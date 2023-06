« Vous devez être prêt pour une vente », déclare Cramer

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct « Morning Meeting » à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de vendredi. Soyez prêt pour une liquidation Restez avec Ford N’investissez pas en fonction de la peur 1. Soyez prêt pour une liquidation Les actions américaines ont augmenté vendredi, ajoutant aux solides performances hebdomadaires des trois principaux indices de référence de Wall Street. Le S&P 500 et le Nasdaq Composite sont sur le rythme de leurs meilleures semaines depuis mars, grimpant respectivement de plus de 3 % et d’environ 4 %. Le Dow Jones Industrial Average, de premier ordre, est sur le point de terminer en territoire positif pour sa troisième semaine consécutive. Jim Cramer a déclaré vendredi que la force de ce marché de surachat continue de présenter des opportunités de prise de bénéfices. Nous en avons trouvé un plus tôt, bloquant les gains du géant du gaz industriel Linde (LIN). « Nous ne sommes pas assis ici et nous disons: » Nous détestons nos actions « », a déclaré Jim. « Nous sommes assis ici et nous disons: » Lorsque nous sommes surachetés, vous devez être prêt pour une vente. « » une visite avec la direction la semaine prochaine au siège du Blue Oval, juste à l’extérieur de Detroit. Le constructeur automobile a été l’une de nos actions les plus performantes au cours du mois dernier, grimpant de plus de 27 % dans un contexte d’optimisme des investisseurs autour de son partenariat de recharge de véhicules électriques avec son rival Tesla (TSLA). Jim a déclaré qu’il prévoyait de faire pression sur le PDG de Ford, Jim Farley, sur l’écart entre les prévisions de flux de trésorerie disponibles ajustées pour l’année complète de la société et les estimations beaucoup plus basses des analystes de Wall Street. « Nous voulons connaître les flux de trésorerie. En fin de compte, les flux de trésorerie et la possibilité de passer de [internal combustion engines] EV est central, et nous allons passer beaucoup de temps là-dessus « , a déclaré Jim vendredi. 3. N’investissez pas par peur Les investisseurs qui vendent Humana (HUM) vendredi agissent par peur, a déclaré Jim. Après Son rival UnitedHealth Group (UNH) a effrayé les investisseurs du secteur de la santé plus tôt dans la semaine avec des commentaires sur des procédures électives élevées, Humana a réaffirmé vendredi ses prévisions de bénéfice par action pour l’année entière. et d’autres services médicaux. L’entreprise s’attend maintenant à ce que son ratio des charges sociales, une mesure de l’industrie étroitement surveillée, se rapproche du haut de ses prévisions pour l’année complète. Les actions de Humana ont chuté de plus de 2 % vendredi, mais nous ne pensons pas cette décision est justifiée après sa grande vente de mercredi. « La peur domine. Je ne prends pas de décisions basées sur des peurs. Je prends des décisions sur les chiffres « , a déclaré Jim. (Le Charitable Trust de Jim Cramer est long LIN, F, HUM. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez un alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant L’INFORMATION SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS EST SOUMISE À NOS TERMES ET CONDITIONS ET À NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. CLUB AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.