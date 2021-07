« Vous devez faire vos preuves »: Khabib dit à Islam Makhachev qu’il est temps de réaliser son potentiel lors du premier événement principal de l’UFC

Le 19-1 Makhachev a été presque sans faille dans sa carrière d’arts martiaux mixtes à ce jour, avec une seule défaite éclair contre Adriano Martins la seule marque noire sur son CV dans ce qui n’était que son deuxième combat UFC.

Depuis lors, cependant, Makhachev a remporté sept combats consécutifs pour s’annoncer comme un concurrent sérieux dans une division des poids légers de l’UFC actuellement dirigée par l’as de soumission brésilien Charles Oliveira.

Afin de faire ce grand pas de prétendant à prétendant, son ami et partenaire d’entraînement Nurmagomedov dit que la tête d’affiche de l’UFC de ce week-end contre Moises doit montrer exactement pourquoi il est considéré par beaucoup comme un futur prétendant au titre.

Le grand entraîneur Abdulmanap Nurmagomedov, décédé des suites de complications liées à Covid-19 il y a un an, avait un plan célèbre pour son fils qui était de se retirer de l’UFC en tant que champion invaincu avec un record de 30-0 – mais la décision de Khabib de se retirer après une défense du titre contre Justin Gaethje l’année dernière avec un record de 29-0 qui a laissé cette propechy insatisfaite.

Il y avait un autre angle : Abdulmanap voulait également que Makhachev succède à son fils Khabib en tant que détenteur du titre UFC.

« Il m’a dit : ‘Quand tu auras fini, l’Islam devra venir,' » Khabib a fait part à ESPN des souhaits de son père. « ‘Tu finis, l’Islam doit venir en même temps, parce qu’il y a trois ans entre vous les gars.

« J’ai dit à Islam : ‘Tu es un peu en retard, frère. Vous n’êtes que dans le top 10. Vous êtes censé être dans le top trois.’ Ce type est en retard.«

Hormis cette seule défaite contre Martins en 2015, Makhachev n’aurait pas pu faire beaucoup plus. Lors de son dernier combat en mars, le natif du Daghestan a surpassé le dur Drew Dober avant de terminer l’Américain avec un étranglement en triangle de bras au troisième tour.

C’est le type de performance qui aurait incité le reste des prétendants à 155 livres à s’asseoir et à prendre note – mais Nurmagomedov dit que le travail de Makhachev reste incomplet et qu’il est temps de montrer ce week-end exactement pourquoi lui et Abdulmanap le considéraient comme l’avenir du pli léger de l’UFC.

« Ce samedi, il faut faire ses preuves« , a déclaré Nurmagomedov. « Montrez au monde qui est Islam Makhachev.

« Pas seulement le frère de Khabib. Non. Il doit être le sien. Islam Makhachev. Le meilleur au monde. Huit victoires consécutives. Il a battu tout le monde.

« Ce gars doit se battre pour le titre pas parce qu’il est mon frère ou un ami ou quelque chose comme ça. [Because] il est très bon. »