Vous devez savoir ceci sur le Pixel 7 Pro

Après avoir passé la semaine dernière avec le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, nous avons beaucoup appris sur chaque téléphone et avons testé toutes les nouvelles fonctionnalités. Nous devrions avoir des critiques d’ici peu, mais nous voulions partager quelques notes sur chaque appareil qui pourrait vous intéresser. Des choses comme les nouveaux modes d’appareil photo, le dimensionnement de chaque appareil par rapport aux modèles plus anciens, la durée de vie de la batterie et si le lecteur d’empreintes digitales est toujours nul, sont tous des domaines que j’aimerais savoir si j’achetais.

Plongeons-nous donc dans 7 choses à savoir sur la série Pixel 7.

1. Dimensionnement du Pixel 7 par rapport au Pixel 6 et au Pixel 6 Pro

Si vous avez regardé notre vidéo de déballage, vous verrez cette comparaison, en direct et en action. Si vous préférez ne pas en souffrir, voici la ventilation simple.

Le Pixel 7 est en effet un peu plus court et (semble) moins large que le Pixel 6. Il est beaucoup plus facile à manipuler, même si la taille n’est pas radicalement différente. La réduction subtile de la taille globale l’a rendu beaucoup plus gérable au quotidien. Bien qu’il ne soit pas aussi petit que le Pixel 6a, qui pourrait être la taille parfaite pour un smartphone, il est proche. Google a cloué les ajustements au Pixel 7 régulier.

Pour le Pixel 7 Pro, le dimensionnement reste essentiellement le même que pour le Pixel 6 Pro. Le Pixel 7 Pro est peut-être légèrement plus court que le Pro de l’année dernière, mais comme Tim me l’a décrit, si vous deviez fermer les yeux et tenir chacun, vous auriez du mal à déterminer lequel était lequel. Le seul changement pourrait concerner l’affichage, qui est légèrement moins incurvé, mais pas vraiment de manière suffisamment significative.

2. Le lecteur d’empreintes digitales du Pixel 7 fonctionne-t-il maintenant ?

Nous n’arrêterons jamais de nous moquer du gars de Reddit qui essaie de suggérer qu’à chaque mise à jour de Pixel 6 et Pixel 6 Pro, son lecteur d’empreintes digitales s’est amélioré comme par magie. Laisse tomber, mec, ce truc ne sera jamais bon. Google a installé le pire lecteur d’empreintes digitales sur Terre dans ces deux téléphones.

Pour le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, ils ont clairement fait quelque chose de différent. Tim et moi qualifierions de “bons” les lecteurs d’empreintes digitales de ces téléphones. Ils sont assez rapides, se déverrouillent presque toujours sans problème et ont généralement été un plaisir à utiliser. C’est comme ça qu’un lecteur d’empreintes digitales est censé fonctionner. Il vous aide à garder votre téléphone en sécurité et vous permet également de le saisir facilement.

Bon travail, Google !

3. Le déverrouillage par reconnaissance faciale est arrivé !

Google a finalement ramené le déverrouillage du visage après l’avoir retiré il y a des années et cela semble fonctionner plutôt bien. Je l’ai activé sur mon unité d’examen Pixel 7 depuis le premier jour et je n’ai rencontré aucun problème. En fait, j’appellerais cela la fonction de sécurité bonus que nous voulions sur la gamme Pixel.

La configuration est simple et fonctionne comme n’importe quel système de déverrouillage par reconnaissance faciale. La caméra frontale affiche un cercle dans lequel vous placez votre visage, puis elle vous demandera de regarder de haut en bas pour enregistrer tous les angles. Une fois cela fait, vous avez deux options pour “Exiger que les yeux soient ouverts” et pour “Ignorer l’écran de verrouillage”.

Lorsque j’ai utilisé le déverrouillage du visage sur le Pixel 7, cela a bien fonctionné dans des conditions de faible luminosité et pendant la journée. Il saute directement dans le téléphone comme j’en ai besoin aussi. Le fait est que je ne l’ai pas beaucoup utilisé parce que je cherche généralement le lecteur d’empreintes digitales, qui, comme je l’ai mentionné, est en fait bon cette fois.

4. Autonomie de la batterie

Nous aurons beaucoup plus à dire sur la durée de vie de la batterie du Pixel 7 et du Pixel 7 Pro dans nos critiques écrites complètes, mais pour l’instant, sachez simplement que la durée de vie de la batterie est solide. Tim et moi voyons tous les deux une autonomie d’une journée complète lorsque nous regardons l’écran pendant plus de 4 heures par jour.

Sur le Pixel 7 que j’examine, cela signifiait retirer le téléphone du chargeur à 6h30 et le faire fonctionner débranché jusqu’à 23h00 le soir. Lorsque je m’effondre au lit, je suis jusqu’à présent assis à environ 20 % chaque nuit, bien que certains jours avec une utilisation plus intensive m’aient fait descendre à 10 % et un peu nerveux. Étant donné que le Pixel 7 (4355 mAh) a une batterie plus petite que le Pixel 6 (4614 mAh), j’étais inquiet lorsque j’ai commencé les tests, mais ces soucis ont quelque peu disparu. Je n’appellerais en aucun cas cela un roi de la batterie.

Sur le Pixel 7 Pro, Tim voit la même chose, avec environ 4 heures d’écran à l’heure et 20 % restants lorsqu’il l’appelle une nuit. Les Pixel 7 Pro et 6 Pro ont tous deux des batteries de 5000 mAh, donc le manque d’amélioration d’une année sur l’autre n’est pas surprenant.

5. Le mode macro sur le Pixel 7 Pro est légitime

Tim a rassemblé une galerie entière des photos qu’il a prises avec le Pixel 7 Pro (voir tous ici), mais vous devez voir les captures Macro Focus comme celle ci-dessus. Pour la première fois dont je me souvienne, Google a intégré un mode macro dédié pour vous aider à vous approcher à moins de 3 cm d’un objet pour capturer tous ces jolis petits détails.

Jusqu’à présent, cela semble être un excellent ajout à l’expérience de l’appareil photo Pixel 7 Pro. J’ai hâte de le tester par moi-même.

6. Le flou de photo est tellement génial

Les Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont accès à une fonctionnalité exclusive de Google Photos appelée Photo Unblur, où Google utilise son traitement d’image sophistiqué pour essayer et déflouter photos que vous avez prises. Le fait est que celles-ci ne doivent pas nécessairement être des photos capturées sur le Pixel 7 et peuvent être n’importe quelle vieille photo que vous avez dans votre bibliothèque Google Photos.

C’est magique. J’ai récupéré de vieilles photos de mon fils, parce que j’ai des tonnes de photos floues de lui provenant d’anciens et de mauvais appareils photo de smartphone, et cela les a en fait débrouillées. Cela les rendait utilisables. J’ai maintenant passé pas mal de temps à parcourir de vieilles photos, à chercher des photos floues pour pouvoir les corriger.

J’imagine que Google pourrait ouvrir cette fonctionnalité à d’autres appareils en tant que fonctionnalité premium de Google One. Jusque-là, le Pixel 7 vous le procure et c’est génial.

Pour utiliser Photo Unblur sur votre Pixel 7 ou 7 Pro, ouvrez une photo dans Google Photos, appuyez sur le bouton “Modifier”, puis faites défiler jusqu’à “Outils”. Vous devriez voir une option “Unblur” là-dedans.

Les exemples ci-dessus sont de Google, d’ailleurs. Je ne connais pas ces gens.

7. Les deux téléphones se sentent polis, raffinés

Lorsque Google a présenté les Pixel 6 et Pixel 6 Pro l’année dernière, cela a marqué une nouvelle ère de conception pour la gamme Pixel. Les téléphones ont certainement pris une nouvelle identité qui était indubitable, mais ils se sentaient aussi étrangement assemblés. La grande barre de caméra ne se fondait pas parfaitement dans le cadre et avait un couvercle en plastique bon marché, le haut du Pixel 6 Pro avait cette fenêtre en plastique laide de 5G mmW, l’haptique variait considérablement entre les deux, et ils se sont définitivement séparés. téléphones en deux catégories.

Pour le Pixel 7 et le Pixel 7 Pro, ceux-ci donnent l’impression que Google a apporté toutes les bonnes améliorations à leurs conceptions et constructions globales. Le Pixel 7 ressemble maintenant à la version plus petite du Pixel 7 Pro et est presque aussi “Pro”, plutôt qu’un étrange cousin. Les cadres métalliques et les boîtiers de caméra ont de belles finitions et se mélangent partout, cette fenêtre 5G mmW est à peine perceptible et l’haptique est excellente sur les deux.

Je ne suis toujours pas sûr que les propriétaires de Pixel 6 ou Pixel 6 Pro doivent effectuer une mise à niveau, mais les améliorations subtiles apportées à la qualité globale de ces téléphones m’ont amené à envisager ces offres d’échange de Google pour les obtenir à l’avenir.