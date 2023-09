Vous devez parler de l’IA à votre enfant. Voici 6 choses que vous devriez dire.

« Ces outils ne sont pas représentatifs de tout le monde : ce qu’ils nous disent est basé sur ce sur quoi ils ont été formés. Tout le monde n’est pas sur Internet, donc cela ne sera pas reflété », déclare Victor Lee, professeur agrégé à la Stanford Graduate School of Education qui a créé ressources gratuites sur l’IA pour les cursus du lycée. « Les étudiants devraient faire une pause et réfléchir avant de cliquer, partager ou republier et être plus critiques à l’égard de ce que nous voyons et croyons, car une grande partie de cela pourrait être faux. »

Même s’il peut être tentant de s’appuyer sur des chatbots pour répondre aux requêtes, ils ne remplacent pas Google ou d’autres moteurs de recherche, explique David Smith, professeur d’enseignement des biosciences à l’université de Sheffield Hallam au Royaume-Uni, qui se prépare à aider ses étudiants. naviguer dans les utilisations de l’IA dans leur propre apprentissage. Les étudiants ne devraient pas accepter tout ce que disent les grands modèles de langage comme un fait incontesté, dit-il, ajoutant : « Quelle que soit la réponse qu’ils vous donnent, vous devrez la vérifier. »

3. Les enseignants pourraient vous accuser d’utiliser une IA alors que ce n’est pas le cas

L’un des plus grands défis pour les enseignants, maintenant que l’IA générative a atteint le plus grand nombre, est de savoir quand les élèves ont utilisé l’IA pour rédiger leurs devoirs. Alors que de nombreuses entreprises ont lancé des produits promettant de détecter si un texte a été écrit par un humain ou une machine, le problème est que les outils de détection de texte de l’IA sont assez peu fiables et il est très facile de les tromper. Il y a eu de nombreux exemples de cas où les enseignants supposent qu’un essai a été généré par l’IA alors qu’en réalité ce n’est pas le cas.

Se familiariser avec les politiques d’IA de l’école de votre enfant ou les processus de divulgation de l’IA (le cas échéant) et rappeler à votre enfant l’importance de les respecter est une étape importante, explique Lee. Si votre enfant a été accusé à tort d’utiliser l’IA dans le cadre d’un devoir, n’oubliez pas de rester calme, explique Crompton. N’hésitez pas à contester la décision et à demander comment elle a été prise, et n’hésitez pas à pointer vers l’enregistrement que ChatGPT conserve des conversations d’un utilisateur individuel si vous avez besoin de prouver que votre enfant n’a pas soulevé le matériel directement, ajoute-t-elle.

4. Les systèmes de recommandation sont conçus pour vous rendre accro et peuvent vous montrer de mauvaises choses

Il est important de comprendre et d’expliquer aux enfants comment fonctionnent les algorithmes de recommandation, explique Teemu Roos, professeur d’informatique à l’Université d’Helsinki, qui développe un programme sur l’IA pour les écoles finlandaises. Les entreprises technologiques gagnent de l’argent lorsque les gens regardent des publicités sur leurs plateformes. C’est pourquoi ils ont développé de puissants algorithmes d’IA qui recommandent des contenus, tels que des vidéos sur YouTube ou TikTok, afin que les gens deviennent accros et restent sur la plateforme le plus longtemps possible. Les algorithmes suivent et mesurent de près les types de vidéos que les gens regardent, puis recommandent des vidéos similaires. Par exemple, plus vous regardez de vidéos de chats, plus l’algorithme est susceptible de penser que vous souhaiterez voir plus de vidéos de chats.

Mais comme les gens ont tendance à s’attarder sur des contenus étranges ou choquants, comme la désinformation sur la santé ou les idéologies politiques extrêmes, ces services ont tendance à guider les utilisateurs vers des contenus préjudiciables comme la désinformation, ajoute Roos. Il est très facile de se retrouver envoyé dans un terrier de lapin ou coincé dans une boucle, c’est donc une bonne idée de ne pas croire tout ce que vous voyez en ligne. Vous devez également vérifier les informations provenant d’autres sources fiables.