l’argent de côté pour la retraite. Environ 25% « n’en avaient pas », selon le rapport. C’est à peu près la même répartition en pourcentage que celle trouvée dans le rapport 2019.

« Alors que la plupart des adultes non retraités disposaient d’une forme d’épargne-retraite, seuls 36% des non-retraités pensaient que leur épargne-retraite était sur la bonne voie », a écrit la Fed dans son rapport 2020.

Le marché boursier, après un plongeon majeur en février et mars de l’année dernière, a arraché un rallye majeur, en partie grâce au soutien de la Fed. La banque centrale a réduit les taux d’intérêt à près de zéro et a commencé à acheter des actifs d’au moins 120 millions de dollars par mois. Le BlackRock de Fink était embauché par la Fed pour aider à exécuter le programme d’achat d’obligations.

Le Congrès a également autorisé des milliards de dollars de mesures de relance budgétaire pour aider l’économie assiégée et les millions d’Américains qui ont perdu leur emploi.

Mercredi, le S&P 500 a atteint un nouveau record en intrajournalier. L’indice des actions au sens large est en hausse d’environ 100 % depuis son creux de l’ère pandémique le 23 mars 2020.

« Si vous aviez un portefeuille équilibré, au cours de la dernière année, vous vous en êtes plutôt bien sorti », a reconnu Fink mercredi matin, avant l’ouverture du marché. « Vous souffrez peut-être de votre allocation d’obligations ou de liquidités, mais votre allocation d’actions vous a plutôt bien réussi, et pour ceux qui possèdent des maisons, ils ont évidemment été un grand bénéficiaire de la hausse des prix des actifs. »