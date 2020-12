Les animaux de compagnie aident les Américains à faire face pendant une année pleine d’incertitude, mais cette incertitude comprend également la meilleure façon de prendre soin d’un animal malade au milieu d’une pandémie.

Les vétérinaires de partout au pays ont adopté de nouvelles mesures de sécurité affectant la façon dont ils prennent soin des animaux malades et en bonne santé, ce qui a contribué à signaler des retards et de longs délais d’attente, qui circulent depuis des mois.

En août, la Dre Cynthia Maro a écrit une chronique dans le Beaver County (Pennsylvanie) Times, qui fait partie du réseau USA TODAY, affirmant que les cliniques d’urgence connaissaient des temps d’attente allant jusqu’à 8 heures. Les rendez-vous étaient prévus 3 à 6 semaines à l’avance, écrit-elle.

Certaines cliniques continuent de subir des retards importants, selon Christina Lopes, PDG de FidoCure, un médicament destiné aux chiens atteints de cancer qui peut être administré à domicile.

«Les cliniques vétérinaires sont tellement sur-réservées que les chiens ayant besoin de chimiothérapie doivent souvent attendre plus de 5 semaines, ce qui pourrait avoir un impact sur les taux de survie», selon un communiqué envoyé par e-mail à Lopes.

Et les dernières données fournies à USA TODAY par l’American Veterinary Medical Association indiquent que le temps d’attente moyen a presque doublé plus tôt cette année, selon les données de juin 2020 par rapport aux données de juin 2019. En moyenne, les temps d’attente dans les cabinets vétérinaires sont restés inférieurs à une demi-heure.

Comment la pandémie a-t-elle affecté les vétérinaires?

La pandémie crée une période particulièrement difficile pour les vétérinaires, a déclaré le Dr Douglas Kratt – président de l’American Veterinary Medical Association – à USA TODAY.

Un pic de possession d’animaux de compagnie pendant la pandémie signifie que plus d’animaux ont besoin de soins. Et de nombreux propriétaires d’animaux déjà établis ont passé plus de temps à la maison avec leurs animaux de compagnie, ce qui leur donne une plus grande opportunité de remarquer des problèmes de santé potentiels qu’ils auraient autrement manqués.

Dans le même temps, les vétérinaires utilisent de nouvelles procédures de sécurité comme la dépose sur le trottoir et les appels de télésanté, qui augmentent la sécurité mais ont perturbé le fonctionnement des pratiques.

Au fil du temps, ces changements causent moins de perturbations, mais Kratt – qui est vétérinaire en exercice et possède un hôpital pour animaux dans le Wisconsin – dit que les rendez-vous non urgents tels que les visites de bien-être sont programmés plus que d’habitude.

Que devraient faire les propriétaires d’animaux?

Premièrement, les propriétaires d’animaux ne devraient pas laisser les problèmes de temps d’attente entraver la réservation d’un rendez-vous chez le vétérinaire pour un animal malade.

Kratt dit que c’est une préoccupation majeure, car il est convaincu que les vétérinaires du pays sont toujours en mesure de prendre soin des animaux de compagnie. Cependant, il a suggéré que les propriétaires devront ajuster leurs attentes et planifier à l’avance.

Plus:Étiquette de visite vétérinaire pendant COVID-19

Mars 2020:Les adoptions d’animaux de compagnie sont en hausse au milieu de la crise des coronavirus, même avec des refuges fermés au public

Le conseil de Kratt: appelez le vétérinaire et obtenez des réponses à quelques questions clés – en particulier dans une situation d’urgence

Les propriétaires sont-ils autorisés à accompagner l’animal? Une visite virtuelle est-elle une possibilité?

«Tout le monde s’adapte en quelque sorte», a déclaré Kratt. Il a demandé aux propriétaires d’animaux «grâce et gentillesse» alors que les vétérinaires et leur personnel s’efforcent de garder les animaux en bonne santé.

Les propriétaires malades créent plus de problèmes

Au milieu d’une pandémie qui fait rage, la santé d’un propriétaire a également un impact sur les soins de son animal.

Les propriétaires d’animaux qui contractent le COVID-19 devraient limiter leurs contacts avec leurs animaux de compagnie, selon l’American Veterinary Medical Association.

« Bien qu’il s’agisse principalement d’une maladie humaine, nous avons vu un petit nombre de cas chez les animaux de compagnie », a déclaré Kratt cité dans un communiqué. «Ces cas chez les animaux de compagnie semblent rares et sont pour la plupart bénins ou asymptomatiques, mais ils peuvent quand même se produire.»

Également une préoccupation pour les vétérinaires: les propriétaires d’animaux infectés par le COVID-19 pourraient amener leur animal à un rendez-vous, mettant ainsi en danger le personnel.

Kratt demande que quiconque a été exposé au virus trouve quelqu’un d’autre qui peut emmener son animal chez le vétérinaire à la place, si l’animal a besoin de soins médicaux.