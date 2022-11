Vous devez voir pour croire le panneau d’affichage extensible de LG

LG a peut-être quitté le secteur des smartphones il y a quelque temps, mais cela ne signifie pas qu’ils ont cessé d’innover dans l’espace mobile. LG Display est toujours aussi fort, présentant sa dernière innovation – le extensible affichage.

Cet écran extensible de 12 pouces peut être librement plié, étiré (évidemment) et tordu sans problème, avec une prise en charge RVB couleur et une résolution de 100 ppi (pixels par pouce). Ce n’est pas très élevé, mais compte tenu de ce dont l’écran est capable, c’est assez incroyable.

LG Display le compare à un élastique, fabriqué à partir d’un substrat de type film d’un silicium spécial également utilisé dans les lentilles de contact, lui permettant d’être étiré de 14 pouces dans n’importe quelle direction. Les autres spécifications techniques incluent une source de lumière micro-LED avec un pas de pixel inférieur à 40 μm, ainsi qu’une durabilité étonnamment élevée.

Les écrans extensibles sont non seulement minces et légers, mais peuvent également être fixés à des surfaces courbes telles que la peau, les vêtements et les meubles. Ils devraient donc être largement utilisés dans diverses industries telles que les vêtements, la mobilité, les appareils intelligents, les jeux et la mode. à l’avenir.

Par exemple, imaginez un pompier ou un ambulancier avec un uniforme équipé d’un écran extensible. Cela pourrait rationaliser les tentatives de sauvetage, car cela leur donnerait les informations dont ils ont besoin en temps réel pour accélérer le processus de sauvetage.