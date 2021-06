New Delhi: L’actrice de Bollywood Vidya Balan, connue pour briser les stéréotypes avec ses films audacieux et centrés sur les femmes, a récemment expliqué qu’elle faisait face à la discrimination fondée sur le sexe dans sa vie quotidienne dans une interview avec un grand quotidien.

Se souvenant d’une conversation à table, l’actrice de « Dirty Picture » a déclaré à Times Now qu’elle avait rencontré différentes réactions lorsqu’elle a annoncé à ses amis qu’elle et son mari Siddharth Roy Kapur ne savaient pas cuisiner.

Bien qu’ils n’aient fait aucun commentaire sur Siddharth, les gens autour de la table ont été surpris de savoir que Vidya ne savait pas cuisiner et s’attendait à ce qu’elle le fasse puisqu’elle est une femme.

Balan a dit : « Je me souviens des gens qui m’ont dit au cours d’un dîner que Oh mon dieu, tu ne sais pas cuisiner. J’ai dit : « Non, Sidharth et moi ne savons pas cuisiner ». Ils ont dit : « Mais vous devrait savoir cuisiner na… ».

Elle révèle qu’elle était vraiment en colère et qu’elle voulait dire : « Pourquoi cela serait-il différent pour Sidharth et moi ? »

Poursuivant sur le même fil, elle a raconté que sa mère la poussait toujours à apprendre la cuisine. Voici comment l’actrice rétorquerait en plaisantant: « Je dirais pourquoi diable devrais-je apprendre à cuisiner, je gagnerai assez pour embaucher un cuisinier ou épouser un homme qui sait cuisiner. »

Sur le plan du travail, l’actrice devrait figurer dans « Sherni » d’Amit Masurkar dans le rôle d’un officier forestier qui combat les normes patriarcales sur son lieu de travail. Le film présente également Neeraj Kabi, Vijay Raaz, Sharat Saxena, Mukul Chadda, Brijendra Kala et Ila Arun dans des seconds rôles. Il sortira le 18 juin sur Amazon Prime Video.