Vous devez acheter des obligations de série I avant le 28 octobre pour obtenir un intérêt annuel de 9,62 %

Si vous êtes impatient d’obtenir un intérêt annuel de 9,62 % pour les obligations de série I pendant six mois, la date limite approche rapidement.

Vous devez acheter des obligations I et recevoir votre e-mail de confirmation avant le 28 octobre pour verrouiller le taux record de 9,62 %, selon Trésorerie Direct.

Le taux devrait chuter à environ 6,48 % en novembre, sur la base des dernières données sur l’inflation du Bureau of Labor Statistics des États-Unis.

En savoir plus sur les finances personnelles :

Vous pouvez économiser 22 500 $ dans les plans 401 (k) et 6 500 $ dans les IRA en 2023

Voici combien vous pouvez gagner et toujours payer 0% d’impôt sur les gains en capital en 2023

IRS : Voici les nouvelles tranches d’imposition pour 2023

Bien que les taux des obligations changent deux fois par an en fonction de l’inflation, vous pouvez toujours bloquer un intérêt annuel de 9,62 % pendant six mois, à condition que vous finalisiez l’achat avant le 28 octobre. Et six mois après la date de votre achat, vous gagnerez environ 6,48 % pendant encore six mois.

“C’est une option si quelqu’un veut le meilleur des deux mondes”, a déclaré Ken Tumin, fondateur et rédacteur en chef de DepositAccounts.com, qui pistes je liensentre autres atouts.