Vous devez télécharger les mises à jour 15.6.1 d’Apple. Voici comment

Apple a publié cette semaine des mises à jour consécutives pour iOS et Safari, toutes deux numérotées 15.6.1. La Mise à jour iOS a été libéré mercredi et le Mise à jour Safari a été publié jeudi, et les deux corrigent des vulnérabilités de sécurité. Apple a écrit qu’il est conscient que ces vulnérabilités peuvent avoir été exploitées, donc les gens devraient mettre à jour leur iOS et Safari dès qu’ils le peuvent.

La mise à jour iOS est recommandée pour tous les utilisateurs, selon Apple. Il corrige deux vulnérabilités que les utilisateurs d’iPhone et d’iPad pourraient rencontrer. Une vulnérabilité aurait pu permettre à une application d’exécuter du code arbitraire avec des privilèges de noyau, et la deuxième vulnérabilité était dans WebKit, le moteur qui alimente Safari et d’autres navigateurs tiers sur iOS. La vulnérabilité WebKit peut également conduire à l’exécution arbitraire de code par du contenu malveillant.

Voici comment télécharger la mise à jour iOS 15.6.1.

1. Ouvert Réglages.

2. Robinet Général.

3. Robinet Mise à jour logicielle.

4. Vous serez invité à télécharger et installer 15.6.1. Si vous avez déjà téléchargé la version 15.6.1, votre téléphone devrait indiquer qu’elle est à jour.

Si vous voyez un message d’erreur pendant que vous essayez de télécharger la mise à jour, ne vous inquiétez pas. Étant donné que la mise à jour est nouvelle et recommandée pour tout le monde, d’autres essaient probablement de la télécharger en même temps. Continuez à réessayer de télécharger et d’installer, et bientôt la mise à jour sera effectuée.

La mise à jour Safari corrige également une vulnérabilité dans WebKit, mais dans certains systèmes d’exploitation plus anciens. Cette mise à jour est destinée à corriger une vulnérabilité qui pourrait conduire à l’exécution de code arbitraire sur Mac OS Big Sur et Mac OS Catalina.

Voici comment télécharger la mise à jour Safari 15.6.1.

1. Clique le Pomme logo dans le coin supérieur gauche de votre écran.

2. Cliquez sur Préférences de système.

3. Cliquez sur Mise à jour logicielle.

4. Cliquez sur Mettez à jour maintenant. Si vous avez déjà téléchargé la version 15.6.1, aucune mise à jour ne devrait être disponible.

Si votre Mac est configuré pour télécharger et installer automatiquement les mises à jour, la mise à jour devrait s’installer d’elle-même dans un jour ou deux. Étant donné que cette mise à jour résout un problème activement exploité, vous ne devriez pas attendre.