Vous devez toujours photographier vos appareils avant de les échanger

Les échanges simplifient la mise à niveau de votre technologie, surtout si vous êtes quelqu’un qui veut toujours les appareils les plus récents et les plus performants. Vous pouvez échanger votre ancien smartphone, tablette, ordinateur portable, peu importe, et réduire une petite (ou une grande) partie de la facture de votre nouvel achat. (Ou, dans certains cas, renoncez du tout à payer pour le nouvel appareil.)

Bien entendu, l’ensemble de l’accord dépend de l’état de l’appareil que vous échangez. La plupart des acheteurs supposent que votre téléphone ou votre ordinateur portable aura accumulé une certaine usure mineure lors de son utilisation, même avec des étuis, des protecteurs d’écran et des pochettes de protection. Mais ce qu’ils recherchent généralement, c’est que l’appareil soit entièrement fonctionnel et exempt de dommages esthétiques majeurs. Plus l’état de l’appareil est mauvais, plus votre devis de reprise sera bas.

Mais disons que votre appareil est en très bon état. Vous répondez à l’enquête d’échange et confirmez à l’acheteur que votre iPhone, par exemple, a l’apparence et fonctionne comme il se doit. Vous l’emballez, l’envoyez, attendez que l’acheteur le reçoive, pour ensuite trouver un e-mail affirmant que l’appareil que vous avez envoyé ne correspondait pas aux conditions dans lesquelles vous l’aviez indiqué. Il pourrait y avoir des bosses, des rayures, un écran cassé, peut-être que les boutons ne fonctionnent pas ou que le téléphone ne s’allume pas du tout. En tant que tel, ils réduisent le montant d’argent qu’ils vous proposeront pour le téléphone, car le devis initial dépendait de l’appareil que vous avez décrit dans l’enquête. Vous pouvez bien sûr faire appel, mais vous n’avez pas l’appareil vous-même, vous ne pouvez donc pas le prouver. était en bon état lorsque vous l’avez envoyé.

Prenez des photos et des vidéos de vos appareils avant de les échanger

Une bonne documentation peut potentiellement sauver vos échanges et vous rapporter l’argent que vous pensez mériter. Avant d’emballer votre appareil pour l’expédier à l’acheteur, prenez des photos ou des vidéos sous différents angles, afin de prouver qu’il est exempt de tout problème ou dommage esthétique majeur. Ce n’est pas non plus une mauvaise idée d’enregistrer l’appareil en fonctionnement : réveillez-le et déverrouillez-le, par exemple, pour montrer qu’un acheteur n’aurait aucun problème à utiliser l’appareil tel qu’il est actuellement.

Ce n’est pas une mauvaise idée de montrer que le chargeur fonctionne aussi. Branchez votre téléphone ou votre ordinateur portable sur secteur et montrez comment il commence à se charger. Si tu vraiment Pour être minutieux, vous pouvez également capturer le numéro de série de l’appareil dans la vidéo, afin qu’il n’y ait aucun doute sur le fait qu’il s’agit bien de l’appareil que vous avez échangé ou vendu.

C’est quelque chose que j’ai fait avec mes échanges dans le passé, juste au cas où quelque chose arriverait à l’appareil pendant le transport. Encore une fois, vous n’avez aucun contrôle sur ce qui se passe avec votre téléphone, votre tablette, votre ordinateur portable, etc. lorsqu’il quitte votre possession, mais si vous avez la preuve de son état avant qu’il n’entre dans la boîte, vous avez le dessus contre les problèmes à venir. doubler.

Ce qui a motivé cette pièce, c’est ce message supprimé depuis sur r/samsung. L’affiche recommandait aux utilisateurs de Galaxy de prendre des photos et des vidéos de leurs téléphones Samsung avant de les échanger. Ce fil contient également quelques anecdotes utiles : un utilisateur, par exemple, s’est fait dire que son smartphone avait un écran fissuré à son arrivée. L’utilisateur a demandé un e-mail à contacter, afin de pouvoir envoyer des photos et des vidéos pour prouver que l’écran fonctionnait correctement lorsqu’il l’a envoyé par courrier. Heureusement, la réclamation a été abandonnée après la preuve.

Bien que la technologie soit au centre des préoccupations ici, il s’agit vraiment d’une bonne pratique pour presque tous les appareils que vous souhaitez échanger ou vendre, des appareils aux équipements en passant par les antiquités. Vous ne voulez pas qu’un acheteur prétende que l’objectif de l’appareil photo que vous lui avez vendu est fissuré ou que le verre commémoratif que vous avez envoyé est brisé. Ajoutez une minute ou deux supplémentaires au processus d’emballage en documentant vos échanges. C’est une excellente assurance si vous en avez besoin.