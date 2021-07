Le champion en titre Murphy n’a pas apprécié que Rylov ait remporté l’or en un temps olympique record vendredi, et a laissé entendre que la course était « pas propre » à la suite de la conférence de presse.

« C’est comme ça. J’essaie de ne pas me laisser entraîner par ça. C’est un énorme épuisement mental pour moi d’aller tout au long de l’année, que je nage dans une course qui n’est probablement pas propre et c’est ce que c’est », dit Murphy.

Décidant de ne prendre aucune des accusations à peine voilées sur leur dos, le ROC a décidé que la meilleure forme de défense était l’attaque et a publié une série cinglante de tweets étiquetant les allégations. « la propagande » et les exhortant à « apprendre à perdre ».

« Oh comme nos victoires agacent certains pairs. Oui, nous sommes ici, aux Jeux Olympiques. Absolument à juste titre, que cela vous plaise ou non », le Comité a écrit.



« Il faut apprendre à perdre. Tout le monde n’en est pas capable. Le vieux joueur d’orgue a recommencé à jouer la chanson sur le dopage russe.

англоязычной пропаганды, источая вербальный пот на Токийской жаре. стами обиженных оражениями спортсменов. тешать не станем. ростим тех, то слабее. ог им судья. А нам — омощник.#КомандаОКР#ROCTeam#Tokyo2020 – Russie olympique (@Olympic_Russia) 30 juillet 2021

« Quelqu’un est en train d’enrouler sérieusement la poignée de la propagande occidentale, suintant de sueur verbale dans la chaleur de Tokyo avec la bouche de mauvais perdants. Nous ne les consolerons pas.

« Pardonnez à ceux qui sont plus faibles. Dieu est leur juge. Et pour nous – une aide. »

Rylov – comme ses compatriotes aux Jeux de Tokyo – concourt sous la bannière du Comité olympique russe (ROC) en raison des sanctions imposées par l’AMA après des allégations d’infractions de dopage généralisées par la Russie.

C’était la deuxième fois en une semaine que le joueur de 24 ans prenait le dessus sur Murphy, il avait auparavant remporté l’or au 100 m dos, une course dans laquelle l’Américain n’avait terminé que troisième.

Rylov a confirmé plus tard que Murphy lui avait envoyé un message via Instagram pour clarifier tout malentendu et essentiellement s’excuser après avoir affirmé plus tard que son intention était « de ne faire aucune allégation ».