Vous devez absolument regarder ce documentaire déchirant sur Netflix

Netflix a une tonne de documentaires sportifs de classe mondiale.

Au sommet de la pile se trouve Untold, une série de fonctionnalités immaculées sur les histoires les plus étranges et les plus incroyables du sport au cours des dernières décennies. Mais il y a un documentaire dont j’entends rarement parler. Et ils devraient, parce que c’est incroyable.

Arrivant à 40 minutes accessibles, Les cubes de vitesse est un court documentaire à peine long sur le speed cubing, l’acte de résoudre différents types de Rubik’s Cubes aussi rapidement que possible.

Le speed cubing est ahurissant. La plupart des gens auraient du mal à comprendre un Rubik’s Cube 3x3x3 en quelques heures s’ils étaient mis au défi, mais les meilleurs peuvent les résoudre en quelques secondes. The Speed ​​Cubers explore cette sous-culture, en se concentrant sur les histoires de deux des plus rapides au monde, le légendaire Feliks Zemdegs et le nouveau roi du speed cubing, Max Park.

À certains égards, Zemdegs est le Roger Federer des Rubik’s Cubes. Bien que tous les records de speed cubing qu’il détenait aient été battus, il est largement considéré comme le plus grand de tous les temps, ayant établi jusqu’à 121 records du monde et remporté le championnat du monde de speed cubing à deux reprises, en 2013 et 2015.

Netflix



Zemdegs est le héros de Parks, qui maintenant, en 2022, a battu presque tous les records détenus par Zemdegs. Aujourd’hui âgé de 20 ans, Park a reçu un diagnostic d’autisme modéré à sévère à l’âge de deux ans. Après que sa mère lui ait donné un Rubik’s Cube pour l’aider à développer sa motricité, Parks est rapidement devenu obsédé par la résolution de toutes sortes de cubes. Grâce à sa participation à des compétitions de speed cubing, Max a non seulement trouvé sa passion, il a trouvé un moyen de se développer socialement et de se faire de bons amis dans le processus.

Ce qui aurait pu facilement être une histoire de tourbière standard sur une figure autrefois légendaire passant le flambeau évolue finalement vers quelque chose de beaucoup plus profond. Non seulement Felix et Max sont amis, mais Felix est en quelque sorte un modèle pour Park – pas seulement dans l’art en développement du speed cubing, mais dans la façon de se gérer socialement.

Les interactions délicates de Zemdegs avec Park et sa famille sont au cœur de ce documentaire, et elles sont belles à regarder. D’autant plus que Zemdegs est aux prises avec le défi de ne plus être au sommet du passe-temps qu’il a consacré sa vie à perfectionner.

C’est un truc réconfortant. Malgré sa courte durée, The Speed ​​Cubers sert de portrait fantastique de deux individus très différents, tous deux engagés sans relâche dans la même poursuite. Au-delà de cela, c’est aussi une histoire sur la vraie valeur du sport et le lien entre ceux qui s’affrontent. Un seul de ces deux êtres humains incroyables peut être le meilleur cubeur de vitesse de la planète, mais dans le grand schéma des choses, est-ce important de savoir qui ? The Speed ​​Cubers est une histoire sur l’une des sous-cultures les plus fascinantes de la planète Terre, mais c’est aussi une histoire sur ce que signifie être une bonne personne. Et un bon ami.