Vous devez regarder Kabhi Main Kabhi Tum jusqu’à la fin pour découvrir ce que Rubab a à offrir : Naeema Butt – Célébrité

Naeema Butt est rapidement devenue la méchante préférée de tous. Son rôle de Rubab, méchant mais complexe, dans Kabhi principal Kabhi Tum a attiré l’attention des gens et, parfois, a même éclipsé le personnage de Hania Aamir.

Bien que Rubab soit perçue comme une femme confiante et autonome, elle est tout aussi complice et manipulatrice, ce qui éclipse souvent ses traits de caractère positifs. Butt défend son rôle, affirmant que les téléspectateurs doivent regarder le drame jusqu’à la fin pour découvrir ce que Rubab a vraiment à offrir. « Pour le moment, c’est une histoire à moitié ou à moitié. Il n’y a pas de conclusion. Il n’y a pas d’impression complète de Rubab », a-t-elle déclaré. Images.

Elle a ajouté qu’avec l’approbation du réalisateur, elle interprétait le personnage de Rubab selon sa compréhension. « J’ai improvisé, c’est sûr, et j’ai rendu le personnage justifiable. »

Butt a fait valoir que Rubab était initialement très gentil envers Sharjeena (le personnage d’Aamir) lorsqu’elle a emménagé dans la maison de son mari Adeel, mais c’est Sharjeena qui a fait preuve d’arrogance et a vilipendé Rubab. Selon l’acteur, Rubab avait l’intention de se lier d’amitié avec Sharjeena. « Personnellement, je pense que si quelqu’un vous salue avec gentillesse, vous devriez également répondre avec gentillesse et oublier le passé. Le manque de respect injustifié que Sharjeena lui a témoigné au début a repoussé les limites de Rubab. Elle ne le méritait pas », raisonna-t-elle. «Adeel a quitté Sharjeena. Qu’a fait Rubab ?

Elle a fait valoir qu’au Pakistan, les gens décrivent souvent une femme comme un ange et l’autre comme un démon, ce qui constitue une fausse équivalence. L’acteur a établi un parallèle entre les personnages de Rubab et Sharjeena, affirmant que Sharjeena avait ses démons qui se manifestaient dans son attitude égoïste envers Rubab, et que Rubab avait ses démons – son ego – qui avaient été blessés à cause de Sharjeena et qui ont finalement été déclenchés.

Un acteur dans l’âme

Butt incarne des personnages forts depuis 2019, établissant son identité unique en tant qu’artiste avec ses performances dans Fraude, Jindo et, plus récemment, Kabhi principal Kabhi Tum – son drame en petits groupes.

En tant qu’actrice récente, Butt n’a aucune autorité sur le type de scénarios télévisés qu’elle peut choisir. Cependant, à l’avenir, elle espère jouer des personnages plus grands que nature et accepter des scénarios qui impliquent davantage de science, de spiritualisme et d’histoire.

Élevée à Lahore, elle a obtenu un diplôme en sciences des médias de l’Université du Pendjab et a acquis une visibilité internationale grâce au programme d’échange mondial de premier cycle de la West Liberty University aux États-Unis. L’acteur a également révélé deux faits amusants sur elle-même : elle possède la capacité de prédire les événements futurs (clairvoyance) et de percevoir des sons que les gens ordinaires ne sont peut-être pas capables d’entendre (clairaudience).

« Ce qui m’a attiré vers le métier d’acteur, c’est ma sensibilité aux émotions humaines – [it’s] une plateforme que je peux utiliser pour canaliser ces émotions », a-t-elle partagé avec Images. Elle se souvient également avoir été victime de discrimination lorsqu’elle était jeune fille en raison de son intérêt pour les activités de plein air. « J’ai vécu beaucoup de traumatismes. Donc, je pense que jouer m’a donné une plateforme pour m’exprimer en tant que femme et que personne ne me jugerait vraiment parce qu’ils penseraient qu’elle joue, vous savez ?

Activiste dans l’âme, la volonté initiale de Butt de devenir acteur était de défendre les groupes marginalisés, en particulier les jeunes filles, à travers un médium créatif. Bien qu’elle soit largement reconnue pour ses rôles à l’écran, son travail au théâtre passe souvent inaperçu. Elle a reçu une bourse de formation en résidence au Mandala Center for Change pour le théâtre des opprimés, une technique qui informe et mobilise la communauté à travers le théâtre. Encadré par Julian Boal, le fils d’Augusto Boal, fondateur du Théâtre des opprimés, Butt a mis en pratique cette formation en prenant l’initiative de lancer le Pehlaaj StoryCentre pour le changementune plateforme qu’elle a créée pour présenter le théâtre de rue afin de raconter des histoires réelles de gens ordinaires traversant des difficultés dans la vie.

Ce domaine de travail lui a permis d’inciter les spectateurs du théâtre de rue à s’impliquer dans les histoires en tant qu’acteurs en temps réel. L’acteur a travaillé sur de nombreux thèmes importants, tels que l’harmonie interconfessionnelle, la responsabilité et la transparence, l’égalité des sexes et les droits de l’homme. « Je suis toujours revenu au Pakistan après avoir suivi des formations pour aider les gens à utiliser le théâtre interactif et le théâtre des opprimés pour élever leur voix, les aider à obtenir une plateforme pour agir et à créer un espace sûr afin que chacun puisse s’entraider », Butt expliqué. Ces réalisations antérieures en tant qu’actrice de théâtre lui ont également valu la reconnaissance d’ONU Femmes.

Une femme confiante

Après sa transition vers la télévision grand public, l’un des principaux combats de Butt a été de maintenir sa confiance en elle en tant que femme autonome et opiniâtre travaillant dans une industrie dominée par les hommes. «Je n’allais pas me vendre pour quoi que ce soit, et cela déclenche les gens parce qu’ils ne peuvent pas accepter un non comme réponse», a-t-elle déclaré. La confiance peut servir de déclencheur à la masculinité des gens, voire à des tendances misogynes, selon l’acteur.

Cependant, Butt a commencé à agir avec l’intention de ne jamais faire de compromis sur ses valeurs et son éthique pour les rôles à la télévision. « Les gens n’aiment pas les gens qui sont très forts, fermes et sûrs de leurs valeurs ou de leur éthique », a-t-elle fait remarquer. « Je n’allais pas faire de compromis sur mes valeurs pour être la petite amie de quelqu’un à temps partiel et ensuite obtenir un rôle. »

Parallèlement à la culture du casting couch, qui continue d’être un problème croissant dans l’industrie du divertissement, les revers personnels et les crises familiales auxquels sont confrontés les acteurs et les membres de l’équipe sur le plateau peuvent également affecter une production, provoquant un effet d’entraînement. « Chacun traverse ses propres difficultés », a déclaré Butt. « Si les gens ont des difficultés mentales, ce qui est le cas pour beaucoup d’entre eux, cela peut affecter toute l’équipe car c’est un travail d’équipe. »

L’acteur a partagé qu’à certaines occasions, les réalisateurs voudraient filmer des scènes de manière précipitée, et que des acteurs plus établis voudraient filmer leurs scènes à l’avance et en finir avec leur travail. Pour Butt, être nouveau dans l’industrie signifiait également attirer davantage d’attention, en particulier sur le plateau, et cela signifiait la concurrence. « Ils [actors] je me sens déclenchée », a-t-elle fait remarquer. Les premiers jours du tournage sont généralement difficiles, a déclaré l’acteur, où les co-acteurs plus expérimentés et plus expérimentés se demandent souvent : « Qui est cette fille ? Dans quelques pièces, Butt avait véritablement l’impression que ses partenaires essayaient de la distraire pendant qu’elle jouait et ne lui donnaient pas de bons indices pendant les scènes.

« Cela m’est arrivé sur différents projets », a-t-elle déclaré. Malgré ces obstacles, Butt a été assez direct pour mettre les réalisateurs en confiance et leur dire ce que les autres acteurs lui faisaient entre les scènes. Mais elle a appris sa leçon lorsqu’un réalisateur lui a suggéré d’apprendre à jouer à ce jeu. « Vous devez apprendre comment vous contrôlerez vous-même, et non l’autre personne. Vous ne pouvez pas contrôler l’autre acteur », a-t-elle expliqué. « J’ai appris à ne pas me concentrer sur quelqu’un d’autre et à me concentrer sur moi-même [instead].»

Tout dans la famille ?

Butt n’appartient pas à une famille d’acteurs et est la première de sa famille à se lancer dans l’industrie. Que pense-t-elle de la question du népotisme dans l’industrie du divertissement ? « Personnellement, je crois que ce qui est écrit par Allah, vous l’obtiendrez. Oui, le chemin sera semé de plus de luttes et il sera plus difficile que d’autres qui mettent les choses dans une assiette », a-t-elle déclaré.

Le népotisme a affecté l’industrie du divertissement au Pakistan comme une maladie, empêchant souvent les nouveaux acteurs sans liens familiaux de trouver du travail. De nombreux artistes avec des enfants, des frères et sœurs et d’autres membres de la famille jouent dans des drames à gros budget. Bien que cela ne signifie pas nécessairement qu’ils ne sont pas talentueux, cela signifie qu’ils n’ont pas eu à se battre pour les rôles comme d’autres acteurs moins bien connectés. Cela signifie également qu’ils obtiennent souvent des opportunités qui ne leur seraient pas accessibles autrement.

« Cette vie est une épreuve dans son ensemble, mais c’est une épreuve pour la personne qui promeut son fils ou sa fille. C’est aussi un test pour la personne qui est sur un chemin de lutte. C’est donc un test pour eux deux. Qui réussira ce test et qui échouera ? Que seul Allah peut juger », a déclaré Butt avec philosophie.

L’acteur a mis à nu la réalité d’être un acteur sans liens familiaux. « Mon parcours, bien sûr, a été constitué à 100 % de luttes. Cela n’a pas été facile. Cela a été très dur. Je fais du théâtre depuis 15 ans et j’ai commencé la télévision en 2019. On m’a donné un rôle principal et cela m’a été retiré et donné à quelqu’un d’autre », a-t-elle révélé.

Si elle avait eu quelqu’un de puissant pour la soutenir, peut-être que son chemin aurait été différent. Butt a partagé que son voyage a été très solitaire, très fatiguant et très frustrant. « Allah m’a fait passer ce test. C’était mon test et je suis ici aujourd’hui, et je pense que ces personnes passent également leurs tests. Maintenant, c’est à eux de répondre devant Allah, et je ne peux pas les juger. Je ne peux pas dire que c’est à cause de cette personne que je n’ai pas eu ce rôle. J’ai l’impression qu’Allah n’a pas écrit cela pour moi, c’est pourquoi je ne l’ai pas reçu.

Butt a expliqué que son parcours en tant qu’acteur de télévision avait été retardé en raison de restrictions familiales. Elle appartient à une famille de médecins, c’est pourquoi le choix d’une carrière d’actrice allait à l’encontre de la tradition familiale et a d’abord suscité de nombreuses réactions.

Le côté positif de son histoire est sa volonté de s’autonomiser pour continuer à créer ses propres opportunités. Par exemple, elle a lancé NB Media Production House à New York pour produire des films inspirants destinés à une population plus jeune.

Son court métrage dramatique MAISONqui se concentre sur le réalisme et les perceptions fictionnelles, a été acclamé dans les festivals de films internationaux, notamment le Lighthouse International Film Festival et le Los Angeles Women’s International Film Festival. Elle a également écrit, réalisé et joué dans un court métrage YouTube, Maison d’hôtes.

Son prochain podcast, Clarity with Naeema, explorera les complexités de la vie pour favoriser la clarté et la sagesse. Il sera disponible en streaming sur sa chaîne YouTube officielle.

« J’ai confiance dans le plan de Dieu. Aujourd’hui, je suis là, demain je serai peut-être ailleurs. Lui seul le sait. Je m’efforce de vivre dans le présent et, même si les difficultés ont mis ma détermination à l’épreuve, elles ont renforcé ma foi.

Toutes les photos par MHM