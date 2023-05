« Vous devez le prendre » – Guardiola mécontent à Haaland après l’échec d’un penalty de Gundogan

L’entraîneur de Manchester City, Pep Guardiola, était furieux après que l’attaquant Erling Haaland ait laissé le capitaine Ilkay Gundogan prendre un penalty contre Leeds samedi, seulement pour que le milieu de terrain allemand rate le coup franc.

Gundogan a marqué deux fois pour City en première mi-temps pour donner aux champions une avance confortable contre Leeds à l’Etihad et lorsque l’équipe de Guardiola a remporté un penalty à six minutes de la fin, l’ancien milieu de terrain du Borussia Dortmund s’est levé pour le prendre.

Cependant, le joueur de 32 ans n’a pas pu terminer son tour du chapeau alors qu’il tirait son effort contre le poteau et sur la touche, Guardiola était clairement indigné.

On pouvait voir le Catalan dire à Haaland « vous devez le prendre » et quelques instants plus tard, les choses ont empiré pour City alors que Leeds a marqué un but à travers Rodrigo pour organiser une finale nerveuse.

Gundogan a ensuite été remplacé et Guardiola n’a même pas regardé le milieu de terrain alors qu’il quittait le terrain.

L’ancien de Barcelone et du Bayern Munich est bien connu pour son souci du détail et avec City cherchant à devancer Arsenal dans la course au titre de Premier League, il n’était clairement pas content que ses joueurs aient laissé le sentiment se mettre en travers du chemin.

City l’a finalement remporté 2-1, mais Guardiola aura sans aucun doute des mots avec ses joueurs après le match pour s’assurer que l’incident ne se reproduira pas, ce qui aurait pu coûter deux points précieux à son équipe.