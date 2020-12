Frankie Jonas n’oubliera jamais ce télé réalité.

Il est difficile de croire que cela fait plus de sept ans depuis le dernier épisode de Marié à Jonas diffusé sur E! Mais le vendredi 18 décembre Kevin JonasLe plus jeune frère a décidé de revenir sur la série et de recréer quelques moments spéciaux.

Dans un nouveau TikTok devient viral, Frankie a présenté sa vidéo comme des « scènes de Marié à Jonas ça m’envoie littéralement. « Ce qui est venu ensuite était une compilation de flashbacks qui ont fait rire les fans aux éclats.

«Elle a fait un commentaire sur quelque chose de stupide», a-t-il partagé en décrivant l’une des conversations de Kevin avec sa femme Danielle Jonas. « Ce n’est même pas important. C’était comme parler de la façon dont nous utilisons les serviettes en papier au dîner. »

Il s’est également moqué de la cuisine italienne de Danielle lorsqu’il a partagé: «Vous savez ce que ma famille aime, c’est le pain de viande». Alors, que pense la famille de la vidéo? Ils sont probablement « Burnin ‘Up » de rire.