Vous devez changer votre mot de passe Plex

Les e-mails frappent Plex les boîtes de réception des utilisateurs ce matin, leur recommandant de changer le mot de passe de leur compte immédiatement après ce qui est décrit comme un “incident” impliquant des informations de compte d’utilisateur.

Hier, nous avons découvert une activité suspecte sur l’une de nos bases de données. Nous avons immédiatement lancé une enquête et il semble qu’un tiers ait pu accéder à un sous-ensemble limité de données comprenant des e-mails, des noms d’utilisateur et des mots de passe cryptés. Même si tous les mots de passe de compte auxquels on aurait pu accéder ont été hachés et sécurisés conformément aux meilleures pratiques, par prudence, nous exigeons que tous les comptes Plex aient leur mot de passe réinitialisé. Soyez assuré que les données de carte de crédit et autres données de paiement ne sont pas du tout stockées sur nos serveurs et n’ont pas été vulnérables lors de cet incident.