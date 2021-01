Le président Donald Trump a publié un message vidéo traitant du chaos dans le Capitole américain, disant à ses partisans qu’il comprend ce qu’ils ressentent à propos des «élections frauduleuses», mais les exhortant à «rentrer chez eux».

«Je connais votre douleur. Je sais que tu es blessé. Nous avons eu une élection qui nous a été volée, » Trump a déclaré dans la vidéo, qui faisait suite à plusieurs tweets appelant au calme alors que le Capitole américain sombrait dans le chaos le même jour, le Congrès est censé certifier la victoire de Joe Biden.

«C’était une élection frauduleuse, mais nous ne pouvons pas faire le jeu de ces gens», Trump a dit, notant comment les autres sont traités de manière « Si mauvais et si mauvais. »

«Tu dois rentrer à la maison maintenant» plaida-t-il. «Nous devons avoir la paix. Nous devons avoir la loi et l’ordre … Nous voulons que personne ne soit blessé.

Les paroles de Trump font suite à de nombreux législateurs, républicains et démocrates, appelant à mettre fin à la violence après que des manifestants se soient présentés pour un rassemblement pro-Trump « Save America » se soient affrontés avec la police et aient pris d’assaut le Capitole américain, faisant plusieurs blessés. Une femme non identifiée a été abattue alors qu’elle tentait d’entrer dans la salle du Sénat et a été emmenée sur une civière dans un état critique.

« Nous t’aimons. Vous êtes très spécial, » Trump a dit à ses partisans, ajoutant qu’ils devaient «Rentre chez toi et rentre chez toi en paix

L’appel à la paix de Trump est venu juste au moment où Joe Biden le pressait « Aller à la télévision nationale » et appeler pour «La fin de ce siège.»

